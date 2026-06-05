На автобусе мы проедем по парадным проспектам и набережным Северной столицы, собрав все визитные карточки города: ансамбли стрелки Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадей, Смольного монастыря и Таврического дворца. Вы увидите архитектурные доминанты Невского проспекта, удивитесь петербургским контрастам, проезжая мимо Соборной мечети и Казанского собора. Услышите историю града Петра от основания до наших дней и сделаете фото на площади Растрелли, у Эрмитажа и на фоне величественного Исаакиевского собора.
Экскурсия на крейсере «Аврора»
Экспозиции крейсера расскажут о службе и быте на российском флоте, о временах Октябрьской революции, Гражданской войны, Первой и Второй мировой. Вы познакомитесь с историей военно-морской медицины и побываете на хирургическом посту, а также рассмотрите голографические копии моделей кораблей и другие подарки музею. А на верхней палубе увидите носовое орудие, выстрел которого стал сигналом к штурму Зимнего дворца в октябре 1917 года.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер, автобусная экскурсия, входной билет с экскурсией на крейсере «Аврора»
Льготный билет предоставляется для следующих категорий граждан РФ: пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии соответствующих документов)
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Взрослый
2700 ₽
Льготный*
2600 ₽
Школьник (7-17 лет)
2000 ₽
Дошкольник
1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 5896 туристов
Мы приглашаем вас на прогулки по Северной столице!
Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии и туры по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные профессиональные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дмитрий
Здраствуйте! На удивление, огромное спасибо. Очень понравилось. Много инфы и мест за такие деньги. Вкратце вообщем то вся история Петербурга. Вишинка на торте отдельный гид по Крейсеру. До сих пор под впечатлением! Благодарю.
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Румия
Спасибо большое за отличную экскурсию. Конечно погода немного внесла свои коррективы,но от этого впечатления от первого приезда в город на Ниве замечательные. Экскурсовод Наталья-гуру в своей работе. Очень интересно,доходчево донесла информацию. Спасибо большое за все. Хочу отметить и экскурсовода от музея "Аврора". Позитивно,доходчиво,интересно донес историю Авроры. Просто молодцы. Спасибо большое.
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Ольга
Экскурсия понравилась, особенно на Авроре. Гид очень увлекательно рассказывал!
+2
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Н
Наталья
Всем привет! Мы из Новосибирска, в апреле приезжали с детьми на соревнования. Дети у нас разных возрастов, от 9 до 17 лет))) Решили взять обзорную экскурсию на автобусе только для читать дальшеуменьшить
своей команды ☺️ Очень понравилось, что нас забрали у гостиницы и туда же вернули 👍 Экскурсовод очень много интересного рассказывал, прям захватывал внимание не только взрослых, но и детей))) я не первый раз в городе, но и мне было интересно) Проехали по всем знаковым местам города, останавливались, фотографировались и было время осмотреть все более близко!!! Организатор прислушался к нашим пожеланиям, куда мы хотим заехать, и в свою очередь порекомендовал другие места для остановки 👍 Очень все понравилось, легко, непринужденно и познавательно! Рекомендую прям!!!! Спасибо за экскурсию)))
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Е
Емельянова
Экскурсия - просто СУПЕР!!! Так много нового узнали. Внук 10 лет в восторге. Экскурсия прошла на одном дыхании. Не заметили, как быстро прошло время. Столько нового узнали. Несколько раз была читать дальшеуменьшить
в Питере но на Аврору попали только из- за желания внука и не пожалели. Большое спасибо за такую интересную экскурсию Алексею Алексеевичу!!! Надо иметь такой талант экскурсовода, чтобы заинтересовать и взрослых и детей.
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Е
Елена
Обзорная экскурсия зависит от экскурсовода. Оксана Олеговна, это просто кладезь знаний!!!! Были раньше на обзорках, но в этот раз самый чудесный и крутой. Спасибо большое, так держать!!!! Аврора с Алексеем Алексеевичем, захватывающее приключение!!! Если бы не ограничили временем, он бы рассказывал и рассказывал, рекомендую.
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