Особняк Чаева — один из ключевых памятников петербургского модерна, повлиявший на дальнейший ход развития отечественной архитектуры.
В ходе прогулки мы поговорим не только об устройстве и истории здания, но и об окружающем его контексте.
Вы узнаете, чем вдохновлялись заказчик и архитектор, как устроен один из самых «продуманных» петербургских домов и зачем Фёдор Иванович Лидваль увеличивал его «полезную площадь».
В ходе прогулки мы поговорим не только об устройстве и истории здания, но и об окружающем его контексте.
Вы узнаете, чем вдохновлялись заказчик и архитектор, как устроен один из самых «продуманных» петербургских домов и зачем Фёдор Иванович Лидваль увеличивал его «полезную площадь».
Ближайшие даты:
Время начала: 14:30, 16:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Корпус воспитателей Лицея и Профессорский дом.
- Особняк Эйлерса.
- Больницу памяти императора Александра II.
- Особняк Чаева и его служебный флигель.
- Уникальный сохранившийся комплекс интерьеров начала 20 века.
Вы узнаете:
- Какие принципы были ключевыми для архитектуры начала 20 века, а какими в случае чего можно было поступиться.
- Как спланирован самый необычный особняк Петербурга: где лучше всего разместить ванную, столовую для слуг и как совместить лестницу с зимним садом.
- Как французские дворцовые интерьеры попали в Петербург.
- Как Владимир Петрович Апышков участвовал в проектировании 13-го корпуса Кремля.
Организационные детали
- Внутри помещения необходимо использовать бахилы. Их мы выдадим каждому экскурсанту в начале экскурсии.
- В стоимость всё включено.
- Экскурсию для вас проведёт Анастасия Долгова, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института теории и истории архитектуры и градостроительства, заместитель директора музея архитектурной художественной керамики «Керамарх», автор книги «Дом Бажанова» (2017, 2021).
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Каменноостровском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 415 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.Задать вопрос
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