Что и как пили во времена Фаберже?
Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Познакомиться с наследием великого мастера и узнать о его связи с гастрономической культурой

5
1 отзыв
Все, кто приходят в музей Фаберже исключительно за пасхальными яйцами, упускают столько интересного! Я познакомлю вас с «повседневными» изделиями и питейными традициями минувших лет. Поговорим, кто и по какому поводу заказывал столовое серебро и сервизы. Выясним, что пили «вёдрами» и почему ставили бутылки под стол. Так ювелирное искусство откроется вам под неожиданным углом!
Что и как пили во времена Фаберже?
Что и как пили во времена Фаберже?
Что и как пили во времена Фаберже?
Ближайшие даты:
2
фев
5
фев
6
фев
10
фев
11
фев
14
фев
18
фев
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Мы пройдём по нескольким залам одного из самых красивых особняков Петербурга. Я раскрою детали великолепных интерьеров. Подскажу, где искать самые редкие и ценные предметы. И помогу перенестись в эпоху, когда русские ювелиры были одними из лучших в мире, а фирма Фаберже получила всеобщее признание. А главное — разговор пойдёт вовсе не о знаменитых пасхальных яйцах.

Роскошь на каждый день

Уверен, что вы и сами знаете, насколько разноплановой была продукция фирмы Фаберже. Я расскажу об изделиях, получивших настолько массовое распространение, что в русском языке появилось новое выражение: вместо «пора накрывать на стол» говорили «пора выставлять нашего Фаберже». Речь о посуде, столовом серебре и сервизах, многие из которых стоили дороже, чем пресловутые Императорские яйца!

В ходе экскурсии вы не только научитесь отличать конюх от корчика, а чарку от братины, но и познакомитесь с историей изготовления и употребления традиционных напитков. А ещё узнаете:

  • какие алкогольные и безалкогольные напитки были популярны в эпоху Фаберже
  • как отличить чайник от кофейника, а молочник от сливочника
  • что такое бульот
  • почему американская компания Тиффани заказывала наборы для пунша у московских ювелиров

А что насчёт яиц?

О них спрашивают все гости музея Фаберже. Было бы странно оказаться в стенах Шуваловского дворца и не взглянуть на самые известные образцы российского ювелирного искусства. Вот и мы поговорим о них — посмотрим некоторые изделия и обсудим интересные факты, связанные с конкретными экспонатами. Но только в качестве небольшого отступления от темы:)

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна как гостям, впервые оказавшимся в Шуваловском дворце, так и тем, кто не раз бывал на обзорной программе
  • Входные билеты в музей оплачиваются отдельно перед началом экскурсионного сеанса. Стоимость — 1000 руб. с человека. Билет для гида не нужен.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле музея Фаберже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Александр
19 янв 2024
Рекомендую к посещению музей, обязательно идите с экскурсоводом. История создания выставленных шедевров просто фантастическая.

Экскурсовод Ари очень интересно рассказывает, видно, что тема искренне интересна, что передалось и нам. Под впечатление от посещения, спасибо большое, мы остались очарованы 🙏🏼

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеМожно с детьмиДля школьниковМузеиЛетниеМузей ФабержеПопулярные местаИнтерьерныеИскусствоГастрономические

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Империя Фаберже
Индивидуальная
1.5 часа
32 отзыва
Империя Фаберже
Полюбоваться objets de fantaisie и узнать, как сложилась судьба придворного ювелира
на набережной реки Фонтанки
Сегодня
4 фев
5 фев
6 фев
4 450 за всё до 5 чел.
Аудиоэкскурсия с билетами в Музей Фаберже
🚶 Пешая
Билеты
1 час
57 отзывов
Аудиоэкскурсия с билетами в Музей Фаберже
Вход в Музей Фаберже (наб. реки Фонтанки, 21)
Сегодня
Завтра
4 фев
5 фев
990 за билет
Великие события и жители Большой Морской
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
32 отзыва
Историческая экскурсия по Большой Морской: великие события и жители
Погрузитесь в атмосферу Петербурга: истории знаменитых домов, анекдоты времен и великие имена, оставившие след в истории
Исаакиеская площадь
Сегодня
Завтра
5 фев
6 фев
1 300 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ