Петербург давно зарекомендовал себя, как один из самых таинственных и непредсказуемых городов мира. Когда же ему пробуждаться, если не ночью? В свете ночных фонарей вас ждут незабываемые виды на величественные дворцы, парки и набережные, которые хранят в себе множество удивительных загадок. Приглашаем вас отправиться в небольшое ночное путешествие на теплоходе и насладиться этой мистической атмосферой вместе с нами!

Экскурсия проходит по маршруту вдоль набережной реки Фонтанки и Невы. Осуществляется в сопровождении аудиогида.

Достопримечательности:

Эрмитаж, Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Мраморный дворец

Разводные* Дворцовый и Троицкий мосты

Летний сад, Михайловский замок, памятник Чижику-Пыжику, Шереметевский дворец

Теплоход: Маршрут осуществляется на комфортабельном однопалубном теплоходе в сопровождении аудиогида.

Продолжительность программы – 1 час 10 минут.

Важно знать:

! Маршрут движения теплохода может быть изменён в связи с подъёмом уровня воды и перекрытием акваторий.

! * Все ночные прогулки проводятся независимо от того, осуществляется ли разводка мостов в эту ночь! С актуальной информацией о разводке мостов на дату прогулки можно ознакомиться на сайте «Мостотреста».

! В дни государственных праздников Российской Федерации: 1, 9 мая и 12 июня мосты НЕ разводят!

! На маршруте встречаются низкие мосты. Во избежание травм категорически запрещается вставать с места во время прохода теплохода под мостами!

! Рекомендуем взять с собой тёплые вещи, так как ночью на воде даже летом бывает прохладно. Пледы на теплоходах не предоставляются.