Стадионы и арены – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Стадионы и арены» в Санкт-Петербурге, цены от 2 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Современный Петербург: от "Газпром Арены" до "Лахта Центра"
Пешая
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Современный Петербург: от "Газпром Арены" до "Лахта Центра"
Увидеть главные символы нового архитектурного облика города и узнать об истории этих мест
Начало: У СТ.М. «Зенит»
«Вы увидите знаменитый стадион «Газпром Арена» — смелый проект Кисё Курокавы»
Расписание: в субботу в 08:15
2 ноя в 08:15
9 ноя в 08:15
3 500 за человека
VR-экскурсия по Петербургу
скидка
10%
1 час
Индивидуальная
VR-экскурсия по Петербургу
Увидеть город с высоты птичьего полёта и поиграть на VR-арене со свободным движением
Начало: В ТРЦ «РИО»
«Игра на VR-арене со свободным перемещением»
Сегодня в 10:00
1 ноя в 10:00
от 30002 700 за человека
Современный Петербург: "Лахта Центр", "Зенит Арена" и "Севкабель-порт"
На автобусе
5.5 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Современный Петербург: "Лахта Центр", "Зенит Арена" и "Севкабель-порт"
Увидеть неклассическую Северную столицу и, если захочется, подняться на видовую площадку небоскрёба
Начало: У метро «Беговая»
«У стадиона создано пространство для отдыха»
Расписание: в понедельник и субботу в 10:00
2 ноя в 10:00
4 ноя в 10:00
6 550 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    6 июля 2022
    Полет над Петергофом, "Газпром Ареной", "Лахта-центром" и островами
    Отличная экскурсия. Обзорно, куча эмоций.
  • О
    Ольга
    29 июня 2022
    Полет над Петергофом, "Газпром Ареной", "Лахта-центром" и островами
    Очень понравилось, эмоций море, пилот дал поуправлять самолётом, всё рассказал, показывал достопримечательности которые пролетали, всём рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Стадионы и арены»

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  2. Набережная
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  4. Невский проспект
  5. Эрмитаж
  6. Петропавловская крепость
  7. Исаакиевский собор
  8. Медный всадник
  9. Зимний дворец
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в октябре 2024
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