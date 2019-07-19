Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Фото-экскурсия «Царское Село – отражение вкусов трёх императриц»

История летних резиденций и яркие фотографии на фоне потрясающих дворцов, прудов и цветников

5
3 отзыва
Natalia
Natalia – Гид из Санкт-Петербурга
Во время фото-экскурсии 🧭 по роскошному Царскому Селу мы прогуляемся по парку и сделаем яркие фотографии 📸 на фоне потрясающих дворцов и павильонов, прудов и цветников.

Фотопрогулки со мной – это увлекательный способ провести время в прекрасном городе, воспоминания о котором вы увезете с собой в фотографиях или фото-книгах.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.

Экскурсия

11 000 ₽ за всё до 8 чел.

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Фото-экскурсия «Царское Село – отражение вкусов трёх императриц»
Фото-экскурсия «Царское Село – отражение вкусов трёх императриц»

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по Екатерининскому парку и сделаем фотографии на фоне дворцов, павильонов и садов. Вы увидите часть парка, прилегающую в Екатерининскому дворцу, пройдете по извилистым дорожкам пейзажной части парка. Рассмотрите первый металлический мост в России, римские термы, построенные Шотландцем, сфотографируетесь рядом с яркими цветниками, озером и многочисленными постройками, которые отражают вкусы великих императриц.

Я расскажу об истории создания дворца и парка, поделюсь подробностями из жизни его царских обитателей. Вы откроете тайны Екатерининского дворца, увидите фотографии города времен немецкой оккупации и поразитесь тому, как реставраторам удалось возродить из пепла шедевры архитектуры и садового искусства.

В итоге вы получите:

  • отлично проведенное время (в любую погоду);
  • профессиональные фотографии — 50-100 обработанных снимков, их я закачиваю на файлообменник, с которого они очень просто скачиваются по ссылке (ее я присылаю через 2-3 недели после экскурсии);
  • персональный совет от местных по лучшим местам Питера (музеи, выставки, галереи, рестораны, кафе, бары 🍹, клубы, арт-пространства);
  • нового друга в новом городе.

Дополнительные предложения

  • Подарочный сертификат на экскурсию. Любую прогулку со мной вы можете подарить. Условия уточняйте в переписке.
  • Корпоративные заказы. Для корпоративных клиентов оформляю договор и счёт.

Варианты маршрута

  • Только Екатерининский Дворец (гарантировать фото-экскурсию во дворце в сезон, к сожалению, не могу, иногда вводят ограничения). Длительность интерьерной экскурсии 🧭 — около 1 часа.
  • Только Екатерининский парк 🌳 — обычная или фото-экскурсия ⛳. Длительность — около 2 часов.
  • Дворец + Парк 🌳. Включает две первые опции. Длительность около 3, 5 часов с паузой на кофе или перекус.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в парк 🌳 и дворец для вас и гида-фотографа (билеты надо покупать заранее на сайте музея, это важно!) и транспорт до Царского Села
  • Продолжительность экскурсии 🧭 указана без учета дороги до Царского Села не учитывается
  • Рекомендую взять с собой воду и перекус
  • Как добраться:
    — на электричке с Витебского вокзала (метро 🚇 Пушкинская, Звенигородская) — 35 минут (+автобус до парка 10 минут)
    — маршрутка от метро 🚇 Московская или Купчино (35-40 минут, если нет пробок)
    — такси 🚕 в одну сторону (около 1000 руб. )
Фото-экскурсия «Царское Село – отражение вкусов трёх императриц»
Фото-экскурсия «Царское Село – отражение вкусов трёх императриц»
Фото-экскурсия «Царское Село – отражение вкусов трёх императриц»
Фото-экскурсия «Царское Село – отражение вкусов трёх императриц»
Фото-экскурсия «Царское Село – отражение вкусов трёх императриц»
Фото-экскурсия «Царское Село – отражение вкусов трёх императриц»
Фото-экскурсия «Царское Село – отражение вкусов трёх императриц»
Фото-экскурсия «Царское Село – отражение вкусов трёх императриц»
Фото-экскурсия «Царское Село – отражение вкусов трёх императриц»
Фото-экскурсия «Царское Село – отражение вкусов трёх императриц»
Фото-экскурсия «Царское Село – отражение вкусов трёх императриц»
Фото-экскурсия «Царское Село – отражение вкусов трёх императриц»
Фото-экскурсия «Царское Село – отражение вкусов трёх императриц»
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Natalia
Natalia
Меня зовут Наташа, я гид, исследователь, фотограф и фотожурналист в Петербурге. I'm Natalia, a guide, a researcher, a photojournalist and a photographer in St. Petersburg. I speak English. Je parle Français. Я делюсь своей любовью к городу в рассказах и фотографиях, в интересных прогулках и весёлом общении. Предлагаю вам фотопрогулки по Питеру: начиная от классических маршрутов по самому городу и пригородам, которые хороши для тех, кто у нас впервые, и заканчивая менее проторенными тропами. Поделюсь с вами своей любовью к городу без скучных дат и множества имён, но зато со множеством баек и забавных историй. А еще обязательно расскажу, чем можно заняться до и после наших экскурсий, я знаю почти все, что происходит в городе, люблю наши музеи и атмосферные местечки, которыми непременно поделюсь. Кроме рассказа о том, мимо чего мы гуляем, я делаю фотографии во время нашей фото-прогулки, которыми вы потом сможете поделиться с друзьями и близкими. И непременно рассказываю о том, куда у нас можно сходить сходить вкусно поесть и куда лучше не стоит, что сейчас интересного в городе: выставки, фестивали, ярмарки.
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3 настоящих отзыва от туристов

Д
19 июл 2019
Спасибо большое нашему году Наталье! Несмотря на трудные погодные условия, экскурсия прошла на отлично. Мы узнали много новых интересных фактов и замечательно провели время. Очень ждём фото! Наталья очень тактична и терпелива, в нашей компании путешествовал мой 3-х летний сын и, естественно, всеми силами отвлекала и требовал внимания, но это не помешало Наталье. Нам всем было интересно! Благодарим и рекомендуем всем это небольшое и интересное путешествие!
Э
13 июн 2017
Наталья хороший рассказчик, умело совмещает экскурсию с фотографированием. Встреча длилась 2, 5 часа, но пролетела как одно мгновение, все прошло очень позитивно и легко. Наталья уделяла внимание взрослым, и ребенку, все остались довольны. С нетерпением ждем фотографии!
Алексей
31 июл 2016
Мы заказали две экскурсии у Натальи (Петергоф и Царское село), и ничуть не жалеем! Экскурсия прошла так же в форме диалога. Было рассказано много интересных фактов и историй о Царском Селе. Время пролетело незаметно! Но эмоций было много! Наталья поделилась секретом, когда лучше посещать музеи, дворцы, Янтарную комнату. Теперь я хочу увидеть Петербург зимой. А как память, нам остались яркие снимки и воспоминания о проведенном времени с гидом Натальей! Рекомендую заказывать 2 экскурсии в одну поездку! А Наталью благодарю в сотый раз за все!

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