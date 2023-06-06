Приглашаем окунуться в сказочную атмосферу повести Гоголя "Нос" и вместе с театральными персонажами пройтись по самым красивым местам Петербурга!
Вас ожидает театрализованное представление в необычном формате!
Прогулка пройдет в формате театрализованного аудиоспектакля. Вы будете прогуливаться в компании Носа, слушая экскурсию в наушниках. Майор Ковалев, чей нос вы должны обнаружить в процессе экскурсии будет сопровождать вас, отвечая на все вопросы, помогая и время от времени устраивая настоящую пистолетную дуэль с собственным Носом.
Вы познакомитесь с другими персонажами экскурсии: призраком императора Павла, Акакием Акакиевичем и клоуном, который даст вам волшебного слона с предсказаниями.
Яркие и запоминающиеся достопримечательности станут ареной нашего представления. Мы увидим интересные достопримечательности Петербурга:
•Загадочный Михайловский замок:
•Дом с петухами:
•Торжественный и нарядный цирк Ченизелли:
•Замковую пожарную часть:
•Волшебный Александрийский театр:
•Самый пропорциональный переулок в мире – улицу зодчего Росси:
И самую «фотогеничную» парадную Петербурга – подьезд доходного дома Г. Г. Елисеева.
Неожиданные подробности
В нашей экскурсии мы собрали множество оригинальных легенд, фактов и сюжетов!
Помимо множества других историй вы узнаете:
•Об устройстве масляных фонарей:
•О том, как боролись с пожарами во времена Николая 1:
•О том, как работал гидравлический лифт в парадной дома Г. Г. Елисеева:
•Откуда у коня Петра Великого взялись сапоги:
Где находился один из старейших кинотеатров Петербурга и какие фильмы в нем показывали.
Наша экскурсия это идеальный вариант для семейного отдыха:
Где находился один из старейших кинотеатров Петербурга и какие фильмы в нем показывали.
Экскурсия точно понравится детям, но мы также гарантируем, что взрослые узнают для себя много нового и тоже не будут разочарованы.