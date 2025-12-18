Мои заказы

Входные билеты на крейсер «Аврора»

Посетить легендарный корабль без очереди и прикоснуться к символу революции
Крейсер «Аврора» стоит на Петроградской набережной Санкт-Петербурга, напротив Нахимовского училища. На его борту — музей, где можно увидеть каюты, орудия, машинное отделение и экспозиции о революции. Вы ощутите дух истории и сделаете атмосферные фото знаменитого корабля.
Описание билета

Организационные детали

  • Приобретаемый билет позволяет посетить постоянную экспозицию.
  • Билет действителен только на выбранную вами дату и время.
  • Вас встретит наш координатор и проводит на крейсер «Аврора» без очереди.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный990 ₽
Дети до 7 лет990 ₽
Пенсионеры990 ₽
Школьники990 ₽
Студенты990 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Петроградской набережной
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 16923 туристов
Дорогие путешественники! Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своего
читать дальше

дела. Как один из ведущих туроператоров Санкт-Петербурга, мы стараемся каждый сезон предлагать новые экскурсии и направления — групповые и VIP-туры как в самом городе, так и в пригородах. С 2023 года мы расширяем услуги на Турцию, регион Анталья. Каждый наш гость для нас важен, и мы подбираем индивидуальный подход к каждому. Желаем вам прекрасных дней в городе на Неве и не менее замечательных в Анталье!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

