ежедневно в 06:00

Пока город не проснулся, мы отправимся на таинственную встречу с его главными достопримечательностями, мерно отдыхающими от дневной суеты. Сквозь рассветную дымку вам покажутся старинные парки, дворцы и храмы Петербурга. А кроме впечатлений, прогулка подарит заряд бодрости и отличного настроения!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Маршрут может измениться или прогулка будет перенесена по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

Мы встретимся на месте старта — прибыть нужно за полчаса до начала. Проведём обучение и инструктаж. Выдадим инвентарь: доску, весло, лиш (страховочный поводок), жилет, шлем. И отправимся дружной компанией на незабываемую прогулку по рекам и каналам Петербурга. Полное сопровождение, помощь, а также фото и видео — вам ни о чем не нужно беспокоиться, мы всё организуем.

Маршрут начинается у Летнего сада. Во время прогулки вы увидите Михайловский замок, он же Инженерный; храм Спаса на Крови, который вы основательно рассмотрите со всех ракурсов; башню Зингера; а также пересечёте Невский проспект и подплывете к Казанскому собору, самому высокому храму Северной столицы.

Прогулка проходит с 6 до 8 часов утра: в это время навигация остановлена, на пути не будет кораблей.

Организационные детали

Возможно проведение индивидуальной прогулки для компании до 5 человек — 15 000 ₽

Безопасность

Группу до 10 человек сопровождает 1 инструктор

Спасательные жилеты выдаются каждому из участников

Перед отплытием проводится вводный инструктаж по технике безопасности

Инструктор прошёл курсы спасения на воде и первой помощи

Что взять с собой

Удобную спортивную обувь или тапочки

Штаны/шорты, не стесняющие движений

Запасную одежду на случай, если промокнете

Майку и толстовку (по погоде)

Вещи можно оставить в нашем автомобиле. Есть место для переодевания

Ограничения

К прогулке не допускаются участники моложе 14 лет, от 14 до 18 лет — только в сопровождении родителей

Также на прогулку мы не берём людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (входить в эти состояния во время прогулки также запрещено)

Исходя из технических характеристик сапборда, мы допускаем к участию людей с весом не более 110 кг

Поводы для корректировки маршрута/переноса прогулки