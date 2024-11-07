Мосты Петербурга как произведение искусства

Погрузиться в 300-летнюю историю мостостроения с коренным петербуржцем и инженером
Хроники мостов через Неву, канал Грибоедова, Мойку и Фонтанку перенесут вас в разные эпохи.

Весёлые приключения, героические поступки, исторические анекдоты и важные события, связанные с этими сооружениями, заинтересуют даже искушённых путешественников.

Вы узнаете, почему Поцелуев мост так называется, насладитесь панорамой с Семимостья и увидите старейший мост города.
5
1 отзыв
Мосты Петербурга как произведение искусства
Мосты Петербурга как произведение искусства
Мосты Петербурга как произведение искусства
Ближайшие даты:
17
фев18
фев19
фев21
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фев
Время начала: 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание экскурсии

На нашем пути — более 25 мостов, в том числе и разводных, каждый из которых — символ Петербурга:

  • Вы увидите самый старый мост и самый романтический, самый низкий и самый широкий
  • Выясните, почему обрушился Египетский мост в 1905 году и при чём тут пустые вёдра
  • Узнаете, как архитектор стал генералом
  • Услышите историю первого разводного моста с газовыми светильниками и рельсами
  • Рассмотрите первый в мире мост с электроосвещением
  • Сделаете атмосферные фотографии с открыточными видами

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет
  • Поездка проходит на кроссовере Chery Tiggo 8
  • Вечернюю экскурсию дополнят подсветка, иллюминация и отсутствие пробок
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали и цены уточняйте в переписке

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре или Московской районе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
7 ноя 2024
Очень рада, что появилась такая экскурсия, взгляд на Питер с другой стороны. Алексей очень много знает и очень интересно рассказывает про свой город. Мы узнали много новых исторических фактов, которые
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не встречали в других источниках. Алексей был на связи и учел все наши пожелания и по времени, и по месту начала и окончания экскурсии. Спасибо большое за интересное и комфортное путешествие по мостам Питера!

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