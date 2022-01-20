Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Во время фото-экскурсии по роскошному Царскому Селу мы прогуляемся по парку и сделаем яркие фотографии на фоне потрясающих дворцов и павильонов, прудов и цветников. Фотопрогулки со мной – это увлекательный способ провести время в прекрасном городе, воспоминания о котором вы увезете с собой в фотографиях или фото-книгах.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание фото-прогулки

Мы прогуляемся по Екатерининскому парку и сделаем фотографии на фоне дворцов, павильонов и садов. Вы увидите часть парка, прилегающую в Екатерининскому дворцу, пройдете по извилистым дорожкам пейзажной части парка. Рассмотрите первый металлический мост в России, римские термы, построенные Шотландцем, сфотографируетесь рядом с яркими цветниками, озером и многочисленными постройками, которые отражают вкусы великих императриц.

Я расскажу об истории создания дворца и парка, поделюсь подробностями из жизни его царских обитателей. Вы откроете тайны Екатерининского дворца, увидите фотографии города времен немецкой оккупации и поразитесь тому, как реставраторам удалось возродить из пепла шедевры архитектуры и садового искусства.

В итоге вы получите:

отлично проведенное время (в любую погоду);

профессиональные фотографии — около 50 снимков вы получите в день экскурсии через мессенджер или облачное хранилище (в разрешении для соц. сетей);

нового друга в новом городе.

Дополнительные предложения

Подарочный сертификат на экскурсию. Любую прогулку со мной вы можете подарить. Условия уточняйте в переписке.

Корпоративные заказы. Для корпоративных клиентов оформляю договор и счёт.

Как лицензированный, но внештатный гид, я могу провести экскурсию только по парку. Во дворец можно попасть в составе сборной экскурсии, которая входит в стоимость билета во дворец (приобретайте на официальном сайте музея) либо в составе вип-экскурсии.

Организационные детали