Во время обзорной прогулки дети познакомятся с основными достопримечательностями города, узнают интересные факты из его истории и культуры. Разгадают увлекательные загадки и выполнят несложные задания, а в конце получат подарок. Наши опытные гиды найдут подход к каждому ребёнку и сделают экскурсию познавательной и весёлой.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсииЗнакомство с городом через игру — что может быть лучше? Мы осмотрим все достопримечательности центра и сделаем около пяти остановок (точное количество остановок зависит от ситуации на дорогах). На каждой остановке дети будут разгадать интересные загадки и выполнять несложные задания, которые мы заранее подберем под возраст. Дети сами найдут необычный дорожный знак «Осторожно: кошки!», сделают бумажный кораблик и запустят его в Неву с набережной и, конечно, получат подарок…. остальные секреты пока не раскрываем, пускай будет сюрприз! Мамам и папам, бабушкам и дедушкам экскурсия, как показывает опыт, не менее интересна. Ждем вас! Мы проводим квесты больше 10 лет несколько раз в неделю, но каждый раз дети удивляют и радуют нас своей любознательностью, увлеченностью и нестандартными решениями. Для нас – удовольствие работать с детьми! Будем рады вам. Важная информация:
- Возможна организация экскурсии для школьных классов и детских групп на выпускной/день знаний/день рождения или другое мероприятие. Подробности уточняйте в сообщениях.
- Мы можем провести экскурсию в разных форматах: индивидуальная/семейный тур/ для компании друзей (2-3 семьи)/ для школьной группы.
Проведение экскурсии возможно в любой день с 9:00 до 19:00 включительно.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Невский проспект и Дворцовую площадь
- Зимний дворец и Генеральный штаб
- Спас на Крови
- Исаакиевский собор
- Дворцовый мост и набережную
- Университетскую набережную
- Александровскую колонну
- Стрелку Васильевского острова
- Петропавловскую крепость (без захода на территорию)
- Памятник Петру I «Медный всадник»
- Троицкий мост
- Инженерный замок
- Марсово поле
Что включено
- Услуги гида
- Аренда транспорта
Что не входит в цену
- Призы для детей (400 руб/чел)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Островского
Завершение: Дворцовая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Проведение экскурсии возможно в любой день с 9:00 до 19:00 включительно.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
Важная информация
- Возможна организация экскурсии для школьных классов и детских групп на выпускной/день знаний/день рождения или другое мероприятие. Подробности уточняйте в сообщениях
- Мы можем провести экскурсию в разных форматах: индивидуальная/семейный тур/ для компании друзей (2-3 семьи) / для школьной группы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 4 чел.
Альтернативная история Санкт-Петербурга
Начало: Трансфер к началу экскурсии из любой точки города
Расписание: Вт, ср, чт, пт, суб. в 10:00
Завтра в 10:00
18 ноя в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Начало: Лиговский проспект, д. 10
Расписание: по вт, чт,сб и вскр в 10:00; по ср и пт в 14:30
Завтра в 10:00
13 ноя в 10:00
750 ₽ за человека
-
2%
Водная прогулка
Обзорная автопрогулка с рассказом об истории Санкт-Петербурга на автомобиле
Начало: Невский, 35, СТ.М. Гостиный двор
Расписание: Ежедневно по запросу.
Завтра в 06:00
13 ноя в 06:00
10 780 ₽
11 000 ₽ за всё до 4 чел.