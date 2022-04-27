ежедневно в 06:00

Мы встретимся на месте старта — прибыть нужно за полчаса до начала. Проведем обучение и инструктаж. Выдадим инвентарь: доску, весло, лиш (страховочный поводок), жилет, каску. И отправимся дружной компанией на незабываемую прогулку по рекам и каналам Петербурга. Полное сопровождение, помощь, а также фото и видео — вам ни о чем не нужно беспокоиться, мы все организуем.
Маршрут начинается у Летнего сада. Во время прогулки вы увидите Михайловский замок, он же Инженерный; самую маленькую скульптуру города — знаменитого Чижика-Пыжика; храм Спаса на Крови, который вы основательно рассмотрите со всех ракурсов; башню Зингера; а также пересечете Невский проспект и подплывете к Казанскому собору, самому высокому храму Северной столицы.
За вами остается право на участие в прогулке в другой день или замену на другой маршрут.