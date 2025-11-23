Приглашаем погрузиться в магическую атмосферу вечернего Петербурга. Вне дневной суеты город преображается.
Из окна комфортабельного автобуса вы увидите все главные достопримечательности романтичными и таинственными. Мы расскажем об истории и легендах Петербурга и раскроем секреты мастеров архитектурной подсветки.
Из окна комфортабельного автобуса вы увидите все главные достопримечательности романтичными и таинственными. Мы расскажем об истории и легендах Петербурга и раскроем секреты мастеров архитектурной подсветки.
Описание экскурсии
- Невский проспект представит вам архитектурные шедевры разных эпох во всём великолепии вечерней подсветки
- Исаакиевская площадь — в вечернем освещении монументальный комплекс с золотыми куполами выглядит особенно впечатляюще
- Сенатская площадь и знаменитый Медный всадник — символ основания города, который в сумерках приобретает особую торжественность
- Стрелка Васильевского острова открывает захватывающую панораму на Неву. Вы увидите знаменитые Ростральные колонны, Биржу и уникальный архитектурный ансамбль
- Дворцовая площадь с Зимним дворцом и Александровской колонной — величественное сердце города
- Спас-на-Крови — сказочный храм с мозаичными фасадами
- Казанский собор — величественный образец ампира с колоннадой
- Костёл Святой Екатерины — прекрасный образец католической архитектуры
- Кирха Святого Петра — яркий пример лютеранского зодчества
- Крейсер «Аврора» — легендарный корабль-музей, символ революционных событий
Вы узнаете:
- о секретах строительства Исаакиевского собора и особенной конструкции его купола
- истории создания Казанского собора
- особенностях Спаса на Крови
- спорах вокруг памятников Петру I в Петербурге
- значения Ростральных колонн
- легендах Дворцовой площади
- принципах вечернего освещения главных достопримечательностей
- иллюзиях, которые создаёт подсветка архитектурных шедевров
- современных технологиях в оформлении городского пространства
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 18:00
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 39 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|700 ₽
|Дети до 10 лет
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2314 туристов
Мы — команда увлечённых Петербургом людей, готовых поделиться с вами самыми яркими красками нашего города. Наши гиды — это не просто рассказчики, а настоящие знатоки, которые превратят каждую минуту вашего путешествия в увлекательное приключение. Они знают все секреты: от мистических историй до самых необычных архитектурных причуд.
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
23 ноя 2025
Все испортил конечно же дождь, с окна Вобще не видно достопримечательности, так как окна потеют. Но если честно, абсолютно не зацепил экскурсовод, к сожалению не запомнила имени- женщина взрослая. Материал излагала не упорядоченно, неясно о каком здании шла речь в том или ином случае, уже потом уже и не слушала.
Е
Екатерина
29 окт 2025
Экскурсия по вечернему городу была от силы 2-20 час. Гид рассказывала интересно, но вот это навязывание на технических остановках - блин, зачем все это? Из культурной столицы в культурный базар, обидно.
Руслан
Ответ организатора:
Здравствуйте. Спасибо за ваш отзыв! Рады, что экскурсия и рассказ гида вам понравились. Сожалеем, что технические остановки вызвали дискомфорт: мы обязательно обсудим с командой, как сделать маршрут более комфортным, сохранив его насыщенность. Будем рады видеть вас снова!
Елена
26 окт 2025
Великолепная гид!!!! Очень интересная и содержательная поездка 👍 рекомендую всем гостям обязательно посетить этот тур по ночному Питеру! 🙌
С
Светлана
14 окт 2025
Во время вечерней поездки Санкт-Петербург открылся с другой стороны: подсветка домов делает его более таинственным, изящным, грациозным! Гид Светлана умеет заинтересовать туриста! Обладая большой информированностью, она и сама родилась здесь, пытается раскрыть тайны города на Неве, вызывает своей убедительной речью в каждом из нас чувство гордости за город, за страну.
С
Светлана
11 окт 2025
Самая ужасная экскурсия. Началось с организации, вероятно, на ту экскурсию, которую выбрала я, записалось 10-15 человек и поэтому нас решили объединить с другой группой. Всё бы ничего, но начало перенесли
Руслан
Ответ организатора:
Уважаемая Светлана!
Благодарим Вас за подробный отзыв о нашей экскурсии «Петербург в огнях вечерней подсветки». Нам искренне жаль, что Ваш опыт
Благодарим Вас за подробный отзыв о нашей экскурсии «Петербург в огнях вечерней подсветки». Нам искренне жаль, что Ваш опыт
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Групповая
Расписание: Ежедневно в 16:30 и 17:30
Завтра в 17:45
26 ноя в 17:45
890 ₽ за человека
-
20%
Водная прогулка
Концерт на волнах Невы: Петербург в свете огней
Начало: Английская наб., 28
Расписание: Ежедневно в 15.30, 18.30 и 20.30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
760 ₽
950 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по вечернему Петербургу на микроавтобусе
Начало: Ваш отель или по договоренности
Расписание: По договоренности, рекомендуется начало после вечерних пробок.
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
9900 ₽ за всё до 7 чел.