Ночной Петербург (пт, сб) Аничков мост

Отправляйтесь в ночной круиз на теплоходе под разводными мостами

4.5
2 отзыва
Отправляйтесь в ночной круиз на теплоходе под разводными мостами
Ночной Петербург (пт, сб) Аничков мост
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Что вас ожидает 🤩

  • Эрмитаж, Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Мраморный дворец
  • Разводные* Дворцовый и Троицкий мосты
  • Летний сад, Михайловский замок, памятник Чижику-Пыжику, Шереметевский дворец
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Петербург давно зарекомендовал себя, как один из самых таинственных и непредсказуемых городов мира. Когда же ему пробуждаться, если не ночью? В свете ночных фонарей вас ждут незабываемые виды на величественные дворцы, парки и набережные, которые хранят в себе множество удивительных загадок. Приглашаем вас отправиться в небольшое ночное путешествие на теплоходе и насладиться этой мистической атмосферой вместе с нами!
Экскурсия проходит по маршруту вдоль набережной реки Фонтанки и Невы. Осуществляется в сопровождении аудиогида.

Достопримечательности:

Эрмитаж, Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Мраморный дворец

Разводные* Дворцовый и Троицкий мосты

Летний сад, Михайловский замок, памятник Чижику-Пыжику, Шереметевский дворец
Теплоход: Маршрут осуществляется на комфортабельном однопалубном теплоходе в сопровождении аудиогида.
Продолжительность программы – 1 час 10 минут.

Важно знать:

  • ! Маршрут движения теплохода может быть изменён в связи с подъёмом уровня воды и перекрытием акваторий.
  • ! * Все ночные прогулки проводятся независимо от того, осуществляется ли разводка мостов в эту ночь! С актуальной информацией о разводке мостов на дату прогулки можно ознакомиться на сайте «Мостотреста».
! В дни государственных праздников Российской Федерации: 1, 9 мая и 12 июня мосты НЕ разводят!
! На маршруте встречаются низкие мосты. Во избежание травм категорически запрещается вставать с места во время прохода теплохода под мостами!
! Рекомендуем взять с собой тёплые вещи, так как ночью на воде даже летом бывает прохладно. Пледы на теплоходах не предоставляются.

Пятница, суббота и воскресенье

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 80 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Ночная теплоходная прогулка
Что не входит
  • Услуги гидов
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: наб. Реки Фонтанки, д. 27
Завершение: Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 27
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, суббота и воскресенье
Экскурсия длится около 1 часа 12 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Все ночные прогулки проводятся независимо от того
  • Осуществляется ли разводка мостов в эту ночь! С актуальной информацией о разводке мостов на дату прогулки можно ознакомиться на сайте «Мостотреста»
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
Г
19 авг 2020
Очень понравилось, шикарная группа
Д
24 авг 2019
Экскурсия нам очень понравилась. Артистам надо отдать должное, музыка хорошая.
Есть несколько замечаний:
1) напишите, пожалуйста на билете электронном, что его нужно распечатать в кассе. Отстоишь в очереди, а потом за несколько минут до отправления несёшься в кассу.
2) Если есть возможность, расширьте меню в баре, а том там только одни десерты.

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