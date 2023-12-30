Особняк Брусницыных: дух былой роскоши
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Погружение в атмосферу царского Петербурга и быт аристократии 18 века в мини-группе

Легендарный особняк Брусницыных на Кожевенной линии открывает свои двери в мир изысканности и шарма петербургского барокко. Бильярдная и оранжерея, столовая и Белый зал — когда-то здесь сиял высший свет Петербурга 18 века.

Мы попытаемся услышать эхо той эпохи, насладимся интерьерами особняка и, конечно, поговорим о его прежней жизни.
Особняк Брусницыных: дух былой роскоши
Особняк Брусницыных: дух былой роскоши
Особняк Брусницыных: дух былой роскоши
Особняк Брусницыных: дух былой роскоши
Особняк Брусницыных: дух былой роскоши
Особняк Брусницыных: дух былой роскоши
Особняк Брусницыных: дух былой роскоши
Особняк Брусницыных: дух былой роскоши
Ближайшие даты:
30
дек
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

В когда-то блистательных уголках особняка гид расскажет о истории семьи Брусницыных, о жизни знати царского Петербурга и неочевидных функциях комнат особняка. Нам откроют свои двери:

  • Столовая — только посмотрите на великолепный интерьер с барочными элементами! Погрузимся в атмосферу богатых ужинов и поговорим о кулинарных предпочтениях высшего общества 18 века.
  • Белый зал, где знатные гости наслаждались музыкой и общением. Вы узнаете о роли комнаты в общественной жизни того времени.
  • Золотая гостиная с богатыми узорами и декором. Что можно сказать по интерьеру о достатке и статусе семьи? Обсудим и это.
  • Оранжерея: выясним, какие экзотические растения выращивались здесь и как оранжерея стала символом статуса и роскоши.
  • Бильярдная — не только комната для игр, но и место для политический дискуссий! Вы услышите, почему бильярд и его культуру полюбили в аристократических кругах Петербурга.
  • Курительная — здесь вас ждут рассказы о традициях курения и важности курительных принадлежностей в светском обществе того времени.
  • Парадная лестница — не только функциональный элемент дома, но и показатель роскоши и власти.

Организационные детали

  • Необходимо иметь в виду, что в здании отсутствуют уборные
  • В настоящий момент особняк находится в частной собственности и официально открыт для посещения
  • Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Кожевенная линия 27
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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