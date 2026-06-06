Описание Фото Ответы на вопросы Экскурсия-спектакль в квартире Сергея Довлатова перенесёт вас в атмосферу ленинградской коммуналки 60–70-х годов, где оживают предметы, слышны голоса и истории прошлого.



Вы не просто увидите мемориальное пространство, а станете частью живого рассказа о Довлатове, его окружении и эпохе, вдохновившей его произведения.

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Описание экскурсии В гостях у Довлатова Погрузитесь в жизнь ленинградской коммуналки 60–70-х в доме, где жил Сергей Довлатов. Это иммерсивная экскурсия-спектакль: вы станете гостями квартиры, услышите голоса соседей, откроете тайны писателя и сами станете частью его рассказа. Вы не просто зрители – вы гости, которые могут трогать предметы, открывать ящики и слышать, как оживают истории за каждой дверью. Всё здесь подлинное: атмосфера Ленинграда 60-х, запах чая, голоса соседей и чувство, будто время остановилось. Что вас ждёт Экскурсия иммерсивная, а значит, может случится что угодно: может зазвонить старинный телефон, заговорить любой предмет. Кто знает, какие истории скрывает почтовый ящик или печатная машинка? Здесь можно пройтись по узкому коридору с выцветшими обоями, заглянуть в старый буфет, где ещё хранится довоенный сервиз, и сесть за стол, за которым когда-то спорили о литературе и писали первые рассказы. Тут бывал в гостях Бродский – на полу до сих пор есть пятно от разлитого им портвейна. Из этой комнаты берут начало истории Довлатова о жизни, любви и человеческой стойкости. Это путешествие не только в прошлое, но и внутрь себя – туда, где смешиваются грусть и радость, внешние ограничения и внутренняя свобода.

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