Познакомиться с наследием великого мастера и узнать о его связи с гастрономической культурой
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Описание
Что вас ожидает
Мы пройдём по нескольким залам одного из самых красивых особняков Петербурга. Я раскрою детали великолепных интерьеров. Подскажу, где искать самые редкие и ценные предметы. И помогу перенестись в эпоху, когда русские ювелиры были одними из лучших в мире, а фирма Фаберже получила всеобщее признание. А главное — разговор пойдёт вовсе не о знаменитых пасхальных яйцах.
Роскошь на каждый день
Уверен, что вы и сами знаете, насколько разноплановой была продукция фирмы Фаберже. Я расскажу об изделиях, получивших настолько массовое распространение, что в русском языке появилось новое выражение: вместо «пора накрывать на стол» говорили «пора выставлять нашего Фаберже». Речь о посуде, столовом серебре и сервизах, многие из которых стоили дороже, чем пресловутые Императорские яйца!
В ходе экскурсии вы не только научитесь отличать конюх от корчика, а чарку от братины, но и познакомитесь с историей изготовления и употребления традиционных напитков. А ещё узнаете:
- какие алкогольные и безалкогольные напитки были популярны в эпоху Фаберже
- как отличить чайник от кофейника, а молочник от сливочника
- что такое бульот
- почему американская компания Тиффани заказывала наборы для пунша у московских ювелиров
А что насчёт яиц?
О них спрашивают все гости музея Фаберже. Было бы странно оказаться в стенах Шуваловского дворца и не взглянуть на самые известные образцы российского ювелирного искусства. Вот и мы поговорим о них — посмотрим некоторые изделия и обсудим интересные факты, связанные с конкретными экспонатами. Но только в качестве небольшого отступления от темы:)
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна как гостям, впервые оказавшимся в Шуваловском дворце, так и тем, кто не раз бывал на обзорной программе
- Входные билеты в музей оплачиваются отдельно перед началом экскурсионного сеанса. Стоимость — 1000 руб. с человека. Билет для гида не нужен.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле музея Фаберже
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Экскурсовод Ари очень интересно рассказывает, видно, что тема искренне интересна, что передалось и нам. Под впечатление от посещения, спасибо большое, мы остались очарованы 🙏🏼