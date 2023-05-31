Прогулка на теплоходе на развод мостов

Прокатиться ночью по Неве и полюбоваться разводом четырех мостов

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Приглашаем своими глазами увидеть, как мосты «расправляют крылья» над Невой в свете ночных огней.

Прогулка пройдёт на комфортабельном теплоходе, вмещающем до 150 человек: с закрытой верхней палубой и открытой прогулочной площадкой.

На борту для вас будет работать аудиогид: вы не только насладитесь шикарными видами, но и узнаете интересные факты о Петербурге.
Прогулка на теплоходе на развод мостов
Прогулка на теплоходе на развод мостов
Прогулка на теплоходе на развод мостов
Прогулка на теплоходе на развод мостов
Прогулка на теплоходе на развод мостов
Прогулка на теплоходе на развод мостов
Ближайшие даты:
31
мая
1
июн
2
июн
3
июн
4
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы прокатитесь по Неве на комфортабельном двухпалубном теплоходе. Увидите с воды: Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Летний сад и Смольный собор. А также полюбуетесь разводом 4-х мостов: Дворцового, Троицкого, Литейного и Большеохтинского. На борту для вас будет работать бар с напитками и лёгкими закусками.

Организационные детали

  • Это водная прогулка с аудиогидом
  • Маршрут может быть изменен из-за подъема уровня воды и перекрытия акваторий
  • В дни государственных праздников (1, 9 мая и 12 июня) мосты не разводят
  • Прогулка проводится независимо от того, осуществляется ли разводка мостов в эту ночь
  • Во избежание травм категорически запрещается вставать с места во время прохода теплохода под мостами

ежедневно в 01:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале Дворцовая пристань
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 01:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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