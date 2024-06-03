Зеленогорск – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 6 экскурсий в категории «Зеленогорск» в Санкт-Петербурге, цены от 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Курортный район Петербурга на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
56 отзывов
Курортный район Петербурга на авто
Отправиться на побережье Финского залива, посетить живописные поселки и дачу Репина
Начало: В районе м. Черная речка
18 июня в 10:00
19 июня в 10:30
12 000 за всё до 3 чел.
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
12 часов
194 отзыва
Популярное предложение
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
Погрузиться в Средневековье, полюбоваться парком Монрепо и проехать вдоль берега Финского залива
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 08:00
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
42503 825 за человека
Финские истории Зеленогорска
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
40 отзывов
Финские истории Зеленогорска: экскурсия по курортному городу
Погрузитесь в финскую атмосферу Зеленогорска, пройдитесь по колоритным улицам, осмотрите старинные дачи и ощутите курортный шарм на берегу Финского залива
Начало: У ж/д вокзала Зеленогорска
Расписание: ежедневно в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
950 за человека
Финское наследие Зеленогорска/Терийоки
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Финское наследие Зеленогорска/Терийоки
Отправиться из Петербурга в город дачников и узнать, чем ещё он знаменит
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 13:00
9 июня в 09:00
13 950 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Зеленогорск
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
37 отзывов
Знакомьтесь, Зеленогорск
Исследовать в компании краеведа один из самых интересных городов Курортного района
Начало: У ж/д вокзала Зеленогорска
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:30
9 июня в 12:30
15 июня в 12:30
от 600 за человека
Оллинпяя - заповедник старинных дач
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
2 отзыва
Оллинпяя - заповедник старинных дач
Познакомиться с уютными архитектурно-ландшафтными памятниками и ощутить былой дух аристократичности
Начало: В Зеленогорске
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 12:30
14 июня в 12:30
15 июня в 12:30
950 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
    Редко пишу отзывы, не могла не написать, как нам повезло, что нашим гидом и водителем был Станислав. Качество при этом
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    на высоте. Познавательно, задорно, с правильной речью. Мы в восторге и вся наша мини группа🤝👍👌. До новых встреч в СПб и обязательно с Вами!

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
    Очень интересная экскурсия, все понравилось Гид Наталья рассказала много интересного, показала много достопримечательностей
  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Курортный район Петербурга на авто
    Вторая экскурсия с Марией, молодец она, пунктуальна, ориентирована на клиента. Мы с ней хотим и на другие экскурсии поехать. Мария, спасибо Вам.
  • С
    Светлана
    7 мая 2024
    Курортный район Петербурга на авто
    Эта экскурсия прекрасна тем, что за несколько часов позволяет увидеть сразу несколько курортных районов пригорода Санкт-Петербурга. В моем случае это
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    очень важно, так как я путешествую без машины. И охватить такой объем в самостоятельном путешествии практически невозможно. Еще один немаловажный факт состоит в том, что все организационные моменты Мария берет на себя. Кажется, что все складывается само собой. Но в итоге понимаешь, что все детали продуманы и выверены Марией досконально и она заранее заботится о том, чтобы тебе было комфортно в путешествии. Так, когда мы приехали в Музей-усадьбу И. Е. Репина, я поняла, что нас с Марией ждали и экскурсия началась сразу, по прибытии. Конечно, чтобы насладиться природой и красотой этих районов, неспешно погулять по прекрасным пляжам, нужно приезжать в каждый район отдельно. Но именно эта экскурсия дает уникальную возможность познакомиться со всеми районами сразу и выбрать для себя именно тот, в который потом захочется вернуться и остаться в нем подольше.

  • Т
    Татьяна
    30 апреля 2024
    Курортный район Петербурга на авто
    Большое спасибо Марии! Маршрут продуман до мелочей и с учетом пожеланий и возможностей экскурсантов. Очень рекомендуем Может быть, стоило добавить еще пару часов и посетить Зеленогорск Но лучшее - враг хорошего!
    Большое спасибо Марии! Маршрут продуман до мелочей и с учетом пожеланий и возможностей экскурсантовБольшое спасибо Марии! Маршрут продуман до мелочей и с учетом пожеланий и возможностей экскурсантовБольшое спасибо Марии! Маршрут продуман до мелочей и с учетом пожеланий и возможностей экскурсантовБольшое спасибо Марии! Маршрут продуман до мелочей и с учетом пожеланий и возможностей экскурсантовБольшое спасибо Марии! Маршрут продуман до мелочей и с учетом пожеланий и возможностей экскурсантовБольшое спасибо Марии! Маршрут продуман до мелочей и с учетом пожеланий и возможностей экскурсантовБольшое спасибо Марии! Маршрут продуман до мелочей и с учетом пожеланий и возможностей экскурсантов
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Финские истории Зеленогорска
    Были на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли в Кирху. Очень необычный опыт! Елена рассказывала историю города и его жителей, отвечала на вопросы. Очень увлеченный и интересный гид.
    Были на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли вБыли на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли вБыли на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли вБыли на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли вБыли на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли вБыли на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли вБыли на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли вБыли на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли в
  • Н
    Наталья
    22 апреля 2024
    Финское наследие Зеленогорска/Терийоки
    Получили огромное удовольствие от прогулки!
    Получили огромное удовольствие от прогулки!Получили огромное удовольствие от прогулки!Получили огромное удовольствие от прогулки!Получили огромное удовольствие от прогулки!Получили огромное удовольствие от прогулки!
  • I
    ILIA
    14 апреля 2024
    Финские истории Зеленогорска
    Экскурсия понравилась! Экскурсовод Елена была прекрасным рассказчиком! Город удивил большим количеством зелени, прекрасным пляжем, интересными скульптурами! Мы узнали истории людей, их домов.
    Экскурсия понравилась! Экскурсовод Елена была прекрасным рассказчиком! Город удивил большим количеством зелени, прекрасным пляжем, интересными скульптурами!Экскурсия понравилась! Экскурсовод Елена была прекрасным рассказчиком! Город удивил большим количеством зелени, прекрасным пляжем, интересными скульптурами!Экскурсия понравилась! Экскурсовод Елена была прекрасным рассказчиком! Город удивил большим количеством зелени, прекрасным пляжем, интересными скульптурами!Экскурсия понравилась! Экскурсовод Елена была прекрасным рассказчиком! Город удивил большим количеством зелени, прекрасным пляжем, интересными скульптурами!Экскурсия понравилась! Экскурсовод Елена была прекрасным рассказчиком! Город удивил большим количеством зелени, прекрасным пляжем, интересными скульптурами!Экскурсия понравилась! Экскурсовод Елена была прекрасным рассказчиком! Город удивил большим количеством зелени, прекрасным пляжем, интересными скульптурами!
  • М
    Марина
    13 марта 2024
    Финские истории Зеленогорска
    Отличная экскурсия! Большое спасибо Татьяне за увлекательный рассказ о замечательном Зеленогорске!
  • Л
    Людмила
    23 февраля 2024
    Оллинпяя - заповедник старинных дач
    Благодарю за прекрасную возможность более глубоко узнать об истории Зеленогорска в лицах и архитектурном прошлом. Особая благодарность отзывчивому гиду - Глебу, очень хорошо ориентируется в истории и интересно преподносит материал. Рекомендую данную экскурсию для посещения!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Зеленогорск»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Курортный район Петербурга на авто
  2. Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
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  4. Финское наследие Зеленогорска/Терийоки
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  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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