Многие представители высшего света в Российской империи и за рубежом любили дарить и получать в качестве подарков произведения фирмы Фаберже. В залах музея вы увидите эти уникальные предметы и услышите истории о них. А после мы отправимся заряжаться эпохой 20 века в знаменитый Елисеевский магазин.

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Описание экскурсии

Музей Фаберже

В роскошных интерьерах Шуваловского дворца вы увидите предметы, которые могли преподноситься в качестве уникальных подарков в эпоху Фаберже. Рассмотрите шедевры русского ювелирного искусства (и это не только пасхальные яйца) и услышите имена известных клиентов и клиенток мастера.

Елисеевский магазин

Он находится всего в 10 минутах ходьбы от Музея Фаберже. Сюда можно зайти не только за подарками, но и за волшебной атмосферой, погружающей в начало 20 века. Мы расскажем, каким изначально задумывали это место купцы Елисеевы и была ли реализована их концепция.

Организационные детали

В Музее Фаберже мы проведём 1,5 часа, а потом отправимся в магазин Елисеевых

Дополнительные расходы: