Мои заказы

Петербург - обзорная экскурсия

Погрузитесь в атмосферу Петербурга: от храма Спаса на Крови до крейсера «Аврора», истории и легенды вас ждут
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Санкт-Петербургу, где каждый уголок хранит свои секреты и истории. Вместе мы пройдем по следам великих людей, которые сформировали облик этого неповторимого города.

Вас ожидает встреча
читать дальшеуменьшить

с прошлым на площади Искусств, где начнется наше знакомство с историей Михайловского дворца.

Мы сфотографируемся у храма Спаса на Крови, символа русской архитектурной красоты, и продолжим наш маршрут по Невскому проспекту, представляя его жизнь в разные эпохи.

Исаакиевская площадь раскроет перед вами свою монументальность, а Египетские Сфинксы унесут вас в мир легенд и мифов.

Стрелка Васильевского острова и Ростральные колонны расскажут о застройке Петербурга, а Петропавловская крепость и крейсер «Аврора» познакомят с военной историей России. Завершится наша экскурсия на Сенной площади, где вы увидите контрасты городской жизни

4.6
22 отзыва
Петербург - обзорная экскурсия
Петербург - обзорная экскурсия
Петербург - обзорная экскурсия

Описание экскурсии

  • Мы встретимся на площади Искусств и начнем погружаться в тайны города с личной истории Великого князя М. П. Романова, владельца Михайловского дворца. Вы узнаете, почему его отец, император Павел, хотел, чтобы Мишенька жил «по-царски» и снес свои оранжереи. А также услышите о судьбе выдающегося архитектора Карло Росси, создавшего саму площадь и множество других ампирных шедевров Петербурга.
  • После вы сможете сделать яркие фото с «русским теремом» в европейском городе — храмом Спаса на Крови. Возле собора поговорим о трагической судьбе императора-реформатора Александра II и причинах, по которым его сын выбрал именно этот проект для храма.
  • Проедем по главной магистрали города — Невскому проспекту — и вместе представим, как он жил в 18, 19 и 20 веках.
  • Остановимся на Исаакиевской площади, чтобы оценить монументальность собора. Мы познакомим вас с историей строительства храма и расскажем о людях, которые могли себе позволить жить в роскошных дворцах вокруг площади.
  • Проедем мимо легендарного Медного всадника до египетских сфинксов. Любуясь чарующими видами Невы, вы услышите легенды о загадочных скульптурах, а также о мостах, островах и каналах города.
  • На стрелке Васильевского острова, у Ростральных колонн вы узнаете, как застраивался Петербург и кто жил здесь до Петра I. Как главная артерия способствовала появлению города и в чем сила этого места? Об этом при встрече!
  • Далее прогуляемся по Петропавловской крепости, раскроем тайны Заячьего острова и самой цитадели.
  • У крейсера «Аврора» вы послушаете рассказ о героическом Цуссимском сражении 1905 года и знаковом участии команды крейсера в Октябрьской революции.
  • В завершение задержимся на Сенной площади, где вы узнаете, как жил «другой» Петербург и увидите места, которых боялись даже правоохранители.

Организационные детали

  • Автотранспорт подбирается в зависимости от количества участников — от легкового автомобиля до микроавтобуса.
  • Если вы путешествуете с детьми младше 7 лет, пожалуйста, проинформируйте нас об этом.
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.

ежедневно в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет2500 ₽
Дети до 7 лет1500 ₽
Пенсионеры2250 ₽
Студенты2250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 15862 туристов
Добрый день! Меня зовут Дарья, я эксперт в туризме. С 2015 года прошла стажировку в международных компаниях по организации путешествий и работе с клиентами. Это помогло мне организовать команду высокопрофессиональных
читать дальшеуменьшить

гидов и экскурсоводов. Я являюсь лицензированным гидом и экскурсоводом. Провожу экскурсии по северной столице и окрестностям, Карелии и всему Северо-Западному региону, а также по Золотому кольцу и Серебряному ожерелью России. Я и моя команда ждём встречи с вами!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
3
1
2
1
1
1
А
Обзорная экскурсия по Питеру нам очень понравилась, и считаю это обязательной программой для тех кто первый раз приехал.
Все очень доступным и интересным языком рассказывается про каждый дом и дворец, а самое главное что потом можно проще сориентироваться какие музеи хотелось бы посетить. Ещё раз огромное спасибо Станиславу и Дарье за организацию экскурсии ♥️🔥
Обзорная экскурсия по Питеру нам очень понравилась, и считаю это обязательной программой для тех кто первый раз приехал.
Обзорная экскурсия по Питеру нам очень понравилась, и считаю это обязательной программой для тех кто первый раз приехал.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Отличная экскурсия, гид Станислав. Все очень интересно рассказывает, есть время сделать фото и полюбоваться красотой города. Спасибо большое за экскурсию, за знакомство с городом ❤️
Отличная экскурсия, гид Станислав. Все очень интересно рассказывает, есть время сделать фото и полюбоваться красотой города.
Отличная экскурсия, гид Станислав. Все очень интересно рассказывает, есть время сделать фото и полюбоваться красотой города.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Все участники экскурсии отказались или заболели(спасибо вам) и наш супер-гид Станислав провел индивидуальную экскурсию, в которой был лишь один недостаток и это время, его было мало(3'5) часа, так как Станислав
читать дальшеуменьшить

на столько много знает информации о Санкт-Петербурге и преподносит её в таком комфортно формате, что его можно слушать часами!!!!, но время экскурсии к сожалению ограничено. Мы с большим удовольствием провели это время слушая много интересного и нового о Санкт-Петербурге, местами узнавая тайны и секреты этого старейшего города и его известных жителей. Станислав большой поклон вам от жителей Волгограда!!!!

Вам был полезен этот отзыв?
Натали
Всем здравствуйте! Я еще думала, нужно ли брать обзорную, или сами походим посмотрим)) Сейчас могу просто однозначно сказать - ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО брать эту экскурсию. Организация просто супер! Дарья связалась заранее
читать дальшеуменьшить

и всю информацию прислала. Наш гид Анастасия, была вовремя. Анастасия просто невероятная умница, показала нам город с разных сторон. Мы увидели роскошные дворцы и узнали много о жизни их обитателей, а так же места Достоевского. Узнали как жили простые люди и какая была криминальная обстановка в городе. Всего и не опишешь.
Роскошный микроавтобус с очень теплым салоном, что очень важно, особенно в мороз. Были в январе, стояли сильные морозы. Спасибо большое организаторам! Очень советую!!!

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Сегодня были на обзорной экскурсии. Понравилось абсолютно ВСЁ!!!
Хорошо продуманный маршрут.
Экскурсия в мини-группе -все слышно, видно и комфортно.
Удобный, комфортабельный мини-автобус- что позволило нам посетить и увидеть больше достопримечательностей Петербурга. (Отдельное спасибо
читать дальшеуменьшить

нашему водителю Вадиму)
Продолжительность 4 часа- круто!!! (время пролетело незаметно).
Отдельно выделенное время, чтобы сделать фото.
И конечно, наш экскурсовод - Анастасия!!!
Очень приятная девушка, замечательный и интересный рассказчик, профессионал своего дела, с огромнейшим багажом знаний, которая также с удовольствием отвечала на все наши вопросы.
Мы получили большое удовольствие от экскурсии!!! Ещё раз СПАСИБО!!!
Советую данную экскурсию всем, уверяю вам понравится.
И хотелось бы, сказать спасибо организатору Дарье за слаженность работы команды и за обратную связь.

Вам был полезен этот отзыв?
О
Всем привет! Хотела поделиться своим впечатлением. Побывала на обзорной экскурсии и получила невероятные впечатления😊😊😊. Я еще сомневалась, зачем мне обзор, но потом убедилась насколько по-другому смотришь на город!!! Это все
читать дальшеуменьшить

благодаря отличной организации экскурсии.
Отличный комфортный транспорт и галантный водитель Фёдор. Гид Алла меня покорила невероятными историями про город и его жителей 😍.
Спасибо большое Дарье!!! Всегда на связи и готова решить любой вопрос.
ОДНОЗНАЧНО РЕКОМЕНДУЮ!!!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Петербург - обзорная экскурсия»

Неформальный Петербург
Пешая
3 часа
248 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Неформальный Петербург
Убедиться в том, что Северная столица - это не только роскошные фасады
Начало: На площади Восстания
Расписание: в четверг, пятницу и субботу в 17:00
Сегодня в 17:00
13 авг в 17:00
1500 ₽ за человека
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Петропавловской крепости
На автобусе
3 часа
-
10%
108 отзывов
Групповая
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Петропавловской крепости
Увидеть архитектурные доминанты и узнать увлекательные истории о выдающихся жителях Северной столицы
Начало: У станции метро «Площадь Восстания»
Расписание: ежедневно в 10:30, 11:30, 13:30 и 14:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
630 ₽700 ₽ за человека
Пешком по Петербургу
Пешая
2 часа
24 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Пешком по Петербургу
Обзорная прогулка по ключевым достопримечательностям Северной столицы
Начало: Около Исаакиевского собора
Расписание: ежедневно в 12:00 и 16:00
10 авг в 12:00
11 авг в 12:00
1650 ₽ за человека
По рекам и каналам Северной столицы
На теплоходе
Круизы
1 час
9 отзывов
Групповая
По рекам и каналам Северной столицы
Полюбоваться открыточными видами Санкт-Петербурга на теплоходе с аудиогидом
Начало: На набережной Фонтанки
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
850 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
2500 ₽ за человека