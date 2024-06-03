1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Курортный район Петербурга на авто
Отправиться на побережье Финского залива, посетить живописные поселки и дачу Репина
Начало: В районе м. Черная речка
18 июня в 10:00
19 июня в 10:30
12 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Групповая
12 часов
Популярное предложение
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
Погрузиться в Средневековье, полюбоваться парком Монрепо и проехать вдоль берега Финского залива
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 08:00
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
42503 825₽ за человека
Групповая
3 часа
Финские истории Зеленогорска: экскурсия по курортному городу
Погрузитесь в финскую атмосферу Зеленогорска, пройдитесь по колоритным улицам, осмотрите старинные дачи и ощутите курортный шарм на берегу Финского залива
Начало: У ж/д вокзала Зеленогорска
Расписание: ежедневно в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
950₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Финское наследие Зеленогорска/Терийоки
Отправиться из Петербурга в город дачников и узнать, чем ещё он знаменит
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 13:00
9 июня в 09:00
13 950₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Знакомьтесь, Зеленогорск
Исследовать в компании краеведа один из самых интересных городов Курортного района
Начало: У ж/д вокзала Зеленогорска
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:30
9 июня в 12:30
15 июня в 12:30
от 600₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Оллинпяя - заповедник старинных дач
Познакомиться с уютными архитектурно-ландшафтными памятниками и ощутить былой дух аристократичности
Начало: В Зеленогорске
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 12:30
14 июня в 12:30
15 июня в 12:30
950₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина3 июня 2024Редко пишу отзывы, не могла не написать, как нам повезло, что нашим гидом и водителем был Станислав. Качество при этом
- ТТатьяна3 июня 2024Очень интересная экскурсия, все понравилось Гид Наталья рассказала много интересного, показала много достопримечательностей
- ЕЕкатерина31 мая 2024Вторая экскурсия с Марией, молодец она, пунктуальна, ориентирована на клиента. Мы с ней хотим и на другие экскурсии поехать. Мария, спасибо Вам.
- ССветлана7 мая 2024Эта экскурсия прекрасна тем, что за несколько часов позволяет увидеть сразу несколько курортных районов пригорода Санкт-Петербурга. В моем случае это
- ТТатьяна30 апреля 2024Большое спасибо Марии! Маршрут продуман до мелочей и с учетом пожеланий и возможностей экскурсантов. Очень рекомендуем Может быть, стоило добавить еще пару часов и посетить Зеленогорск Но лучшее - враг хорошего!
- ММарина24 апреля 2024Были на экскурсии вдвоём. Елена замечательный рассказчик! Побродили по улицам Зеленогорска, посмотрели здания, и зашли в Кирху. Очень необычный опыт! Елена рассказывала историю города и его жителей, отвечала на вопросы. Очень увлеченный и интересный гид.
- ННаталья22 апреля 2024Получили огромное удовольствие от прогулки!
- IILIA14 апреля 2024Экскурсия понравилась! Экскурсовод Елена была прекрасным рассказчиком! Город удивил большим количеством зелени, прекрасным пляжем, интересными скульптурами! Мы узнали истории людей, их домов.
- ММарина13 марта 2024Отличная экскурсия! Большое спасибо Татьяне за увлекательный рассказ о замечательном Зеленогорске!
- ЛЛюдмила23 февраля 2024Благодарю за прекрасную возможность более глубоко узнать об истории Зеленогорска в лицах и архитектурном прошлом. Особая благодарность отзывчивому гиду - Глебу, очень хорошо ориентируется в истории и интересно преподносит материал. Рекомендую данную экскурсию для посещения!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Зеленогорск»
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