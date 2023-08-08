Главные достопримечательности Северной столицы - в самое эффектное время суток
В путешествии на закате дня вы проедете по парадным местам Петербурга, которые вечером обретают особенный шарм.
Роскошные дворцы, шедевры храмового зодчества, культовые монументы и панорамы Невы — перед вами предстанут знаковые визитные карточки города. А рассказы наших гидов оживят облик старинных зданий историями из прошлого имперской столицы.
Роскошные дворцы, шедевры храмового зодчества, культовые монументы и панорамы Невы — перед вами предстанут знаковые визитные карточки города. А рассказы наших гидов оживят облик старинных зданий историями из прошлого имперской столицы.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Вы проедете по главным улицам города, увидите одно из главных украшений Невского проспекта и узнаете, почему Казанский собор называют музеем российского природного камня.
- Познакомитесь с историей создания чуда Монферрана — монументального Исаакиевского собора.
- Увидите атмосферный памятник Фонарщику и услышите легенды Медного всадника.
- Прогуляетесь у храма Спаса на Крови, воздвигнутого на месте убийства Александра II.
- Прикоснётесь к сердцу Российской империи на главной площади Петербурга — Дворцовой.
- Навестите величественных петербургских сфинксов и грифонов.
- Оцените красоту гранитных набережных, в которые закованы берега рек, и панорам Невы
- Не обойдём вниманием и один из наиболее узнаваемых символов города — разводные мосты.
- Кроме того, гид расскажет об исторических истоках Васильевского острова, первых постройках Петербурга и легендарной Петропавловской крепости.
🚶 Остановки с выходом: на Дворцовой площади, у монумента «Медный всадник», у храма Спаса на Крови, у Исаакиевского собора и на Стрелке Васильевского острова.
Организационные детали
- Мы заедем за вами в любую точку города, а также можем встретить в аэропорту Пулково или на железнодорожных вокзалах Петербурга
- Экскурсия проходит на комфортном минивэне с опытным водителем и гидом, который будет сопровождать вас на всём маршруте
- Трансфер и страховка для всех пассажиров включены в стоимость
- Во время экскурсии будет 5-6 остановок для фотографий
- По запросу экскурсию можно провести для большего количества людей (+ 1500 руб. за микроавтобус до 15 человек, + 3000 руб. за автобус до 28 человек)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1302 туристов
Здравствуйте! Мы проводим экскурсии на минивэнах по Санкт-Петербургу и пригородам. За безопасность поездок отвечают наши профессиональные водители с большим стажем. А экскурсии проводят опытные и увлечённые гиды, с которыми вы откроете местные достопримечательности с самых интересных сторон. Ждём встречи с вами!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Маргарита
8 авг 2023
Все было великолепно.
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