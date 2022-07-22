ежедневно в 06:00

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От Летнего сада до Казанского собора - на сапборде

Атмосферная утренняя прогулка по каналам исторического центра
Пока город не проснулся, мы отправимся на таинственную встречу с его главными достопримечательностями, мерно отдыхающими от дневной суеты. Сквозь рассветную дымку вам покажутся старинные парки, дворцы и храмы Петербурга. А кроме впечатлений, прогулка подарит заряд бодрости и отличного настроения!
5
7 отзывов
От Летнего сада до Казанского собора - на сапборде
От Летнего сада до Казанского собора - на сапборде
От Летнего сада до Казанского собора - на сапборде

Описание экскурсии

Маршрут может измениться или прогулка будет перенесена по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

Мы встретимся на месте старта — прибыть нужно за полчаса до начала. Проведём обучение и инструктаж. Выдадим инвентарь: доску, весло, лиш (страховочный поводок), жилет, шлем. И отправимся дружной компанией на незабываемую прогулку по рекам и каналам Петербурга. Полное сопровождение, помощь, а также фото и видео — вам ни о чем не нужно беспокоиться, мы всё организуем.

Маршрут начинается у Летнего сада. Во время прогулки вы увидите Михайловский замок, он же Инженерный; храм Спаса на Крови, который вы основательно рассмотрите со всех ракурсов; башню Зингера; а также пересечёте Невский проспект и подплывете к Казанскому собору, самому высокому храму Северной столицы.

Прогулка проходит с 6 до 8 часов утра: в это время навигация остановлена, на пути не будет кораблей.

Организационные детали

Возможно проведение индивидуальной прогулки для компании до 5 человек — 15 000 ₽

Безопасность

  • Группу до 10 человек сопровождает 1 инструктор
  • Спасательные жилеты выдаются каждому из участников
  • Перед отплытием проводится вводный инструктаж по технике безопасности
  • Инструктор прошёл курсы спасения на воде и первой помощи

Что взять с собой

  • Удобную спортивную обувь или тапочки
  • Штаны/шорты, не стесняющие движений
  • Запасную одежду на случай, если промокнете
  • Майку и толстовку (по погоде)
  • Вещи можно оставить в нашем автомобиле. Есть место для переодевания

Ограничения

  • К прогулке не допускаются участники моложе 14 лет, от 14 до 18 лет — только в сопровождении родителей
  • Также на прогулку мы не берём людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (входить в эти состояния во время прогулки также запрещено)
  • Исходя из технических характеристик сапборда, мы допускаем к участию людей с весом не более 110 кг

Поводы для корректировки маршрута/переноса прогулки

  • Изменения городскими властями порядка движения судов по рекам и каналам города
  • Проведение ремонтных работ на маршруте
  • Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер, волны и т. д.)
  • Возникновение чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни/здоровью участников
  • Иные независящие от нас обстоятельства

ежедневно в 06:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный3000 ₽
Индивидуально до 5 чел.18 000 ₽
Билет со своим sup board2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На наб. реки Мойка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 363 туристов
Организую сап-прогулки в Петербурге и области. Дарю впечатления моим участникам не первый год и стараюсь для каждого. Многие возвращаются снова, и я каждому благодарен! В своих прогулках использую качественное оборудование от
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топовых производителей. Все маршруты проходят по безопасным водоёмам. Предоставлю всё необходимое для прогулки и гарантирую безопасность (кораблей нет во время сплава). Прохожу курсы спасения и оказания первой помощи раз в три года. Жду на новые маршруты и открытия! До встречи на сапе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Галя
Руслан спасибо за спортивное и красивое утро.
Что Вас ожидает: пунктуальный и готовый сделать 101 фото проводник, который вас будет подбадривать и мотивировать встать на сап)) обгонять поток, чтобы не толкаться в узких местах)) пока остальные как селедки в бочке, мы оп оп и всех обогнали, и как-будто одни в акватории. Equipment новый - отдельный респект)
Руслан спасибо за спортивное и красивое утро.
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А
Спасибо за превосходную поездку на сапах! Маршрут очень понравился - Питер особенно прекрасен в лучах утреннего Солнца. С инструктором нам очень повезло! Руслан очень доступно объяснил как правильно кататься(катались в первый раз), сделал много отличных фото и видео (не только у достопримечательностей, но и просто на фоне красивых домов).
Всем советуем такую прогулку!!!
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Иван
Если вы приехали в Питер, то это мероприятие должно быть у Вас обязательно в списке! Одно из лучших ощущение что может произойти! После мероприятия остаются надолго незабываемые ощущения бодрости, энергии, легкости и в последующем думаешь, что хочется попробовать еще!
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К
Это возможность посмотреть Санкт- Петербург в другом ракурсе, рано утром на рассвете. Организованна прогулка очень хорошо, остались превосходные впечатления. Огромное спасибо инструктору Руслану.
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О
Были на прогулке всей семьёй. Нам очень понравилось. Маршрут просто фантастический. Остались все в полном восторге. Спасибо большое Руслану за неповторимые эмоции.
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С
Интересный маршрут. Прекрасные виды. Руслан отличный гид и просто приятный молодой человек. Нестандартный взгляд на известные места Петербурга. Очень рекомендую!
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