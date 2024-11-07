читать дальше не встречали в других источниках. Алексей был на связи и учел все наши пожелания и по времени, и по месту начала и окончания экскурсии. Спасибо большое за интересное и комфортное путешествие по мостам Питера!

Очень рада, что появилась такая экскурсия, взгляд на Питер с другой стороны. Алексей очень много знает и очень интересно рассказывает про свой город. Мы узнали много новых исторических фактов, которые