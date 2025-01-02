Многие представители высшего света в Российской империи и за рубежом любили дарить и получать в качестве подарков произведения фирмы Фаберже. В залах музея вы увидите эти уникальные предметы и услышите истории о них. А после мы отправимся заряжаться эпохой 20 века в знаменитый Елисеевский магазин.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Музей Фаберже
В роскошных интерьерах Шуваловского дворца вы увидите предметы, которые могли преподноситься в качестве уникальных подарков в эпоху Фаберже. Рассмотрите шедевры русского ювелирного искусства (и это не только пасхальные яйца) и услышите имена известных клиентов и клиенток мастера.
Елисеевский магазин
Он находится всего в 10 минутах ходьбы от Музея Фаберже. Сюда можно зайти не только за подарками, но и за волшебной атмосферой, погружающей в начало 20 века. Мы расскажем, каким изначально задумывали это место купцы Елисеевы и была ли реализована их концепция.
Организационные детали
- В Музее Фаберже мы проведём 1,5 часа, а потом отправимся в магазин Елисеевых
Дополнительные расходы:
- Билеты в Музей Фаберже (вы можете купить их в кассе без очереди в сопровождении гида): 1300 руб. /чел. и 800 руб. /чел., если в вашей компании больше детей
- Покупки в магазине — по желанию
- Возможно проведение фотосъёмки во время экскурсии с участием профессионального фотографа. Подробности уточняйте в переписке с гидом.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ари — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 898 туристов
Меня зовут Ари. Я работаю гидом в Санкт-Петербурге. Обожаю свою работу. Влюблён в произведения ювелиров эпохи Фаберже. Если вы хотите получить эстетическое удовольствие от произведений русского ювелирного искусства, то я с удовольствием стану вашим проводником в блистательный век Фаберже.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерия
2 янв 2025
Великолепная экскурсия! Очень интересно, содержательно. Было много вопросов у меня по ходу повествования, на все вопросы получила развернутые ответы! Гид владеет большим количеством информации и видно что следит за публикациями и любит тот материал о котором рассказывает! Интересный и увлекательный поход в музей получился! Очень рекомендую!
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