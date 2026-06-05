На автобусе в группе до 45 человек вы объедете центр города — от Ростральных колонн до Смольного института. Любуясь архитектурными шедеврами, услышите о них самое любопытное и погрузитесь в петербужские хроники. А после осмотрите экспозиции знаменитого крейсера, ознакомитесь с насыщенной историей «Авроры» и узнаете о ее назначении в послевоенные времена.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Главные символы Петербурга

На автобусе мы проедем по парадным проспектам и набережным Северной столицы, собрав все визитные карточки города: ансамбли стрелки Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадей, Смольного монастыря и Таврического дворца. Вы увидите архитектурные доминанты Невского проспекта, удивитесь петербургским контрастам, проезжая мимо Соборной мечети и Казанского собора. Услышите историю града Петра от основания до наших дней и сделаете фото на площади Растрелли, у Эрмитажа и на фоне величественного Исаакиевского собора.

Экскурсия на крейсере «Аврора»

Экспозиции крейсера расскажут о службе и быте на российском флоте, о временах Октябрьской революции, Гражданской войны, Первой и Второй мировой. Вы познакомитесь с историей военно-морской медицины и побываете на хирургическом посту, а также рассмотрите голографические копии моделей кораблей и другие подарки музею. А на верхней палубе увидите носовое орудие, выстрел которого стал сигналом к штурму Зимнего дворца в октябре 1917 года.

Организационные детали