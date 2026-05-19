Приглашаем своими глазами увидеть, как мосты «расправляют крылья» над Невой в свете ночных огней.
Прогулка пройдёт на комфортабельном теплоходе, вмещающем до 150 человек: с закрытой верхней палубой и открытой прогулочной площадкой.
На борту для вас будет работать аудиогид: вы не только насладитесь шикарными видами, но и узнаете интересные факты о Петербурге.
Прогулка пройдёт на комфортабельном теплоходе, вмещающем до 150 человек: с закрытой верхней палубой и открытой прогулочной площадкой.
На борту для вас будет работать аудиогид: вы не только насладитесь шикарными видами, но и узнаете интересные факты о Петербурге.
Описание экскурсии
- Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту
- Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
Вы прокатитесь по Неве на комфортабельном двухпалубном теплоходе. Увидите с воды Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Летний сад и Смольный собор. А также полюбуетесь разводом 4 мостов: Дворцового, Троицкого, Литейного и Большеохтинского. На борту для вас работает бар с напитками и лёгкими закусками.
Организационные детали
- Обратите внимание: прогулка начинается после 00:00, если вы бронируете её на 26 число в 00:25, то она состоится в ночь с 25 на 26
- Это водная прогулка с аудиогидом
- На борту свободная рассадка
- В дни государственных праздников (1, 9 мая и 12 июня) мосты не разводят
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1950 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале "Сенатская пристань" или "Дворцовая пристань" (на ваш выбор при бронировании)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нева Тревел — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 6635 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные прогулки в Санкт-Петербурге. Наши причалы расположены в центре города. Вы можете прокатиться на комфортабельных теплоходах по величественной Неве, просторам Финского залива, живописным изгибам Фонтанки и Мойки. Насладиться красотой Белых ночей и полюбоваться разводом мостов. Или с ветерком добраться на метеоре до Петергофа и других пригородов Северной столицы.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 59 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравилось!!! Отличные впечатления!!! Будет что вспомнить!!!
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Супер
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Огромная благодарность за возможность изменить число на экскурсию. Немного видно ни вы, ни мы не до поняли друг друга. И помогли нам чтоб экскурсия всё таки состоялась и её пропали
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П
Там такая красота, словами не передать вообще… Чтобы прочувствовать всю эту атмосферу, нужно самому там побывать, ну прям не стоит отказывать себе в таком кайфе. Вода как будто уносит тебя
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В
Нам очень понравилось. Отличные лодки с заботливой командой, а больше всего впечатлили гиды - они с такой любовью говорят про город и всегда находят что-то новое, даже тем кто давно тут бывает. Обычно про команды на причале не говорят, но они тоже классные ребята и приятные девушки.
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И
Очень удобно садиться на прогулочный теплоход именно здесь. Выбор туров большой — от обычных обзорных поездок по рекам и каналам до вечерних с живой саксофонной музыкой и выходом на Неву,
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