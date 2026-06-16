Классическая экскурсия по парадному Петербургу сформировалась в 1939 году — по эталонной программе мы проводим её практически без изменений. В путешествии вы исследуете архитектурные и исторические доминанты города: Исаакиевский и Казанский соборы, храм Спаса на Крови, Дворцовую площадь и Петропавловскую крепость. А также прогуляетесь по набережным каналов и проедете по мостам через Неву.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Величественные дворцы и соборы

Вы проедете по главным улицам города. Увидите одно из главных украшений Невского проспекта и узнаете, почему Казанский собор называют музеем российского природного камня. Познакомитесь с историей создания чуда Монферрана — монументального Исаакиевского собора. Прогуляетесь у храма Спаса на Крови, воздвигнутого на месте убийства Александра II. Услышите легенды памятника Медный всадник. И прикоснётесь к самому сердцу Российской империи на главной площади Петербурга — Дворцовой.

Мосты, каналы и набережные

Какая же экскурсия по Северной столице без панорам Невы и каналов! Вы оцените красоту гранитных набережных, в которые закованы берега рек. Не обойдём вниманием и один из наиболее узнаваемых символов города — разводные мосты. Кроме того, гид расскажет об исторических истоках Васильевского острова, первых постройках Петербурга и знаменитой Петропавловской крепости.

🚶 Остановки с выходом: на Дворцовой площади, у монумента Медный Всадник, у храма Спаса на Крови, у Исаакиевского собора и на стрелке Васильевского острова.

Организационные детали