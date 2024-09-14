Особняк Чаева на улице Рентгена

Разобраться в принципах архитектуры начала 20 века на групповой экскурсии
Особняк Чаева — один из ключевых памятников петербургского модерна, повлиявший на дальнейший ход развития отечественной архитектуры.

В ходе прогулки мы поговорим не только об устройстве и истории здания, но и об окружающем его контексте.

Вы узнаете, чем вдохновлялись заказчик и архитектор, как устроен один из самых «продуманных» петербургских домов и зачем Фёдор Иванович Лидваль увеличивал его «полезную площадь».
Особняк Чаева на улице Рентгена
Особняк Чаева на улице Рентгена
Особняк Чаева на улице Рентгена
Ближайшие даты:
Время начала: 14:30, 16:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Корпус воспитателей Лицея и Профессорский дом.
  • Особняк Эйлерса.
  • Больницу памяти императора Александра II.
  • Особняк Чаева и его служебный флигель.
  • Уникальный сохранившийся комплекс интерьеров начала 20 века.

Вы узнаете:

  • Какие принципы были ключевыми для архитектуры начала 20 века, а какими в случае чего можно было поступиться.
  • Как спланирован самый необычный особняк Петербурга: где лучше всего разместить ванную, столовую для слуг и как совместить лестницу с зимним садом.
  • Как французские дворцовые интерьеры попали в Петербург.
  • Как Владимир Петрович Апышков участвовал в проектировании 13-го корпуса Кремля.

Организационные детали

  • Внутри помещения необходимо использовать бахилы. Их мы выдадим каждому экскурсанту в начале экскурсии.
  • В стоимость всё включено.
  • Экскурсию для вас проведёт Анастасия Долгова, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института теории и истории архитектуры и градостроительства, заместитель директора музея архитектурной художественной керамики «Керамарх», автор книги «Дом Бажанова» (2017, 2021).

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Каменноостровском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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