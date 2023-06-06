Приглашаем окунуться в сказочную атмосферу повести Гоголя "Нос" и вместе с театральными персонажами пройтись по самым красивым местам Петербурга!

Вас ожидает театрализованное представление в необычном формате!

Прогулка пройдет в формате театрализованного аудиоспектакля. Вы будете прогуливаться в компании Носа, слушая экскурсию в наушниках. Майор Ковалев, чей нос вы должны обнаружить в процессе экскурсии будет сопровождать вас, отвечая на все вопросы, помогая и время от времени устраивая настоящую пистолетную дуэль с собственным Носом.

Вы познакомитесь с другими персонажами экскурсии: призраком императора Павла, Акакием Акакиевичем и клоуном, который даст вам волшебного слона с предсказаниями.

Яркие и запоминающиеся достопримечательности станут ареной нашего представления. Мы увидим интересные достопримечательности Петербурга:

•Загадочный Михайловский замок:

•Дом с петухами:

•Торжественный и нарядный цирк Ченизелли:

•Замковую пожарную часть:

•Волшебный Александрийский театр:

•Самый пропорциональный переулок в мире – улицу зодчего Росси:

И самую «фотогеничную» парадную Петербурга – подьезд доходного дома Г. Г. Елисеева.

Неожиданные подробности

В нашей экскурсии мы собрали множество оригинальных легенд, фактов и сюжетов!

Помимо множества других историй вы узнаете:

•Об устройстве масляных фонарей:

•О том, как боролись с пожарами во времена Николая 1:

•О том, как работал гидравлический лифт в парадной дома Г. Г. Елисеева:

•Откуда у коня Петра Великого взялись сапоги:

Где находился один из старейших кинотеатров Петербурга и какие фильмы в нем показывали.

Наша экскурсия это идеальный вариант для семейного отдыха:

Где находился один из старейших кинотеатров Петербурга и какие фильмы в нем показывали.

Экскурсия точно понравится детям, но мы также гарантируем, что взрослые узнают для себя много нового и тоже не будут разочарованы.