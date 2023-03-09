Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Санкт-Петербургу, где каждый уголок хранит свои секреты и истории. Вместе мы пройдем по следам великих людей, которые сформировали облик этого неповторимого города.
Вас ожидает встреча
Вас ожидает встреча
Описание экскурсии
- Мы встретимся на площади Искусств и начнем погружаться в тайны города с личной истории Великого князя М. П. Романова, владельца Михайловского дворца. Вы узнаете, почему его отец, император Павел, хотел, чтобы Мишенька жил «по-царски» и снес свои оранжереи. А также услышите о судьбе выдающегося архитектора Карло Росси, создавшего саму площадь и множество других ампирных шедевров Петербурга.
- После вы сможете сделать яркие фото с «русским теремом» в европейском городе — храмом Спаса на Крови. Возле собора поговорим о трагической судьбе императора-реформатора Александра II и причинах, по которым его сын выбрал именно этот проект для храма.
- Проедем по главной магистрали города — Невскому проспекту — и вместе представим, как он жил в 18, 19 и 20 веках.
- Остановимся на Исаакиевской площади, чтобы оценить монументальность собора. Мы познакомим вас с историей строительства храма и расскажем о людях, которые могли себе позволить жить в роскошных дворцах вокруг площади.
- Проедем мимо легендарного Медного всадника до египетских сфинксов. Любуясь чарующими видами Невы, вы услышите легенды о загадочных скульптурах, а также о мостах, островах и каналах города.
- На стрелке Васильевского острова, у Ростральных колонн вы узнаете, как застраивался Петербург и кто жил здесь до Петра I. Как главная артерия способствовала появлению города и в чем сила этого места? Об этом при встрече!
- Далее прогуляемся по Петропавловской крепости, раскроем тайны Заячьего острова и самой цитадели.
- У крейсера «Аврора» вы послушаете рассказ о героическом Цуссимском сражении 1905 года и знаковом участии команды крейсера в Октябрьской революции.
- В завершение задержимся на Сенной площади, где вы узнаете, как жил «другой» Петербург и увидите места, которых боялись даже правоохранители.
Организационные детали
- Автотранспорт подбирается в зависимости от количества участников — от легкового автомобиля до микроавтобуса.
- Если вы путешествуете с детьми младше 7 лет, пожалуйста, проинформируйте нас об этом.
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
|Дети до 7 лет
|1500 ₽
|Пенсионеры
|2250 ₽
|Студенты
|2250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 15862 туристов
Добрый день! Меня зовут Дарья, я эксперт в туризме. С 2015 года прошла стажировку в международных компаниях по организации путешествий и работе с клиентами. Это помогло мне организовать команду высокопрофессиональных
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Обзорная экскурсия по Питеру нам очень понравилась, и считаю это обязательной программой для тех кто первый раз приехал.
Все очень доступным и интересным языком рассказывается про каждый дом и дворец, а самое главное что потом можно проще сориентироваться какие музеи хотелось бы посетить. Ещё раз огромное спасибо Станиславу и Дарье за организацию экскурсии ♥️🔥
Все очень доступным и интересным языком рассказывается про каждый дом и дворец, а самое главное что потом можно проще сориентироваться какие музеи хотелось бы посетить. Ещё раз огромное спасибо Станиславу и Дарье за организацию экскурсии ♥️🔥
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Л
Отличная экскурсия, гид Станислав. Все очень интересно рассказывает, есть время сделать фото и полюбоваться красотой города. Спасибо большое за экскурсию, за знакомство с городом ❤️
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М
Все участники экскурсии отказались или заболели(спасибо вам) и наш супер-гид Станислав провел индивидуальную экскурсию, в которой был лишь один недостаток и это время, его было мало(3'5) часа, так как Станислав
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Всем здравствуйте! Я еще думала, нужно ли брать обзорную, или сами походим посмотрим)) Сейчас могу просто однозначно сказать - ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО брать эту экскурсию. Организация просто супер! Дарья связалась заранее
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Н
Сегодня были на обзорной экскурсии. Понравилось абсолютно ВСЁ!!!
Хорошо продуманный маршрут.
Экскурсия в мини-группе -все слышно, видно и комфортно.
Удобный, комфортабельный мини-автобус- что позволило нам посетить и увидеть больше достопримечательностей Петербурга. (Отдельное спасибо
Хорошо продуманный маршрут.
Экскурсия в мини-группе -все слышно, видно и комфортно.
Удобный, комфортабельный мини-автобус- что позволило нам посетить и увидеть больше достопримечательностей Петербурга. (Отдельное спасибо
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О
Всем привет! Хотела поделиться своим впечатлением. Побывала на обзорной экскурсии и получила невероятные впечатления😊😊😊. Я еще сомневалась, зачем мне обзор, но потом убедилась насколько по-другому смотришь на город!!! Это все
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