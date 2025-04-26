Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Проведите день в сердце современного Петербурга, открывая для себя не только новейшую архитектуру, но и атмосферные места для отдыха и вдохновения. Пройдитесь по набережной, узнайте особенности строения уникальных объектов города. Прогулка по пешеходному мосту и виды на Финский залив — всё это оставит незабываемые впечатления.