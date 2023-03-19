Вы проедете по главным улицам города. Увидите одно из главных украшений Невского проспекта и узнаете, почему Казанский собор называют музеем российского природного камня. Познакомитесь с историей создания чуда Монферрана — монументального Исаакиевского собора. Прогуляетесь у храма Спас на Крови, воздвигнутого на месте убийства Александра II. Услышите легенды памятника Медный всадник. И прикоснётесь к самому сердцу Российской империи на главной площади Петербурга — Дворцовой.
Какая же экскурсия по Северной столице без панорам Невы и каналов! Вы оцените красоту гранитных набережных, в которые закованы берега рек. Не обойдём вниманием и один из наиболее узнаваемых символов города — разводные мосты. Кроме того, гид расскажет об исторических истоках Васильевского острова, первых постройках Петербурга и знаменитой Петропавловской крепости.
🚶 Остановки с выходом: на Дворцовой площади, у монумента Медный Всадник, у храма Спас на Крови, у Исаакиевского собора и на Стрелке Васильевского острова.