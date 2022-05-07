Обзорная экскурсия с посещением крейсера Аврора

Прокатиться по главным улицам Петербурга и навестить памятник-символ революции

Групповая
На автобусе в группе до 45 человек вы объедете центр города — от Ростральных колонн до Смольного института.

Любуясь архитектурными шедеврами, услышите о них самое любопытное и погрузитесь в петербужские хроники.

А после осмотрите экспозиции знаменитого крейсера, ознакомитесь с насыщенной историей «Авроры» и узнаете о ее назначении в послевоенные времена.
Обзорная экскурсия с посещением крейсера Аврора
Обзорная экскурсия с посещением крейсера Аврора
Обзорная экскурсия с посещением крейсера Аврора
Обзорная экскурсия с посещением крейсера Аврора
Обзорная экскурсия с посещением крейсера Аврора
Обзорная экскурсия с посещением крейсера Аврора
Обзорная экскурсия с посещением крейсера Аврора
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Главные символы Петербурга

На автобусе мы проедем по парадным проспектам и набережным Северной столицы, собрав все визитные карточки города: ансамбли Стрелки Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадей, Смольного монастыря и Таврического дворца. Вы увидите архитектурные доминанты Невского проспекта, удивитесь петербургским контрастам, проезжая мимо Соборной мечети и Казанского собора. Услышите историю града Петра от основания до наших дней и сделаете фото на площади Растрелли, у Эрмитажа и на фоне величественного Исаакиевского собора.

Крейсер «Аврора»

Экспозиции крейсера расскажут о службе и быте на российском флоте, о временах Октябрьской революции, Гражданской войны, Первой и Второй мировой. Вы познакомитесь с историей военно-морской медицины и побываете на хирургическом посту, а также рассмотрите голографические копии моделей кораблей и другие подарки музею. А на верхней палубе увидите носовое орудие, выстрел которого стал сигналом к штурму Зимнего дворца в октябре 1917 года.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • В стоимость включено: трансфер, автобусная экскурсия, входной билет с экскурсией на крейсере «Аврора»
  • Льготный билет предоставляется для следующих категорий граждан РФ: пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии соответствующих документов)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у гостиницы «Октябрьская»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🚌На автобусе🧒Можно с детьми🔭ОбзорныеКрейсер Аврора🗽ДостопримечательностиУлицы и переулки

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Большая обзорная экскурсия по Петербургу и крейсер «Аврора»
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Спутник
3.9
52 отзыва
Большая обзорная экскурсия по Петербургу и крейсер «Аврора»
Предлагаем вам отправиться на прогулку по историческому центру Петербурга, увидеть его главные достопримечательности
1 500 за 1 человека
Входные билеты на крейсер «Аврора» с экскурсией-аудиогидом
1.5 часа
🚗 На машине
Групповая
Tez Tour
Нет отзывов
Входные билеты на крейсер «Аврора» с экскурсией-аудиогидом
Самостоятельное посещение крейсера & quot;Аврора&quot; и экскурсия с аудиогидом
890 за 1 человека
Частная обзорная экскурсия «По Петербургу с петербуржцем!»
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
ПЕШЕХОД
3
19 отзывов
Частная обзорная экскурсия «По Петербургу с петербуржцем!»
Во время нашей обзорной экскурсии вы побываете в самых главных местах, которыми славится Санкт-Петербург
от 4 800 за 1-4 чел.
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Спутник
4.3
355 отзывов
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа
Трёхчасовая обзорная экскурсию по историческому центру Петербурга с билетом
от 2 000 за 1 человека
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Спутник
4.3
831 отзыв
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
На комфортабельном автобусе вы проедете с обзорной экскурсией по местам-символам Петербурга
от 1 200 за 1 человека
Петропавловская крепость + Обзорная автомобильная экскурсия по Петербургу
3.5 часа
Индивидуальная
Наталья
5
2 отзыва
Петропавловская крепость + Обзорная автомобильная экскурсия по Петербургу
Главная цель нашей экскурсии - Петропавловская крепость
8 000 за 1-3 чел.
Обзорная автобусная экскурсия с посещением Музея Хлеба (для школьников)
4 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
ТурсервисСПб
Нет отзывов
Обзорная автобусная экскурсия с посещением Музея Хлеба (для школьников)
Обзорная экскурсия с посещением музея хлеба для школьников 1-5 классов
1 150 за 1 человека
Тот самый Петербург: неклассическая обзорная экскурсия
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Юлия
5
6 отзывов
Тот самый Петербург: неклассическая обзорная экскурсия
Прогуляться по центру, узнать любопытное о памятниках и проникнуться духом города
3 500 за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по Петербургу для детей и взрослых
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алина
5
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Петербургу для детей и взрослых
Это может быть ваша самая первая, обзорная экскурсия по исторической части города
от 3 000 за 1-4 чел.
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Роза
4.2
23 отзыва
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
Познакомиться с городом и самостоятельно изучить парадные залы и шедевры дворца-музея
1 500 за 1 человека
Автомобильная экскурсия по Санкт-Петербургу
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Наталья
4.9
147 отзывов
Автомобильная экскурсия по Санкт-Петербургу
Пешком за три часа невозможно увидеть все главное в Петербурге
7 500 за 1-3 чел.
Большая автобусная экскурсия по Петербургу
5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Филипп
4.5
61 отзыв
Большая автобусная экскурсия по Петербургу
Проехать по центральным улицам и побывать в месте рождения города - обзорный маршрут
20301 117 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ