Петербург в огнях вечерней подсветки

Увидеть, как величественные здания словно оживают в игре света и тени
Приглашаем погрузиться в магическую атмосферу вечернего Петербурга. Вне дневной суеты город преображается.

Из окна комфортабельного автобуса вы увидите все главные достопримечательности романтичными и таинственными. Мы расскажем об истории и легендах Петербурга и раскроем секреты мастеров архитектурной подсветки.
3.5
4 отзыва
Описание экскурсии

  • Невский проспект представит вам архитектурные шедевры разных эпох во всём великолепии вечерней подсветки
  • Исаакиевская площадь — в вечернем освещении монументальный комплекс с золотыми куполами выглядит особенно впечатляюще
  • Сенатская площадь и знаменитый Медный всадник — символ основания города, который в сумерках приобретает особую торжественность
  • Стрелка Васильевского острова открывает захватывающую панораму на Неву. Вы увидите знаменитые Ростральные колонны, Биржу и уникальный архитектурный ансамбль
  • Дворцовая площадь с Зимним дворцом и Александровской колонной — величественное сердце города
  • Спас-на-Крови — сказочный храм с мозаичными фасадами
  • Казанский собор — величественный образец ампира с колоннадой
  • Костёл Святой Екатерины — прекрасный образец католической архитектуры
  • Кирха Святого Петра — яркий пример лютеранского зодчества
  • Крейсер «Аврора» — легендарный корабль-музей, символ революционных событий

Вы узнаете:

  • о секретах строительства Исаакиевского собора и особенной конструкции его купола
  • истории создания Казанского собора
  • особенностях Спаса на Крови
  • спорах вокруг памятников Петру I в Петербурге
  • значения Ростральных колонн
  • легендах Дворцовой площади
  • принципах вечернего освещения главных достопримечательностей
  • иллюзиях, которые создаёт подсветка архитектурных шедевров
  • современных технологиях в оформлении городского пространства

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 18:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный700 ₽
Дети до 10 лет500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2314 туристов
Мы — команда увлечённых Петербургом людей, готовых поделиться с вами самыми яркими красками нашего города. Наши гиды — это не просто рассказчики, а настоящие знатоки, которые превратят каждую минуту вашего путешествия в увлекательное приключение. Они знают все секреты: от мистических историй до самых необычных архитектурных причуд.

Отзывы и рейтинг

3.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
1
Анастасия
Анастасия
23 ноя 2025
Все испортил конечно же дождь, с окна Вобще не видно достопримечательности, так как окна потеют. Но если честно, абсолютно не зацепил экскурсовод, к сожалению не запомнила имени- женщина взрослая. Материал излагала не упорядоченно, неясно о каком здании шла речь в том или ином случае, уже потом уже и не слушала.
Е
Екатерина
29 окт 2025
Экскурсия по вечернему городу была от силы 2-20 час. Гид рассказывала интересно, но вот это навязывание на технических остановках - блин, зачем все это? Из культурной столицы в культурный базар, обидно.
Руслан
Руслан
Ответ организатора:
Здравствуйте. Спасибо за ваш отзыв! Рады, что экскурсия и рассказ гида вам понравились. Сожалеем, что технические остановки вызвали дискомфорт: мы обязательно обсудим с командой, как сделать маршрут более комфортным, сохранив его насыщенность. Будем рады видеть вас снова!
Елена
Елена
26 окт 2025
Великолепная гид!!!! Очень интересная и содержательная поездка 👍 рекомендую всем гостям обязательно посетить этот тур по ночному Питеру! 🙌
С
Светлана
14 окт 2025
Во время вечерней поездки Санкт-Петербург открылся с другой стороны: подсветка домов делает его более таинственным, изящным, грациозным! Гид Светлана умеет заинтересовать туриста! Обладая большой информированностью, она и сама родилась здесь, пытается раскрыть тайны города на Неве, вызывает своей убедительной речью в каждом из нас чувство гордости за город, за страну.
С
Светлана
11 окт 2025
Самая ужасная экскурсия. Началось с организации, вероятно, на ту экскурсию, которую выбрала я, записалось 10-15 человек и поэтому нас решили объединить с другой группой. Всё бы ничего, но начало перенесли
читать дальше

на 30 минут, сначала мы в назначенном месте всех ждали, потом куда-то шли и всё под дождем.
Но если бы это компенсировалось экскурсией, то никаких проблем.
Но сама экскурсия стала проблемой.
Экскурсовод заявила, что это уже третья группа у неё за сегодня и говорить она устала. По поводу окружаещего сказала, что Питер почти не освещён и как-то ничего не видно.
Выходили к памятникам, но один из них был через оживленную дорогу и многие перебегали, чтобы сфотаться.
Самыми главными мероприятиями на экскурсии были: выход на крышу (ночью, в дождь, но главное, что за доп. плату) и посещение туристического центра (попросту магазина сувениров).
И фсё!
Особо много не ждала. Думала, что просто провезут по вечернему городу с яркими огнями, под интересный рассказ.
Увы… Оказалось (как было сказано) огни не горят, в Питере всегда дождь, покупаем сувениры и едем обратно! 😢

Руслан
Руслан
Ответ организатора:
Уважаемая Светлана!
Благодарим Вас за подробный отзыв о нашей экскурсии «Петербург в огнях вечерней подсветки». Нам искренне жаль, что Ваш опыт
читать дальше

оказался настолько негативным.
Каждый подобный отзыв — это возможность для нас стать лучше, и мы обязательно примем меры для улучшения качества наших услуг.
Приносим искренние извинения за объединение групп и задержку начала экскурсии.
Мы проведём работу с организаторами для оптимизации процесса формирования групп и минимизации подобных ситуаций в будущем.
Ваше замечание о состоянии гида абсолютно справедливо. Мы пересмотрим график работы наших специалистов, чтобы избежать чрезмерной нагрузки.
Обязательно пересмотрим маршруты для минимизации переходов через оживлённые дороги.
Выход на крышу и посещение сувенирного магазина будут чётко обозначены как дополнительные опции с предварительным информированием участников.
Мы ценим ваше мнение и стремимся к улучшению качества обслуживания

