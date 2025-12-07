Мои заказы

Экскурсия по крейсеру «Аврора» без очереди (билеты включены)
1 час
5 отзывов
Билеты
Лучший выбор
Экскурсия по крейсеру «Аврора» без очереди (билеты включены)
Изучить один из главных символов Петербурга и революции 1917 года
Начало: У крейсера «Аврора»
13 дек в 11:00
20 дек в 11:00
1980 ₽ за билет
Крейсер «Аврора»: история одного корабля (билет + аудиоэкскурсия)
1.5 часа
26 отзывов
Билеты
Крейсер «Аврора»: история одного корабля (билет + аудиоэкскурсия)
Познакомиться с легендарным памятником Военно-морского флота России
Начало: Около крейсера «Авроры»
11 дек в 11:00
12 дек в 11:00
1000 ₽ за билет
Входные билеты на крейсер «Аврора»
1 час
Билеты
Входные билеты на крейсер «Аврора»
Посетить легендарный корабль без очереди и прикоснуться к символу революции
Начало: На Петроградской набережной
13 дек в 11:30
20 дек в 11:30
990 ₽ за билет

