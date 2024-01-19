Все, кто приходят в музей Фаберже исключительно за пасхальными яйцами, упускают столько интересного! Я познакомлю вас с «повседневными» изделиями и питейными традициями минувших лет. Поговорим, кто и по какому поводу заказывал столовое серебро и сервизы. Выясним, что пили «вёдрами» и почему ставили бутылки под стол. Так ювелирное искусство откроется вам под неожиданным углом!

Описание

Что вас ожидает

Мы пройдём по нескольким залам одного из самых красивых особняков Петербурга. Я раскрою детали великолепных интерьеров. Подскажу, где искать самые редкие и ценные предметы. И помогу перенестись в эпоху, когда русские ювелиры были одними из лучших в мире, а фирма Фаберже получила всеобщее признание. А главное — разговор пойдёт вовсе не о знаменитых пасхальных яйцах.

Роскошь на каждый день

Уверен, что вы и сами знаете, насколько разноплановой была продукция фирмы Фаберже. Я расскажу об изделиях, получивших настолько массовое распространение, что в русском языке появилось новое выражение: вместо «пора накрывать на стол» говорили «пора выставлять нашего Фаберже». Речь о посуде, столовом серебре и сервизах, многие из которых стоили дороже, чем пресловутые Императорские яйца!

В ходе экскурсии вы не только научитесь отличать конюх от корчика, а чарку от братины, но и познакомитесь с историей изготовления и употребления традиционных напитков. А ещё узнаете:

какие алкогольные и безалкогольные напитки были популярны в эпоху Фаберже

как отличить чайник от кофейника, а молочник от сливочника

что такое бульот

почему американская компания Тиффани заказывала наборы для пунша у московских ювелиров

А что насчёт яиц?

О них спрашивают все гости музея Фаберже. Было бы странно оказаться в стенах Шуваловского дворца и не взглянуть на самые известные образцы российского ювелирного искусства. Вот и мы поговорим о них — посмотрим некоторые изделия и обсудим интересные факты, связанные с конкретными экспонатами. Но только в качестве небольшого отступления от темы:)

Организационные детали