Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

По каналам и Большой Неве на sup-борде

Активная водная прогулка в лучах утреннего Петербурга с фотографиями

4.9
7 отзывов
Ольга
Ольга – представитель из Санкт-Петербурга
Sup-серфинг и Питер созданы друг для друга! Приключение на доске и с веслом откроет город 🏙️ с абсолютно нового ракурса, отвлечет от повседневной суеты и станет бодрой утренней зарядкой.

Мы научим вас кататься на sup, обеспечим безопасность и с радостью пофотографируем на фоне главных мест центра.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
По каналам и Большой Неве на sup-борде
По каналам и Большой Неве на sup-борде

Что вас ожидает

Приключение с комфортом
Прежде чем отправиться в плавание, вы получите от нас все необходимые инструкции по тому, как держать весло и стоять на sup, а также каски и спасательные жилеты. На протяжении прогулки с вами все время будут два профессионала — я и Константин, также увлеченный sup-серфер. Мы поможем быстро привыкнуть к доске, чтобы вы вдоволь насладились необычным знакомством с Петербургом.

Просыпающийся Питер и фото на GoPro
Самый центр города откроется вам с другой стороны — даже не с борта кораблика, а почти что с поверхности воды. Орудуя веслом, вы проплывете по Лебяжьей и Зимней канавкам, по каналу Грибоедова, под несколькими мостами. И даже выйдете на Большую Неву. По пути мы будем вас фотографировать: получатся отличные кадры с Чижиком-пыжиком и храмом Спаса на Крови, с виднеющимися вдалеке Эрмитажем, Ростральными колоннами и Петропавловской крепостью.

Кому подойдет прогулка 👣

Путешественникам старше 17 лет. Опыт не важен — даже если вы никогда не стояли на sup, вам понравится!

Организационные детали

  • Все снаряжение и фотографии 📸 включены в стоимость
  • Фото мы отправим после прогулки удобным вам способом
Начало и место завершения
🚩 у Лебяжьей канавки
По каналам и Большой Неве на sup-борде
По каналам и Большой Неве на sup-борде
По каналам и Большой Неве на sup-борде
По каналам и Большой Неве на sup-борде
По каналам и Большой Неве на sup-борде
По каналам и Большой Неве на sup-борде
По каналам и Большой Неве на sup-борде
По каналам и Большой Неве на sup-борде
По каналам и Большой Неве на sup-борде
По каналам и Большой Неве на sup-борде
По каналам и Большой Неве на sup-борде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 14 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Мы, Ольга и Константин, семейная пара из Владивостока, живем в Санкт-Петербурге уже 7 лет, участвуем в сап-гонках и проводим прогулки для всех желающих на сапах вот уже 4й сезон! Хотим показать красоту этого города каждому, а также подарить вам бурю положительных эмоций и красивых фото!)) И конечно, помочь освоить сапборд!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

7 реальных отзывов от туристов

3 авг 2020
Это был уникальный экспириенс. Это прогулка, не экскурсия, так как мы все плыли отдельно, не могу оценивать гида как рассказчика. Тут история про абсолютно невероятный опыт и все!
27 июл 2020
Отлично организовано, очень внимательный гид. Но! Не хватило минимальной исторической справки, или хотя бы комментария того, что мы проплывали. Так же хотелось бы, чтобы инструктора ( а их было трое!) были как-то выделены, чтобы чувствовать себя на воде чуть более спокойнее. А так отличный маршрут, достаточно времени, и шикарный фото отчет.
29 сен 2019
Прекрасные эмоции и заряд позитива на весь день от утренней прогулки!) Огромное спасибо Константину и Ольге за организацию и проведение ! Очень понравилось и обязательно ещё повторю)
9 сен 2019
Экскурсия замечательная) Большое спасибо организаторам! - быстрые ответы в чате перед поездкой - грамотный инструктаж понятным языком - внимательное отношение ко всей группе (советы по управлению давались на всем маршруте, но не были навязчивыми или неуместными, а только придавали тебе дополнительную уверенность) - ссылки на фотографии были отправлены в течении дня - а еще организаторы очень приятные люди 😊 Спасибо за чудесное утро) P. s. : Совет для тех, кто собирается поехать: возьмите на ноги купальные тапочки. Я их использую для купания в неизвестных водоемах и на галечном пляже. Подумалось мне, что осенью на доске в них будет уютнее, чем босиком или в кроссовках)
28 июл 2019
Одна из самых увлекательных и необычных экскурсий по Питеру- ну где ещё увидишь Спас на Крови не с набережной, а с воды? Повезло что экскурсия была за неделю до парада- увидели на Неве и «Полтаву» и некоторые военные корабли. Чрезвычайно приятные инструкторы- Костя и Оля- все доходчиво объяснят, покажут и разжуют:)))) А фото на память это вообще что- то! Рекомендую всем- не пожалеете!!!!!
19 июл 2019
Этот вид спорта еще не очень известен моему окружению. Большинство сотрудников нашей компании выразили опасения. Вдруг утонем, пойдет дождь, не справимся с управлением))) Но мы решили попробовать и это было СУПЕР!!! Мы освоили сап борды, утром на рассвете мы прошли по рекам и каналам Санкт-Петербурга-это было просто чудесно!!! Если бы была возможность, мы бы каждое утро так начинали!!! Спасибо классным гидам и организаторам!!!
9 июл 2019
Спасибо Константину-человек, который увлечен своим делом и делится и делится этой страстью с вами. 1, 5 часа на воде пролетели незаметно, хотелось еще погрести по каналам. Оборудование, инструктаж-все отлично. Бонус-множество фоток с камеры, которые Константин делал во время путешествия. Спасибо!

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