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читать дальше уменьшить экскурсия — диалог и прогулка, где история становится близкой и увлекательной. Мне интересно работать с людьми разных возрастов и культур. Я легко нахожу общий язык как с гостями из российских городов, так и с путешественниками из других стран. Буду рада показать вам город с разных сторон так, чтобы он запомнился не только фактами, но и ощущениями.

Я аккредитованный гид и провожу экскурсии с 2017 года. Люблю показывать не только парадный город, но и его менее очевидные, живые сюжеты — через истории, детали и атмосферу места. Для меня