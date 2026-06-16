Познакомиться с самыми красивыми и важными памятниками имперской столицы
Классическая экскурсия по парадному Петербургу сформировалась в 1939 году — по эталонной программе мы проводим её практически без изменений.
В путешествии вы исследуете архитектурные и исторические доминанты города: Исаакиевский и Казанский соборы, храм Спаса на Крови, Дворцовую площадь и Петропавловскую крепость. А также прогуляетесь по набережным каналов и проедете по мостам через Неву.
Вы проедете по главным улицам города. Увидите одно из главных украшений Невского проспекта и узнаете, почему Казанский собор называют музеем российского природного камня. Познакомитесь с историей создания чуда Монферрана — монументального Исаакиевского собора. Прогуляетесь у храма Спаса на Крови, воздвигнутого на месте убийства Александра II. Услышите легенды памятника Медный всадник. И прикоснётесь к самому сердцу Российской империи на главной площади Петербурга — Дворцовой.
Мосты, каналы и набережные
Какая же экскурсия по Северной столице без панорам Невы и каналов! Вы оцените красоту гранитных набережных, в которые закованы берега рек. Не обойдём вниманием и один из наиболее узнаваемых символов города — разводные мосты. Кроме того, гид расскажет об исторических истоках Васильевского острова, первых постройках Петербурга и знаменитой Петропавловской крепости.
🚶 Остановки с выходом: на Дворцовой площади, у монумента Медный Всадник, у храма Спаса на Крови, у Исаакиевского собора и на стрелке Васильевского острова.
Организационные детали
Мы заедем за вами в любую точку города, а также можем встретить в аэропорту Пулково или на железнодорожных вокзалах Петербурга
Экскурсия проходит на комфортном минивэне с опытным водителем и гидом, который будет сопровождать вас на всём маршруте
Трансфер и страховка для всех пассажиров включены в стоимость
Во время экскурсии будет 5-6 остановок для фотографий
По запросу экскурсию можно провести для большего количества людей (+ 1500 руб. за микроавтобус до 15 человек, + 3000 руб. за автобус до 28 человек)
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом удобном месте для гостей в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4882 туристов
Здравствуйте! Мы проводим экскурсии на минивэнах по Санкт-Петербургу и пригородам. За безопасность поездок отвечают наши профессиональные водители с большим стажем. А экскурсии проводят опытные и увлечённые гиды, с которыми вы откроете местные достопримечательности с самых интересных сторон. Ждём встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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–
1
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Ирина
Отлично!!
+2
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Светлана
Экскурсия очень понравилась. В назначенное время к нашему отелю подъехала машина. Комфортная и теплая, что мы оценили по питерской погоде. Мы были с ребенком, было удобно и не напряжно. Водитель умело читать дальшеуменьшить
и аккуратно водит машину. Гид, много знающая и не нудная! Очень интересно, даже тем, кто не один раз был здесь. Назад доставили обратно к отелю и на прощание вручили всем по маленькому сюрпризу. Было очень приятно. Хватило времени и на осмотр и на фото. Спасибо огромное нашему гиду, водителю и всем организаторам. Рекомендую на 100%.
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Nataliia
Дарья прекрасно преподносит весть материал, было очень интересно и легко слушать!
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Татьяна
Отличный вариант для знакомства с городом в зимний период! Хочу выразить огромную благодарность за прекрасно организованную обзорную экскурсию по зимнему Петербургу на минивэне. Это был идеальный формат для холодного дня. Что особенно читать дальшеуменьшить
понравилось: · Комфорт и тепло. Машина была чистой, теплой и просторной. После каждой остановки мы возвращались в уютный салон, что позволило наслаждаться экскурсией, а не бороться с морозом. · Маршрут и логистика. Водитель и гид Елена отлично выстроили маршрут, учитывая зимнюю дорожную ситуацию. Мы смогли увидеть все ключевые достопримечательности (Исаакиевский собор, Спас-на-Крови, Петропавловскую крепость, стрелку Васильевского острова и др.), при этом минимизировав время на улице. Подъезжали максимально близко к объектам. · Гибкость. Была возможность ненадолго выйти, чтобы сделать фотографии у самых красивых видов, или, наоборот, остаться в машине, если было слишком холодно. Это очень ценно зимой. · Информативность. Елена интересно и увлеченно рассказывала о городе, его истории и архитектуре, отвечала на все вопросы. Подача материала была адаптирована к нашей маленькой группе. · Атмосфера зимнего Петербурга. Снег, украшенные фасады, особая северная красота города — все это открылось с новой стороны из окна теплого автомобиля. Итог: Это один из самых разумных и приятных способов провести первую, обзорную экскурсию по Петербургу зимой. Всем, кто не любит долгие пешие прогулки на морозе или хочет сэкономить время и силы, очень рекомендую именно такой формат. Спасибо за теплый прием и незабываемые впечатления!
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В
Владимир
Были на обзорной экскурсии в мини группе 11 декабря 2023 года. Огромное спасибо организаторам, за то что уточнили у нас дату заказа и все оперативно исправили (по ошибке была указана читать дальшеуменьшить
дата на январь 2024г.). Гид Людмила и водитель профессионалы своего дела, так что время, время, отведенное для экскурсии пролетело незаметно. Мы по-новому увидели достопримечательности центра. По рекомендации Людмилы, после экскурсии, посетили "Литературное кафе" на Невском пр. д. 18, за что ей отдельные теплые слова от юбиляра. Так что в памяти остались только позитивные воспоминания. Накануне новогодних праздников желаем успехов коллективу в организации и проведении профильных мероприятий
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Алеся
Просто отличная экскурсия, спасибо огромное гиду Антону! Мастер своего дела, как много он знает интересного, рассказывает все без шаблонов! Восторг! Спасибо еще раз 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
+1
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