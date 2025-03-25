Жили-были на Васильевском острове

Прогуляйтесь по Васильевскому острову и откройте для себя редкие архитектурные жемчужины XVIII века! Узнайте, как жили петербуржцы разных эпох и сословий, погрузитесь в атмосферу старинных домов и легендарных мест.
5
14 отзывов
Жили-были на Васильевском острове
Жили-были на Васильевском острове
Жили-были на Васильевском острове
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 14:00

Описание экскурсии

Уникальная экскурсия по Васильевскому острову

Приглашаем вас на увлекательную прогулку по Васильевскому острову, где вы сможете узнать множество интересных фактов о жизни этого исторического района в разные эпохи. Это не просто экскурсия, а настоящая возможность погрузиться в атмосферу прошлого и увидеть, как развивалась жизнь на этом удивительном месте.

Архитектурные жемчужины XVIII века

Во время нашей экскурсии вы увидите редкие образцы архитектуры XVIII века, которые сохранились до наших дней. Эти здания являются настоящими жемчужинами, отражающими уникальный стиль и атмосферу того времени. Я расскажу вам об их истории и значении для культурного наследия города.

Жизнь различных сословий

Мы обсудим, как жили разные сословия, как они общались, молились и учились. Вы узнаете о традициях и обычаях, которые формировали общественную жизнь на Васильевском острове. Это позволит вам лучше понять, как менялся облик города и его жителей с течением времени.

Типичный петербургский двор-колодец

Кроме того, я покажу вам, как устроен типичный петербургский двор-колодец. Вы сможете увидеть, как это пространство использовалось жителями и какие интересные истории с ним связаны. Каждый двор хранит свои тайны и легенды, и я с радостью поделюсь ими с вами.

Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя новый взгляд на Васильевский остров, его историю и архитектуру!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Андреевский собор
  • Аптека доктора Пеля
  • Дом сахарного короля Л. Кёнига
  • Особняк П.П. Форостовского - первый дом в стиле Модерн в Петербурге
  • Школа Эмилии Шаффе
  • Двор - колодец доходного дома Прохоровых
  • Старейшую баню на Васильевском острове
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: 7-я линия В.О. 44, у входа в магазин «Фасоль»
Завершение: Памятник Конке напротив м. Василеостровская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
А
25 мар 2025
Абсолютно замечательная экскурсия! Позволяет разглядеть частичку Василеостровского района в его деталях и почувствовать аутентичность Санкт-Петербурга) Такие экскурсии - штучный товар для ценителей. Дарья Николаевна отличный экскурсовод и приятный собеседник. Время, проведенное с пользой и удовольствием)
E
19 янв 2025
Изумительный экскурс в историю! С душой и особой любовью! Васильевский остров - теперь особое место в нашем любимом Питере!
А
7 янв 2025
Были на экскурсии по Васильевскому острову, это была легкая, познавательная, увлекательная прогулка, во время которой мы узнали много нового и интересного из истории Васильевского острова. Экскурсовод Дарья смогла живо, образно и увлекательно построить свой рассказ. Час времени (даже чуть больше) пролетел незаметно. Спасибо большое Дарье!
О
6 янв 2025
Экскурсия, организованная Дарьей, очень понравилась! Она - знаток своего дела. Душевно, с любовью рассказала об истории Васильевского острова, о людях, которые там жили. Узнали очень много интересных фактов об архитектуре,
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и вообще. Прогулка пролетела незаметно. Под впечатлением от экскурсии на следующий день поехали уже самостоятельно на Васильевский остров. Бодьшая благодарность Дарье за проведенное с пользой время. Очень рекомендуем этого гида! Спутнику отдельное спасибо за организацию экскурсий!

С
5 янв 2025
Экскурсия понравилась, не утомительная и познавательная, прогулялись и послушали интересную информацию от гида Евгении, спасибо, за приятно проведанное время 👍
H
3 янв 2025
Спасибо Дарье за замечательную экскурсию! Мы познакомились с архитектурой и жителями Васильевского острова ближе, чем можно было бы ожидать, и это знакомство оказалось исключительно приятным! Спасибо!
Ю
25 дек 2024
Все прошло замечательно! Изложение материала грамотное, информативное, последовательное! Экскурсия была проведена, хоть пришли только мы с подругой. Дарья отличный экскурсовод, влюбленный в свой город и рассказывающий о нем с удовольствием. Пожалели только об одном: у Дарьи нет других экскурсий((иначе обязательно мы бы на них сходили. Надеюсь, Дарья нас услышит)) мы будем ждать)))
Н
2 дек 2024
Дарья - замечательный экскурсовод и просто приятный человек. Всё было очень здороово организовано, мы узнали много нового про Васильевский остров и историю Питера.
М
20 ноя 2024
М
9 ноя 2024
Давно живу в Санкт-Петербурге и много знаю об этом городе. Но столько интересных фактов и событий которые связаны с Васильевским островом я получила только от замечательного, эрудированного и очень милого гида Дарьи. Спасибо за отлично проверенное время, и за то, что Вы поделились своими знаниями с нами!!!! Буду советовать Вас своим друзьям!!!
В
3 ноя 2024
Интересная экскурсия, узнала милые детали о жизни женщин в 19- веке. Гид весёлая, юморная дама, очень живо рассказывает о минувших эпохах. Это даже не экскурсия, а прогулка с другом) Рекомендую 👍
С
2 ноя 2024
Познавательная в плане бытого устройства жизни на Васильевском острове в разные его эпохи. Экскурсовод уделила много внимания бытовым мелочам повседневной жизни, с удивлением узнал новое слово - ретирадник). Очень динамичное повествование, с юмором и большой любовью к истории города и людям." Дарья просто милаха))
Советую эту экскурсию всем.
М
2 ноя 2024
Экскурсия очень интересная, как будто узнаешь скрытые от всех тайны города, понимаешь его дух и настроение. Обаятельная и добрая экскурсовод, материал правда любопытный, спасибо большое!
h
1 ноя 2024
Экскурсия замечательна тем, что позволяет окунуться в жизнь Васильевского острова прошедших времен. Возникает ощущение погружения в историю. В какой то момент кажется, что из-за угла выйдет доктор Пель или Василий Корчмин)
Очень рекомендую экскурсовода. Когда человек любит свое дело, это приятно наблюдать

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