Праздник, который всегда с тобой: пешеходная экскурсия по Васильевскому острову

Познакомиться с таинственным островом через судьбы его жителей
Однажды Эрнест Хемингуэй вернулся в Париж и ностальгически назвал город «праздником, который всегда с тобой». Я могу сказать то же самое о Васильевском острове, где прожила 18 лет.

Повседневность здесь настолько живописна, а персонажи настолько уникальны, что на втором часу безотчётного фланирования начинаешь чувствовать себя в иммерсивном спектакле. В него мы и погрузимся.
5
12 отзывов
11
ноя13
ноя
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Главным акцентом нашей прогулки станут реальные и вымышленные островитяне, жившие на острове когда-то и живущие здесь сегодня.

Вы увидите:

  • Дом, где в одно время случилось жить Анне Ахматовой, Николаю Гумилёву и Владимиру Ленину
  • Ангела «Пустые руки», символизирующего благоденствие острова
  • Винные склады Елисеевых и один из их особняков
  • Корпуса СПбГУ на Менделеевской линии, хранящие так много историй из прошлого и настоящего
  • Места съёмок фильмов «Прогулка», «Брат» и других
  • Настоящую деревянную избу-пятистенку во дворе роскошного особняка

Мы вспомним студентов, профессоров, библиотекарей, завсегдатаев бара «Окоп», работников порта, художников, писателей и поэтов, учёных, рыбаков, моряков, геологов и многих-многих других. Поговорим о душевности и пестроте Васильевского острова. И поделимся друг с другом своими впечатлениями о нём.

Организационные детали

  • Программа будет интересна участникам с 16 лет
  • После экскурсии я доведу вас до Василеостровского рынка, где можно перекусить и продумать дальнейшие планы

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2805 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Спортивная-2»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 65 туристов
Я историк (ЕУСПб и СПбГУ), художник, урбанист, исследую архитектуру и городское развитие в проектах «Город проектировщиков» и «Исторические покрытия». Здесь я размещаю информацию о своих авторских экскурсиях по Васильевскому острову,
где живу почти 20 лет. Я люблю показывать город изнутри, в формате «от местных для местных», раскрывая локальную идентичность и делая город и его отдельный район ближе и теплее. Моё повествование строится на стыке исследовательской интерпретации и художественного осмысления, искренне и по возможности просто, с элементами городской медиации, чтобы каждый нашёл в Петербурге что-то для себя.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
5
12
4
3
2
1
О
Ольга
7 ноя 2025
Огромное спасибо Марине!
Профессиональный историк, глубоко увлеченный своим делом и влюбленный в Васильевский остров!
Полное ощущение прогулки с близким другом, который готов делиться самым сокровенным.
Н
Наталья
14 окт 2025
Очень увлекательная прогулка по Васильевскому с Марией. Узнали много нового, Мария интересный рассказчик. В следующий раз обязательно посетим её другие экскурсии. Спасибо, Мария!
Ксения
Ксения
10 сен 2025
Совершенно уютная, незабываемая и безумно интересная прогулка-экскурсия! Спасибо огромное за новое впечатление о Петербурге и особенно за новую любовь к такому особенному Острову ♥️ Однозначно рекомендую к посещению!
К
Ксения
5 сен 2025
Отличная экскурсия! Марина великолепно знает то, о чем повествует. Делает это с любовью к своему городу, а именно к своему острову. Нам все очень понравилось, рекомендую прогулку с прекрасным экскурсоводом!
И
Ирина
30 авг 2025
Были семьей. Нам очень понравилось. Марина - увлеченный, знающий рассказчик. Прогулка получилась интересной, познавательной и комфортной.
О
Оксана
29 авг 2025
Очень рекомендую эту прогулку с Мариной по Васильевскому острову! Маршрут выстроен отлично, пройдете по интересным переулкам, и проходными дворами и набережными, конечно! А информации полезной сколько, и исторической и бытовой и литературной, конечно. Марина историк, рассказывает превосходно, гуляли больше заявленного времени, а пролетело как полчаса) спасибо, Марина! Буду ждать новых маршрутов с Вами)
К
Крупенина
23 авг 2025
Спасибо огромное Марине за познавательную и увлекательную экскурсию по Васильевскому острову. Очень приятно что современная молодёжь с такой любовью и знаниями относится к своему городу. Лёгкая в общении, с большими знаниями, что особенно понравилось с фотографиями, стихами, рассказами увлечённо провела экскурсию. Огромная благодарность Марине. Отметила для себя места которые надо посетить.
А
Алексей
22 авг 2025
Пожалуй это лучшая экскурсия из всех, на которых мы были. Прекрасное знание предмета, искренняя любовь к Острову, интерес к экскурсантам и знание нестандартных скрытых сторон - все это очень подкупает. Пользуясь возможностью хочу поблагодарить Марину и искренне рекомендую ее экскурсии к посещению. Спасибо!
Е
Елена
13 авг 2025
Очень понравилась экскурсия, Марина заинтересовала нас историческими фактами о Васильевском острове, вся информация была для меня новая и интересная.
Спасибо большое.
Очень рекомендую.
Е
Евгений
5 июл 2025
Всем советую!
Анна
Анна
28 июн 2025
26 июня ходили на экскурсию по Васильевскому острову с экскурсоводом Мариной. Прошли много интересных и удивительных мест, куда сами бы никогда не попали. Информация была очень интересной и разной. Мы
побывали в разных дворах, подъездах, окунулись в атмосферу и дух Васильевского острова. Слушая рассказ Марины об университетах мы погрузились в студенческую атмосферу. Мы как будто открыли для себя заново Васильевский остров. Особо хочу отметить, что Марина смогла ответить на все наши вопросы. Огромная благодарность нашему экскурсоводу Марине за интересную экскурсию.

М
Марина
29 мая 2025
Отлично. Очень понравилось. Щедро по времени, содержательно. Буду рекомендовать.

