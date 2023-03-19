Обзорная экскурсия по Петербургу на минивэне

Познакомиться с самыми красивыми и важными памятниками имперской столицы

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Классическая экскурсия по парадному Петербургу сформировалась в 1939 году — по старой эталонной программе мы проводим её практически без изменений.

В путешествии вы исследуете архитектурные и исторические доминанты города: Исаакиевский и Казанский соборы, храм Спас на Крови, Дворцовую площадь и Петропавловскую крепость. А также прогуляетесь по набережным каналов и проедете по мостам через Неву.
Обзорная экскурсия по Петербургу на минивэне
Обзорная экскурсия по Петербургу на минивэне
Обзорная экскурсия по Петербургу на минивэне
Обзорная экскурсия по Петербургу на минивэне
Обзорная экскурсия по Петербургу на минивэне
Обзорная экскурсия по Петербургу на минивэне
Обзорная экскурсия по Петербургу на минивэне
Обзорная экскурсия по Петербургу на минивэне
Обзорная экскурсия по Петербургу на минивэне
Обзорная экскурсия по Петербургу на минивэне
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Описание

Что вас ожидает

Величественные дворцы и соборы

Вы проедете по главным улицам города. Увидите одно из главных украшений Невского проспекта и узнаете, почему Казанский собор называют музеем российского природного камня. Познакомитесь с историей создания чуда Монферрана — монументального Исаакиевского собора. Прогуляетесь у храма Спас на Крови, воздвигнутого на месте убийства Александра II. Услышите легенды памятника Медный всадник. И прикоснётесь к самому сердцу Российской империи на главной площади Петербурга — Дворцовой.

Мосты, каналы и набережные

Какая же экскурсия по Северной столице без панорам Невы и каналов! Вы оцените красоту гранитных набережных, в которые закованы берега рек. Не обойдём вниманием и один из наиболее узнаваемых символов города — разводные мосты. Кроме того, гид расскажет об исторических истоках Васильевского острова, первых постройках Петербурга и знаменитой Петропавловской крепости.

🚶 Остановки с выходом: на Дворцовой площади, у монумента Медный Всадник, у храма Спас на Крови, у Исаакиевского собора и на Стрелке Васильевского острова.

Организационные детали

  • Мы заедем за вами в любую точку города, а также можем встретить в аэропорту Пулково или на железнодорожных вокзалах Петербурга
  • Экскурсия проходит на комфортном минивэне с опытным водителем и гидом, который будет сопровождать вас всё путешествие
  • Трансфер и страховка для всех пассажиров включены в стоимость
  • Во время экскурсии будет 5-6 остановок для фотографий
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Музеи
Невский проспект
Зимний дворец
Дворцы, замки и особняки
Казанский собор
Соборы и храмы
Спас на Крови
Медный всадник
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