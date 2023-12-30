Погружение в атмосферу царского Петербурга и быт аристократии 18 века в мини-группе
Легендарный особняк Брусницыных на Кожевенной линии открывает свои двери в мир изысканности и шарма петербургского барокко. Бильярдная и оранжерея, столовая и Белый зал — когда-то здесь сиял высший свет Петербурга 18 века.
Мы попытаемся услышать эхо той эпохи, насладимся интерьерами особняка и, конечно, поговорим о его прежней жизни.
Мы попытаемся услышать эхо той эпохи, насладимся интерьерами особняка и, конечно, поговорим о его прежней жизни.
Ближайшие даты:
30
дек
дек
3
янв
янв
4
янв
янв
5
янв
янв
6
янв
янв
7
янв
янв
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
В когда-то блистательных уголках особняка гид расскажет о истории семьи Брусницыных, о жизни знати царского Петербурга и неочевидных функциях комнат особняка. Нам откроют свои двери:
- Столовая — только посмотрите на великолепный интерьер с барочными элементами! Погрузимся в атмосферу богатых ужинов и поговорим о кулинарных предпочтениях высшего общества 18 века.
- Белый зал, где знатные гости наслаждались музыкой и общением. Вы узнаете о роли комнаты в общественной жизни того времени.
- Золотая гостиная с богатыми узорами и декором. Что можно сказать по интерьеру о достатке и статусе семьи? Обсудим и это.
- Оранжерея: выясним, какие экзотические растения выращивались здесь и как оранжерея стала символом статуса и роскоши.
- Бильярдная — не только комната для игр, но и место для политический дискуссий! Вы услышите, почему бильярд и его культуру полюбили в аристократических кругах Петербурга.
- Курительная — здесь вас ждут рассказы о традициях курения и важности курительных принадлежностей в светском обществе того времени.
- Парадная лестница — не только функциональный элемент дома, но и показатель роскоши и власти.
Организационные детали
- Необходимо иметь в виду, что в здании отсутствуют уборные
- В настоящий момент особняк находится в частной собственности и официально открыт для посещения
- Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Кожевенная линия 27
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 825 туристов
Наше сообщество организовывает невероятные путешествия и походы по Ленинградской области, захватывающие поездки и увлекательные экскурсии по историческим местам. Вас ждут новые интересные знакомства и, конечно, возможность исследовать малоизвестные редкие объекты!
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