Экскурсия-спектакль в квартире Сергея Довлатова перенесёт вас в атмосферу ленинградской коммуналки 60–70-х годов, где оживают предметы, слышны голоса и истории прошлого.
Вы не просто увидите мемориальное пространство, а станете частью живого рассказа о Довлатове, его окружении и эпохе, вдохновившей его произведения.
Вы не просто увидите мемориальное пространство, а станете частью живого рассказа о Довлатове, его окружении и эпохе, вдохновившей его произведения.
Описание экскурсииВ гостях у Довлатова Погрузитесь в жизнь ленинградской коммуналки 60–70-х в доме, где жил Сергей Довлатов. Это иммерсивная экскурсия-спектакль: вы станете гостями квартиры, услышите голоса соседей, откроете тайны писателя и сами станете частью его рассказа. Вы не просто зрители – вы гости, которые могут трогать предметы, открывать ящики и слышать, как оживают истории за каждой дверью. Всё здесь подлинное: атмосфера Ленинграда 60-х, запах чая, голоса соседей и чувство, будто время остановилось. Что вас ждёт Экскурсия иммерсивная, а значит, может случится что угодно: может зазвонить старинный телефон, заговорить любой предмет. Кто знает, какие истории скрывает почтовый ящик или печатная машинка? Здесь можно пройтись по узкому коридору с выцветшими обоями, заглянуть в старый буфет, где ещё хранится довоенный сервиз, и сесть за стол, за которым когда-то спорили о литературе и писали первые рассказы. Тут бывал в гостях Бродский – на полу до сих пор есть пятно от разлитого им портвейна. Из этой комнаты берут начало истории Довлатова о жизни, любви и человеческой стойкости. Это путешествие не только в прошлое, но и внутрь себя – туда, где смешиваются грусть и радость, внешние ограничения и внутренняя свобода.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Посещение экскурсии
- Чаепитие
Что не входит в цену
- Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Рубинштейна, 23
Завершение: Рубинштейна, 23
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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