2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Современный Петербург: от "Газпром Арены" до "Лахта Центра"
Увидеть главные символы нового архитектурного облика города и узнать об истории этих мест
Начало: У СТ.М. «Зенит»
«Вы увидите знаменитый стадион «Газпром Арена» — смелый проект Кисё Курокавы»
Расписание: в субботу в 08:15
2 ноя в 08:15
9 ноя в 08:15
3 500₽ за человека
скидка
10%
1 час
Индивидуальная
VR-экскурсия по Петербургу
Увидеть город с высоты птичьего полёта и поиграть на VR-арене со свободным движением
Начало: В ТРЦ «РИО»
«Игра на VR-арене со свободным перемещением»
Сегодня в 10:00
1 ноя в 10:00
от 30002 700₽ за человека
5.5 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Современный Петербург: "Лахта Центр", "Зенит Арена" и "Севкабель-порт"
Увидеть неклассическую Северную столицу и, если захочется, подняться на видовую площадку небоскрёба
Начало: У метро «Беговая»
«У стадиона создано пространство для отдыха»
Расписание: в понедельник и субботу в 10:00
2 ноя в 10:00
4 ноя в 10:00
6 550₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей6 июля 2022Полет над Петергофом, "Газпром Ареной", "Лахта-центром" и островамиОтличная экскурсия. Обзорно, куча эмоций.
- ООльга29 июня 2022Полет над Петергофом, "Газпром Ареной", "Лахта-центром" и островамиОчень понравилось, эмоций море, пилот дал поуправлять самолётом, всё рассказал, показывал достопримечательности которые пролетали, всём рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Стадионы и арены»
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