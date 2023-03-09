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и всю информацию прислала. Наш гид Анастасия, была вовремя. Анастасия просто невероятная умница, показала нам город с разных сторон. Мы увидели роскошные дворцы и узнали много о жизни их обитателей, а так же места Достоевского. Узнали как жили простые люди и какая была криминальная обстановка в городе. Всего и не опишешь.

Роскошный микроавтобус с очень теплым салоном, что очень важно, особенно в мороз. Были в январе, стояли сильные морозы. Спасибо большое организаторам! Очень советую!!!