Во время обзорной прогулки дети познакомятся с основными достопримечательностями города, узнают интересные факты из его истории и культуры. Разгадают увлекательные загадки и выполнят несложные задания, а в конце получат подарок. Наши опытные гиды найдут подход к каждому ребёнку и сделают экскурсию познавательной и весёлой.