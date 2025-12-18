Крейсер «Аврора» стоит на Петроградской набережной Санкт-Петербурга, напротив Нахимовского училища. На его борту — музей, где можно увидеть каюты, орудия, машинное отделение и экспозиции о революции. Вы ощутите дух истории и сделаете атмосферные фото знаменитого корабля.
Описание билета
Организационные детали
- Приобретаемый билет позволяет посетить постоянную экспозицию.
- Билет действителен только на выбранную вами дату и время.
- Вас встретит наш координатор и проводит на крейсер «Аврора» без очереди.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|990 ₽
|Дети до 7 лет
|990 ₽
|Пенсионеры
|990 ₽
|Школьники
|990 ₽
|Студенты
|990 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Петроградской набережной
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 16923 туристов
Дорогие путешественники! Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своего
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Билеты
Новый взгляд на Эрмитаж (билеты без очереди включены)
Расшифровать шедевры мирового искусства и прикоснуться к прекрасному с профессиональным гидом
Начало: В районе Дворцовой площади
Сегодня в 14:30
Завтра в 11:00
3568 ₽ за билет
-
38%
Групповая
Расписание: Со среды по воскресение в 11:30
806 ₽
1300 ₽ за человека
Билеты
Лучший выборЭкскурсия по крейсеру «Аврора» без очереди (билеты включены)
Изучить один из главных символов Петербурга и революции 1917 года
Начало: У крейсера «Аврора»
20 дек в 11:00
27 дек в 11:00
1980 ₽ за билет