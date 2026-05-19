Огромная благодарность за возможность изменить число на экскурсию. Немного видно ни вы, ни мы не до поняли друг друга. И помогли нам чтоб экскурсия всё таки состоялась и её пропали

деньги, которые были уже уплачены. Очень замечательная экскурсия, спасибо капитану судна за красивые ракурсы и возможности делать фото и съёмку мостов, крейсер Аврора. Спасибо ещё раз вас за гостеприимство в Питере,ведь многие едут из далека ради белых ночей и увидеть мосты и многие едут первый раз. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ ЗА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ! 🫶

Там такая красота, словами не передать вообще… Чтобы прочувствовать всю эту атмосферу, нужно самому там побывать, ну прям не стоит отказывать себе в таком кайфе. Вода как будто уносит тебя

в другое состояние, медитативное такое, а если ещё ночной город и разводные мосты — это вообще отдельный космос! Нет слов, чтобы описать насколько это впечатляет. Огромное спасибо Петербургу за такие эмоции и возможность перезагрузиться. Если окажетесь там — обязательно сходите на ночную прогулку возле разводных мостов, это что-то особенное ❤️

В Виталий

Нам очень понравилось. Отличные лодки с заботливой командой, а больше всего впечатлили гиды - они с такой любовью говорят про город и всегда находят что-то новое, даже тем кто давно тут бывает. Обычно про команды на причале не говорят, но они тоже классные ребята и приятные девушки.