Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

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Фотоэкскурсия «Царское Село - отражение вкусов трёх императриц»

История летних резиденций и яркие фотографии на фоне потрясающих дворцов, прудов и цветников
Во время фото-экскурсии по роскошному Царскому Селу мы прогуляемся по парку и сделаем яркие фотографии на фоне потрясающих дворцов и павильонов, прудов и цветников.

Фотопрогулки со мной – это увлекательный способ провести время в прекрасном городе, воспоминания о котором вы увезете с собой в фотографиях или фото-книгах.
5
8 отзывов
Фотоэкскурсия «Царское Село - отражение вкусов трёх императриц»
Фотоэкскурсия «Царское Село - отражение вкусов трёх императриц»
Фотоэкскурсия «Царское Село - отражение вкусов трёх императриц»

Описание фото-прогулки

Мы прогуляемся по Екатерининскому парку и сделаем фотографии на фоне дворцов, павильонов и садов. Вы увидите часть парка, прилегающую в Екатерининскому дворцу, пройдете по извилистым дорожкам пейзажной части парка. Рассмотрите первый металлический мост в России, римские термы, построенные Шотландцем, сфотографируетесь рядом с яркими цветниками, озером и многочисленными постройками, которые отражают вкусы великих императриц.

Я расскажу об истории создания дворца и парка, поделюсь подробностями из жизни его царских обитателей. Вы откроете тайны Екатерининского дворца, увидите фотографии города времен немецкой оккупации и поразитесь тому, как реставраторам удалось возродить из пепла шедевры архитектуры и садового искусства.

В итоге вы получите:

  • отлично проведенное время (в любую погоду);
  • профессиональные фотографии — около 50 снимков вы получите в день экскурсии через мессенджер или облачное хранилище (в разрешении для соц. сетей);
  • нового друга в новом городе.

Дополнительные предложения

  • Подарочный сертификат на экскурсию. Любую прогулку со мной вы можете подарить. Условия уточняйте в переписке.
  • Корпоративные заказы. Для корпоративных клиентов оформляю договор и счёт.

Как лицензированный, но внештатный гид, я могу провести экскурсию только по парку. Во дворец можно попасть в составе сборной экскурсии, которая входит в стоимость билета во дворец (приобретайте на официальном сайте музея) либо в составе вип-экскурсии.

Организационные детали

  • Съёмка проходит на фотоаппарат Fujifilm X-T30
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в парк и дворец для вас и гида-фотографа (билеты надо покупать заранее на сайте музея, это важно!) и транспорт до Царского Села
  • Продолжительность экскурсии указана без учета дороги до Царского Села не учитывается
  • Рекомендую взять с собой воду и перекус
  • Как добраться:
    — на электричке с Витебского вокзала (метро Пушкинская, Звенигородская) — 35 минут (+автобус до парка 10 минут)
    — маршрутка от метро Московская или Купчино (35-40 минут, если нет пробок)
    — такси в одну сторону (около 1000 руб.)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость фото-прогулки

ТарифСтоимость
Стандартный билет2600 ₽
Дети до 7 лет500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2107 туристов
Я гид, исследователь, фотограф и фотожурналист в Петербурге. I'm Natalia, a guide, a researcher, a photojournalist and a photographer in St. Petersburg. I speak English. Je parle Français. Я делюсь своей любовью
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к городу в рассказах, фотографиях и весёлом общении. Предлагаю вам фотопрогулки по Питеру: начиная от классических маршрутов по городу и пригородам, которые хороши для тех, кто у нас впервые, и заканчивая менее проторёнными тропами. Вас ждёт прогулка без скучных дат и множества имён, но зато со множеством баек и забавных историй. Я обязательно расскажу, чем можно заняться до и после наших экскурсий, куда сходить вкусно поесть и что сейчас интересного в городе: выставки, фестивали, ярмарки. А тёплыми фотографиями с наших прогулок вы сможете поделиться с друзьями и близкими.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
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1
Артём
Экскурсия в сопровождении Натальи прошла для меня весьма замечательно я доволен результатом это грамотный и не скучный рассказчик знающий своё дело, услада для ушей и глаз было слушать её рассказ
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о истории Царского Села,Екатерининского дворца его архитектурных тонкостях и внутреннем убранстве зала и комнат. И прогуляться разумеется по дивному Екатерининскому парку, и даже с тем фактом что зимой парк не позволил в полной мере раскрытся в своей красоте вовсе не означает что прогулка прошла второстепенно и мимолетом, как раз таки наоборот рассказы Натальи позволяют ощутить исторический шарм этого место и благодаря этому вы почувствуете как же оно всё таки прекрасно несмотря на погоду. И конечно же сможете увезти с собой на память интересные фото. Однозначно 10/10

Экскурсия в сопровождении Натальи прошла для меня весьма замечательно я доволен результатом это грамотный и не
Экскурсия в сопровождении Натальи прошла для меня весьма замечательно я доволен результатом это грамотный и не
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Е
Отличная экскурсия и замечательный гид! Наталья - великолепный рассказчик, человек знающий и любящий историю! Она дает много интересных фактов о Царском селе в целом и Екатерининском дворце в частности, и
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вот вы уже можете отличить залы, оформленные при Елизавете Петровне и при Екатерине II, по стилю, знаете историю янтарной комнаты и другие интереснейшие детали. У меня был персональный запрос. Я хотела увидеть в Царском селе дворец Палей. Он не входит в программу. Но Наталья пошла на встречу и показала мне его (особняк закрыт к посещение, можно увидеть только через забор, но мне этого было достаточно). Наталья, как настоящий профессиональный гид, учитывает интересы заказчиков. Если поедете в Царское, после экскурсии обязательно посетите ресторанчик в башне и попробуйте фантастические драники с припеком из кефали! Когда вы нагулялись, это как раз то, что нужно! Наталья подскажет вам его местонахождение. И вообще, она даст вам множество ценных советов по путешествию по Питеру, если вы того захотите. Большой плюс экскурсий с Натальей - множество фотографий, которые гид делает практически не отвлекаясь от рассказа. Когда поеду в Северную столицу в следующий раз, непременно возьму еще экскурсию с Натальей!

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Алексей
Мы заказали две экскурсии у Натальи (Петергоф и Царское село), и ничуть не жалеем! Экскурсия прошла так же в форме диалога. Было рассказано много интересных фактов и историй о Царском
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Селе. Время пролетело незаметно! Но эмоций было много! Наталья поделилась секретом, когда лучше посещать музеи, дворцы, Янтарную комнату. Теперь я хочу увидеть Петербург зимой. А как память, нам остались яркие снимки и воспоминания о проведенном времени с гидом Натальей! Рекомендую заказывать 2 экскурсии в одну поездку! А Наталью благодарю в сотый раз за все!

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Д
Спасибо большое нашему году Наталье! Несмотря на трудные погодные условия, экскурсия прошла на отлично. Мы узнали много новых интересных фактов и замечательно провели время. Очень ждём фото! Наталья очень тактична
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и терпелива, в нашей компании путешествовал мой 3-х летний сын и, естественно, всеми силами отвлекала и требовал внимания, но это не помешало Наталье. Нам всем было интересно! Благодарим и рекомендуем всем это небольшое и интересное путешествие!

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Э
Наталья хороший рассказчик, умело совмещает экскурсию с фотографированием. Встреча длилась 2,5 часа, но пролетела как одно мгновение, все прошло очень позитивно и легко. Наталья уделяла внимание взрослым, и ребенку, все остались довольны. С нетерпением ждем фотографии!
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Ю
Замечательная экскурсия, Наталия отличный рассказчик, умеет заинтересовать и преподнести информацию, вовлекая в историческое путешествие. Отличный бонус - фотографии с экскурсии, Наталья сама подбирает места для съемки и ловит нужный ракурс. Рекомендую!
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