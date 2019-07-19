Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Мы прогуляемся по Екатерининскому парку и сделаем фотографии на фоне дворцов, павильонов и садов. Вы увидите часть парка, прилегающую в Екатерининскому дворцу, пройдете по извилистым дорожкам пейзажной части парка. Рассмотрите первый металлический мост в России, римские термы, построенные Шотландцем, сфотографируетесь рядом с яркими цветниками, озером и многочисленными постройками, которые отражают вкусы великих императриц.
Я расскажу об истории создания дворца и парка, поделюсь подробностями из жизни его царских обитателей. Вы откроете тайны Екатерининского дворца, увидите фотографии города времен немецкой оккупации и поразитесь тому, как реставраторам удалось возродить из пепла шедевры архитектуры и садового искусства.
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