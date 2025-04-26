Проведите день в сердце современного Петербурга, открывая для себя не только новейшую архитектуру, но и атмосферные места для отдыха и вдохновения. Пройдитесь по набережной, узнайте особенности строения уникальных объектов города. Прогулка по пешеходному мосту и виды на Финский залив — всё это оставит незабываемые впечатления.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииВ неспешно темпе мы отправимся исследовать новые и атмосферные места Петербурге, насладимся потрясающими видами на Финский Залив, на самый высокий небоскреб в Европе и самое северное высотное здание в мире — Лахта Центр, самый технологичный стадион страны — Зенит Арена, увидим самый большой флагшток в Европе, высотой 105 м. и площадью флага 600 кв. м. и много другого “самого” — что превратилось в полноценную визитную карточку современного Санкт-Петербурга. Мы прогуляемся вдоль общественных пространств для отдыха и прогулок, по прекрасному парку, пройдем по пешеходному мосту над Финским заливом и вы будете покорены шикарными видами. По окончании экскурсии, гид может проводить вас до ближайшей станции метро Беговая, или вы можете остаться и посетить смотровую площадку Лахта-центра (билеты нужно покупать за 5 дней самостоятельно). Важная информация:
- Одевайтесь по погоде. Не забывайте зонты и удобную обувь.
- По желанию, возьмите небольшой перекус.
- С вашим гидом вы прощаетесь около Лахта центра. По вашей просьбе гид поможет организовать экскурсию на смотровую площадку Лахта цента, это возможно при бронировании минимум за шесть дней. По времени она занимает полтора час И проводится штатным гидом Лахта центра.
- Стоимость билетов на смотровую площадку Лахта центра в будние дни составит 1500 рублей, в выходные - 1700 рублей.
Каждый день с 9:00 до 17:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Около выхода из метро, станция «Зенит»
Завершение: Около Лахта Центра, станция метро «Беговая»
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 9:00 до 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
- Одевайтесь по погоде. Не забывайте зонты и удобную обувь
- По желанию, возьмите небольшой перекус
- С вашим гидом вы прощаетесь около Лахта центра. По вашей просьбе гид поможет организовать экскурсию на смотровую площадку Лахта цента, это возможно при бронировании минимум за шесть дней. По времени она занимает полтора час И проводится штатным гидом Лахта центра
- Стоимость билетов на смотровую площадку Лахта центра в будние дни составит 1500 рублей, в выходные - 1700 рублей
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Альбина
26 апр 2025
Прекрасные впечатления остались после экскурсии и экскурсовода Инги! Более 2-х часов с воодушевлением рассказывала об истории Арены, про историческую ценность прилежащей территории (парки, фонтаны), про Лахта-центр и его уникальные моменты постройки. Очень интересно и эти 2 часа пролетели незаметно. Спасибо Инге за прекрасную и познавательную экскурсию!
Ю
Юлия
22 апр 2025
На экскурсии было очень интересно.
Благодаря профессионализму гида Инги много было узнано интересного, познавательного и нового о некоторых зданиях, а главное, можно вблизи рассмотреть их. Заслуживает уважение вежливое и профессиональное общение экскурсовода
Благодаря профессионализму гида Инги много было узнано интересного, познавательного и нового о некоторых зданиях, а главное, можно вблизи рассмотреть их. Заслуживает уважение вежливое и профессиональное общение экскурсовода
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 4 чел.
Петергоф: Верхний сад и Нижний парк
Посетить сразу два парка и узнать, чем фонтаны насолили Екатерине II
Начало: По указанию путешественника
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по Гатчине: изумительные парки и Старый город
Увлекательная экскурсия по Гатчине: посетите знаменитые парки, исторический центр и насладитесь атмосферой старинного города
Начало: На Красноармейском проспекте
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
2250 ₽
2500 ₽ за человека
Водная прогулка
Прогулка на премиальном катере до «Лахта-центра»
Плавно по волнам - из сердца Петербурга в архитектуру будущего
Начало: У метро «Спортивная»
Сегодня в 21:00
Завтра в 12:30
22 000 ₽ за всё до 8 чел.