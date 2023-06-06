Нос - театрализованное путешествие по мотивам Гоголя

Нос - театрализованное путешествие по мотивам Гоголя
Нос - театрализованное путешествие по мотивам Гоголя
Нос - театрализованное путешествие по мотивам Гоголя
Нос - театрализованное путешествие по мотивам Гоголя
Нос - театрализованное путешествие по мотивам Гоголя
Нос - театрализованное путешествие по мотивам Гоголя
Нос - театрализованное путешествие по мотивам Гоголя

Что вас ожидает 🤩

  • Мы увидим яркие и в тоже время нестандартные достопримечательности Петербурга:
  • Загадочный Михайловский замок
  • Дом с петухами
  • Торжественный и нарядный цирк Ченизелли
  • Замковую пожарную часть
  • Проходные дворы в центре города
  • Шикарный Елисеевский магазин и кота Елисея
  • Коня в сапогах
  • Волшебный Александрийский театр
  • Величественный памятник Екатерине Великой
  • Манежную площадь и памятники итальянским зодчим
  • Памятник фотографу
  • Фонтан "Шар"
  • Кота Елисея и кошку Василису
  • Место, где жил слон Петра 1
  • Самый пропорциональный переулок в мире – улицу зодчего Росси
  • И самую «фотогеничную» парадную Петербурга – подьезд доходного дома Г. Г. Елисеева
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приглашаем окунуться в сказочную атмосферу повести Гоголя "Нос" и вместе с театральными персонажами пройтись по самым красивым местам Петербурга!
Вас ожидает театрализованное представление в необычном формате!
Прогулка пройдет в формате театрализованного аудиоспектакля. Вы будете прогуливаться в компании Носа, слушая экскурсию в наушниках. Майор Ковалев, чей нос вы должны обнаружить в процессе экскурсии будет сопровождать вас, отвечая на все вопросы, помогая и время от времени устраивая настоящую пистолетную дуэль с собственным Носом.
Вы познакомитесь с другими персонажами экскурсии: призраком императора Павла, Акакием Акакиевичем и клоуном, который даст вам волшебного слона с предсказаниями.

Яркие и запоминающиеся достопримечательности станут ареной нашего представления. Мы увидим интересные достопримечательности Петербурга:

•Загадочный Михайловский замок:

•Дом с петухами:

•Торжественный и нарядный цирк Ченизелли:

•Замковую пожарную часть:

•Волшебный Александрийский театр:

•Самый пропорциональный переулок в мире – улицу зодчего Росси:

И самую «фотогеничную» парадную Петербурга – подьезд доходного дома Г. Г. Елисеева.

Неожиданные подробности

В нашей экскурсии мы собрали множество оригинальных легенд, фактов и сюжетов!

Помимо множества других историй вы узнаете:

•Об устройстве масляных фонарей:

•О том, как боролись с пожарами во времена Николая 1:

•О том, как работал гидравлический лифт в парадной дома Г. Г. Елисеева:

•Откуда у коня Петра Великого взялись сапоги:

Где находился один из старейших кинотеатров Петербурга и какие фильмы в нем показывали.

Наша экскурсия это идеальный вариант для семейного отдыха:

Где находился один из старейших кинотеатров Петербурга и какие фильмы в нем показывали.
Экскурсия точно понравится детям, но мы также гарантируем, что взрослые узнают для себя много нового и тоже не будут разочарованы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Театрализованное представление
  • Вход в парадную "Ромашка"
Где начинаем и завершаем?
Начало: У памятника Петру 1 возле Михайловского замка
Завершение: ул. Ломоносова 14
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Берите с собой зонтики в случае плохой погоды!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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