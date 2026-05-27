Зимний дворец приглашает окунуться в мир российских правительниц — через историю их жизни за пределами парадных церемоний.
Вы увидите личные покои и вещи Екатерины I, Марии Фёдоровны, Марии Александровны и Александры Фёдоровны.
Узнаете о невесте двух цесаревичей, дворцовых интрижках и настоящей любви последнего русского императора.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- коронационную карету Екатерины I, её туфли для церемонии в Успенском соборе и маскарадный костюм.
- платья из дорогих французских тканей, украшения, брабантские кружева, которые Пётр Великий с любовью дарил своей жене.
- веер «Ландыши», который принцесса Дагмар (будущая императрица Мария Фёдоровна) привезла с собой из Дании в Россию.
- Малахитовую гостиную Александры Фёдоровны — один из самых известных интерьеров Зимнего дворца.
- библиотеку Николая II и его супруги, где императорская чета любила проводить время вдвоём.
- Золотую гостиную Марии Александровны и её утренний будуар.
Поговорим о четырёх императрицах:
- Екатерине I. Из скромной лифляндской крестьянки она превратилась в спутницу Петра Великого.
- Марии Фёдоровне, невесте двух цесаревичей. Принцесса Дагмар стала женой Александра III при трагических обстоятельствах. Однако брак оказался счастливым и продлился почти 30 лет.
- Марии Александровне. Её история начиналась как сказка о любви, а закончилась изменой Александра II.
- Александре Фёдоровне. Внучка английской королевы Виктории стала преданной и любящей женой Николая II.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены билеты на основную экспозицию и временные выставки «Екатерина I» и «Веера императрицы Марии Фёдоровны».
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 994 туристов
Я и мои коллеги — гиды с аккредитацией. Наше призвание — делиться знаниями и страстью к истории и культуре Санкт-Петербурга. С большим энтузиазмом проводим экскурсии по достопримечательностям, рассказываем увлекательные истории, раскрываем секреты искусства и великих личностей. На наших экскурсиях вы погружаетесь в историю легендарных и уникальных мест, чтобы получить незабываемый опыт от своего путешествия.
