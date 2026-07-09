Дворцы и фасады — в сторону. Открываем повседневную жизнь горожан с 18 века и до наших дней. Идём по реальным историческим адресам.
Не просто говорим о банной культуре, а прослеживаем её через сохранившиеся места, где когда-то принимали водные процедуры Блок, Гумилёв, Достоевский и другие чистоплотные личности.
Не просто говорим о банной культуре, а прослеживаем её через сохранившиеся места, где когда-то принимали водные процедуры Блок, Гумилёв, Достоевский и другие чистоплотные личности.
Описание экскурсии
- Мы рассмотрим доходный дом и бани Туляковых (Ямские). В разные годы здесь бывали Фёдор Достоевский, Модест Мусоргский, Александр Блок, Николай Гумилёв и Владимир Ленин
- Прогуляемся до улицы Марата, где находились Невские бани, а сейчас стоит современный торговый комплекс
- Повернём на Невский проспект и дойдём до Мальцевских бань, которые просуществовали до 1960-х годов
- Мимо площади Восстания дошагаем до ул. Дегтярной и одноимённых бань (действующих!)
Что обсудим:
- когда бани появились в Петербурге
- кто в них ходил и насколько они были популярны у разных сословий
- почему в городе было грязно, но люди в лохмотьях были чище многих европейцев
- какие были бани — от простых деревянных до элитных
- какие нравы там царили и какие сюжеты с перчинкой скрывает банная история
- как менялись санитарные привычки горожан
- какие бани сохранились до наших дней и где в Петербурге можно прикоснуться к этой традиции
Организационные детали
Всем участникам выдам радиооборудование для лучшей слышимости.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виолетта — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Я аккредитованный гид и провожу экскурсии с 2017 года. Люблю показывать не только парадный город, но и его менее очевидные, живые сюжеты — через истории, детали и атмосферу места. Для меня
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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