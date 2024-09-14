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Особняк Чаева — один из ключевых памятников петербургского модерна, повлиявший на дальнейший ход развития отечественной архитектуры.



В ходе прогулки мы поговорим не только об устройстве и истории здания, но и об окружающем его контексте.



Вы узнаете, чем вдохновлялись заказчик и архитектор, как устроен один из самых «продуманных» петербургских домов и зачем Фёдор Иванович Лидваль увеличивал его «полезную площадь».