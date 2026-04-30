Групповая
до 25 чел.
В трендеПитер с крыши, колоритные парадные и секретные дворы-колодцы
Петербург с высоты и изнутри: парадные с лепниной, дворы-колодцы и закат на крыше. Атмосфера, которую стоит почувствовать
Начало: Рядом со станцией метро «Владимирская»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
995 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга
Исследуйте скрытые уголки Санкт-Петербурга, посещая роскошные парадные, дворы-колодцы и пряничный дом. Узнайте удивительные истории и факты
Начало: У метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1000 ₽ за человека
-
30%
Групповая
до 20 чел.
Доходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницы
Небанальная петербургская прогулка по изнанке города
Начало: У метро Владимирская
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1085 ₽
1550 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Витебский вокзал - северный модерн
Рассмотреть интерьеры, открыть их секреты и ощутить себя путешественниками начала 20 века
Начало: В районе метро Пушкинская
Завтра в 10:00
2 мая в 10:30
5500 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Групповая
до 25 чел.
Петербург за закрытыми дверями: парадные лестницы и дворы-колодцы
Камерная прогулка по старому городу - там, где он остаётся живым и подлинным
Начало: У метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
795 ₽
836 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Истории и скандалы в стиле северный модерн
Путешествие по Санкт-Петербургу с погружением в северный модерн, раскрывающее секреты архитектуры и судьбы её создателей
Начало: У БКЗ «Октябрьский»
7 мая в 10:00
8 мая в 15:00
1800 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Жизнь доходного дома Петербурга
Двор-колодец, парадная и двуэтажная коммуналка - с чаепитием
Начало: У реки Фонтанки, недалеко от Аничкова моста
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
800 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Толстовский дом снаружи и внутри
Открыть тайны и особенности легендарного петербургского здания
Начало: На улице Рубинштейна
29 мая в 12:00
20 июн в 12:00
2000 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Витебский вокзал: экскурсия с подъёмом на чердак и часовую башню
Погрузитесь в историю Витебского вокзала, посетив его чердак и часовую башню. Узнайте о железнодорожных инновациях начала 20 века
Начало: В районе Витебского вокзала
Завтра в 11:00
3 мая в 11:00
2550 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Код Петербурга: практическая прогулка с архитектором
Погрузитесь в архитектурные тайны Санкт-Петербурга, обучаясь языку города. Узнайте, как стили отражают эпохи и судьбы, через личные ассоциации
Начало: На набережной реки Фонтанки
Сегодня в 08:00
2 мая в 08:00
13 500 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Феноменология, поэтика и риторика архитектуры Петроградской стороны
Уникальная экскурсия по Петроградской стороне, где архитектура расскажет свои истории. Погрузитесь в атмосферу прошлого и узнайте секреты зданий
Начало: У метро «Спортивная»
7 мая в 10:00
8 мая в 15:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Тихой стороной Петроградки: авторская прогулка из эпохи в эпоху
Откройте для себя нетуристическую Петроградку, где история и современность переплетаются в каждом переулке. Узнайте тайны прошлого и настоящего
Начало: У станции метро Спортивная
13 мая в 15:00
16 мая в 17:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Петроградская сторона: северный модерн, поэты и чекисты
Исследовать грандиозный архитектурный ансамбль Петербурга и узнать о его знаменитых жителях
Начало: У станции метро «Горьковская»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
10 800 ₽
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Как устроен Толстовский дом?
Исследовать легендарное жилое здание на групповой экскурсии
Начало: У Толстовского дома
Завтра в 12:00
2 мая в 12:00
1800 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Центр наизнанку: всё и сразу в Петербурге
Прогуляться по неформальным достопримечательностям, увидеть дворы-колодцы и заглянуть в парадные
Начало: У станции метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3000 ₽ за человека
Групповая
до 16 чел.
Смольный собор: архитектура компромиссов
Узнать историю самого знаменитого долгостроя Санкт-Петербурга
Начало: У Смольного собора
3 мая в 15:00
17 мая в 15:00
2100 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Питерская атмосфера: дворы, парадные, коммуналки и виды
Погрузитесь в уникальную атмосферу Санкт-Петербурга, изучая дворы-колодцы, парадные и коммуналки. Узнайте об архитектуре и истории города
Начало: У метро «Достоевская»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3000 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Главное здание РНБ: 100 лет в поисках идеала
Побывать в Российской национальной библиотеке и узнать, почему её считают храмом света и тишины
Начало: В главном здании РНБ
30 мая в 14:30
2800 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Петербург глазами инженера: по следам великих изобретателей
Убедиться, что символами города бывают не только парадные фасады, но и инженерные конструкции
Начало: В Александровском саду
Завтра в 12:00
10 мая в 11:00
2000 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Особняк Чаева на улице Рентгена
Разобраться в принципах архитектуры начала 20 века на групповой экскурсии
Начало: На Каменноостровском проспекте
16 мая в 16:30
30 мая в 16:30
2300 ₽ за человека
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20:
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Глазами инженера" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 795 до 13 500 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 3283 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
