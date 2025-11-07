О Ольга Огромное спасибо Марине!

Профессиональный историк, глубоко увлеченный своим делом и влюбленный в Васильевский остров!

Полное ощущение прогулки с близким другом, который готов делиться самым сокровенным.

Н Наталья Очень увлекательная прогулка по Васильевскому с Марией. Узнали много нового, Мария интересный рассказчик. В следующий раз обязательно посетим её другие экскурсии. Спасибо, Мария!

Ксения Совершенно уютная, незабываемая и безумно интересная прогулка-экскурсия! Спасибо огромное за новое впечатление о Петербурге и особенно за новую любовь к такому особенному Острову ♥️ Однозначно рекомендую к посещению!

К Ксения Отличная экскурсия! Марина великолепно знает то, о чем повествует. Делает это с любовью к своему городу, а именно к своему острову. Нам все очень понравилось, рекомендую прогулку с прекрасным экскурсоводом!

И Ирина Были семьей. Нам очень понравилось. Марина - увлеченный, знающий рассказчик. Прогулка получилась интересной, познавательной и комфортной.

О Оксана Очень рекомендую эту прогулку с Мариной по Васильевскому острову! Маршрут выстроен отлично, пройдете по интересным переулкам, и проходными дворами и набережными, конечно! А информации полезной сколько, и исторической и бытовой и литературной, конечно. Марина историк, рассказывает превосходно, гуляли больше заявленного времени, а пролетело как полчаса) спасибо, Марина! Буду ждать новых маршрутов с Вами)

К Крупенина Спасибо огромное Марине за познавательную и увлекательную экскурсию по Васильевскому острову. Очень приятно что современная молодёжь с такой любовью и знаниями относится к своему городу. Лёгкая в общении, с большими знаниями, что особенно понравилось с фотографиями, стихами, рассказами увлечённо провела экскурсию. Огромная благодарность Марине. Отметила для себя места которые надо посетить.

А Алексей Пожалуй это лучшая экскурсия из всех, на которых мы были. Прекрасное знание предмета, искренняя любовь к Острову, интерес к экскурсантам и знание нестандартных скрытых сторон - все это очень подкупает. Пользуясь возможностью хочу поблагодарить Марину и искренне рекомендую ее экскурсии к посещению. Спасибо!

Е Елена Очень понравилась экскурсия, Марина заинтересовала нас историческими фактами о Васильевском острове, вся информация была для меня новая и интересная.

Спасибо большое.

Очень рекомендую.

Е Евгений Всем советую!

Анна читать дальше побывали в разных дворах, подъездах, окунулись в атмосферу и дух Васильевского острова. Слушая рассказ Марины об университетах мы погрузились в студенческую атмосферу. Мы как будто открыли для себя заново Васильевский остров. Особо хочу отметить, что Марина смогла ответить на все наши вопросы. Огромная благодарность нашему экскурсоводу Марине за интересную экскурсию. 26 июня ходили на экскурсию по Васильевскому острову с экскурсоводом Мариной. Прошли много интересных и удивительных мест, куда сами бы никогда не попали. Информация была очень интересной и разной. Мы