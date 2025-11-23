читать дальше

на 30 минут, сначала мы в назначенном месте всех ждали, потом куда-то шли и всё под дождем.

Но если бы это компенсировалось экскурсией, то никаких проблем.

Но сама экскурсия стала проблемой.

Экскурсовод заявила, что это уже третья группа у неё за сегодня и говорить она устала. По поводу окружаещего сказала, что Питер почти не освещён и как-то ничего не видно.

Выходили к памятникам, но один из них был через оживленную дорогу и многие перебегали, чтобы сфотаться.

Самыми главными мероприятиями на экскурсии были: выход на крышу (ночью, в дождь, но главное, что за доп. плату) и посещение туристического центра (попросту магазина сувениров).

И фсё!

Особо много не ждала. Думала, что просто провезут по вечернему городу с яркими огнями, под интересный рассказ.

Увы… Оказалось (как было сказано) огни не горят, в Питере всегда дождь, покупаем сувениры и едем обратно! 😢