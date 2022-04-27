ежедневно в 06:00

От Летнего сада до Казанского собора - на SUP-борде

Атмосферная утренняя прогулка по каналам исторического центра

Мини-группа
Пока город не проснулся, мы отправимся на таинственную встречу с его главными достопримечательностями, мерно отдыхающими от дневной суеты.

Сквозь рассветную дымку вам покажутся старинные парки, дворцы и храмы Петербурга.

А кроме впечатлений, прогулка подарит заряд бодрости и отличного настроения!
От Летнего сада до Казанского собора - на SUP-борде
От Летнего сада до Казанского собора - на SUP-борде
От Летнего сада до Казанского собора - на SUP-борде
От Летнего сада до Казанского собора - на SUP-борде
От Летнего сада до Казанского собора - на SUP-борде
От Летнего сада до Казанского собора - на SUP-борде
От Летнего сада до Казанского собора - на SUP-борде
От Летнего сада до Казанского собора - на SUP-борде
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Мы встретимся на месте старта — прибыть нужно за полчаса до начала. Проведем обучение и инструктаж. Выдадим инвентарь: доску, весло, лиш (страховочный поводок), жилет, каску. И отправимся дружной компанией на незабываемую прогулку по рекам и каналам Петербурга. Полное сопровождение, помощь, а также фото и видео — вам ни о чем не нужно беспокоиться, мы все организуем.

Маршрут начинается у Летнего сада. Во время прогулки вы увидите Михайловский замок, он же Инженерный; самую маленькую скульптуру города — знаменитого Чижика-Пыжика; храм Спаса на Крови, который вы основательно рассмотрите со всех ракурсов; башню Зингера; а также пересечете Невский проспект и подплывете к Казанскому собору, самому высокому храму Северной столицы.

Организационные детали

Безопасность

  • Группу до 6 человек сопровождает 1 инструктор
  • Спасательные жилеты выдаются каждому из участников
  • Перед отплытием проводится вводный инструктаж по технике безопасности

Что взять с собой

  • Удобную спортивную обувь или тапочки
  • Штаны/шорты, не стесняющие движений
  • Запасную одежду на случай, если промокнете
  • Майку и толстовку (по погоде)
  • Головной убор

Ограничения

  • К прогулке не допускаются участники моложе 14 лет, от 14 до 18 лет — только в сопровождении родителей
  • Также на прогулку мы не берем людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (входить в эти состояния во время прогулки также запрещено)
  • Исходя из технических характеристик sup-борда, мы допускаем к участию людей с весом не более 110 кг

Поводы для корректировки маршрута/переноса прогулки

  • Изменения городскими властями порядка движения судов по рекам и каналам города
  • Проведение ремонтных работ на маршруте
  • Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер, волны и т. д.)
  • Возникновение чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни/здоровью участников
  • Иные независящие от нас обстоятельства

За вами остается право на участие в прогулке в другой день или замену на другой маршрут.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на наб. Лебяжьей канавки
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 06:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥ГрупповыеВодные🧒Можно с детьми⚙️Необычные🏆Активный отдых🏄SUP прогулкиУтромКазанский собор🗽ДостопримечательностиСоборы и храмы⛪️Монастыри, церкви, храмыЦветы и садыУтренние

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

По каналам и Большой Неве на sup-борде
2 часа
🏄 SUP прогулки
Для красивых фото
Ольга
4.9
10 отзывов
По каналам и Большой Неве на sup-борде
Активная водная прогулка в лучах утреннего Петербурга с фотографиями
3 380 за 1 человека
SUP-прогулка по историческому центру Питера
2 часа
🏄 SUP прогулки
Мини-группа
SupWalkSpb
Нет отзывов
SUP-прогулка по историческому центру Питера
Предлагаем Вам активно отдохнуть и совершить прогулку по рекам на сапах
2 800 за 1 человека
Прогулка на SUP-доске по историческому центру Петербурга
2 часа
🏄 SUP прогулки
Мини-группа
Ахтилахти
Нет отзывов
Прогулка на SUP-доске по историческому центру Петербурга
Ранним утром в Петербурге царит настоящая магия: тишину старого города ещё не нарушают ни гомон толпы, ни рёв
2 900 за 1 человека
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
1 час 15 минут
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
Спутник
4.4
2367 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
Прогулка по рекам и каналам Петербурга
от 750 за 1 человека
Казанский собор снаружи и внутри
1.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
Мария
5
36 отзывов
Казанский собор снаружи и внутри
Казанский собор - один из главных собор Петербурга
650 за 1 человека
Летний сад - детям: познавательная прогулка
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Аделина
5
19 отзывов
Летний сад - детям: познавательная прогулка
Исследовать закоулки острова-сада и раскрыть все его тайны
4 500 за 1-10 чел.
Прогулка по городским садам Петербурга
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ольга
5
3 отзыва
Прогулка по городским садам Петербурга
Приглашаю вас на спокойную, медитативную прогулку по городским садам Петербурга
от 990 за 1 человека
Тайны Летнего сада
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Кирилл
5
49 отзывов
Тайны Летнего сада
Больше, чем первый парк Петербурга: невероятные сюжеты разных эпох
3 900 за 1-10 чел.
Аудиоэкскурсия по историческому центру Петербурга
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
WeGoTrip
Нет отзывов
Аудиоэкскурсия по историческому центру Петербурга
Приглашаем вас на прогулку по самому центру Санкт-Петербурга
590 за 1 человека
Вокруг Казанского собора
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алла
4.5
10 отзывов
Вокруг Казанского собора
Прогулка по классическому маршруту с посещением одного из главных храмов Санкт-Петербурга
2 800 за 1-10 чел.
Индивидуальная прогулка на 9-местном катере
1 час
Индивидуальная
Николай
Нет отзывов
Индивидуальная прогулка на 9-местном катере
Прогулка на катере по Неве и городским каналам - один из лучших способов увидеть центр Петербурга
8 000 за 1-6 чел.
Индивидуальная прогулка на 6-ти местном катере
1 час
Индивидуальная
Sputnik
4.8
13 отзывов
Индивидуальная прогулка на 6-ти местном катере
Прогулка на катере по Неве и городским каналам - один из лучших способов увидеть центр Петербурга
от 6 000 за 1-6 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ