Хроники мостов через Неву, канал Грибоедова, Мойку и Фонтанку перенесут вас в разные эпохи.
Весёлые приключения, героические поступки, исторические анекдоты и важные события, связанные с этими сооружениями, заинтересуют даже искушённых путешественников.
Вы узнаете, почему Поцелуев мост так называется, насладитесь панорамой с Семимостья и увидите старейший мост города.
Весёлые приключения, героические поступки, исторические анекдоты и важные события, связанные с этими сооружениями, заинтересуют даже искушённых путешественников.
Вы узнаете, почему Поцелуев мост так называется, насладитесь панорамой с Семимостья и увидите старейший мост города.
Время начала: 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание экскурсии
На нашем пути — более 25 мостов, в том числе и разводных, каждый из которых — символ Петербурга:
- Вы увидите самый старый мост и самый романтический, самый низкий и самый широкий
- Выясните, почему обрушился Египетский мост в 1905 году и при чём тут пустые вёдра
- Узнаете, как архитектор стал генералом
- Услышите историю первого разводного моста с газовыми светильниками и рельсами
- Рассмотрите первый в мире мост с электроосвещением
- Сделаете атмосферные фотографии с открыточными видами
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет
- Поездка проходит на кроссовере Chery Tiggo 8
- Вечернюю экскурсию дополнят подсветка, иллюминация и отсутствие пробок
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали и цены уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре или Московской районе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 842 туристов
Провожу экскурсии, которые запомнятся навсегда. Будет что рассказать близким и друзьям. Я аттестованный гид. Грамотная речь, красивый слог, пишу стихи. Увлекаюсь историей наружного освещения. Работаю в светотехнической отрасли более 10Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
7 ноя 2024
Очень рада, что появилась такая экскурсия, взгляд на Питер с другой стороны. Алексей очень много знает и очень интересно рассказывает про свой город. Мы узнали много новых исторических фактов, которые
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
2 часа
Индивидуальная
По Петербургу с петербуржцем
Узнайте Петербург с местным жителем: скрытые уголки, тайны и истории города ждут вас на индивидуальной экскурсии
Завтра в 14:00
16 фев в 09:00
от 6600₽ за всё до 40 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Огни Петербурга: подсветка как произведение искусства
Вечерняя автомобильная экскурсия по самым ярким достопримечательностям города
Начало: Любой адрес в центре города
16 фев в 22:00
17 фев в 22:00
5334₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Живые рассказы о Петербурге: путешествие по страницам истории
Откройте для себя Санкт-Петербург через увлекательные истории и легенды, рассказанные коренным жителем
Начало: Центр города
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
8200₽ за всё до 4 чел.