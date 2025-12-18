Эрмитаж — это не только крупнейший в стране музей. Но и дом семьи Романовых, где родился Новый год. Вы посетите залы, связанные с историей праздника. И узнаете, как в их стенах складывались новогодние традиции. Я расскажу о праздничных балах, подарках, угощениях. И о многом-многом другом.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Зал, где была установлена первая ёлка в стране
- Бальный зал, куда мечтали попасть все юные барышни
- Золотую гостиную, в которую не пускали грабителей ёлок
- Зал, куда привезли необычный подарок для Романовых
- Дверь, за которой скрыта страшная тайна праздника
- Императрицу, переодетую в мужчину
- Паркет, ставший жертвой новогодних подарков
Вы узнаете:
- Как появление Нового года связано с императорской семьей
- Что дарили царским детям
- Почему новогодние балы были опасны для жизни
- Что подавали к праздничному столу
- Как мандарины стали символом Нового года
- Где гадали накануне зимних праздников
Организационные детали
Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость. Приобрести их необходимо заранее на себя и на гида. Вы можете купить их на официальном сайте Эрмитажа (500 ₽ взрослый, дети до 14 лет — бесплатно, есть льготы)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Центральных ворот Зимнего дворца
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1361 туриста
Квалифицированный гид высшей категории, провожу экскурсии на русском и английском языках. Рассказываю о сложных исторических понятиях простым, современным и актуальным языком. Влюбляю в Петербург) Провела больше 500 экскурсий.
