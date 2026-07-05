Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Прежде чем отправиться в плавание, вы получите от нас все необходимые инструкции по тому, как держать весло и стоять на сап, а также каски и спасательные жилеты. На протяжении прогулки с вами все время будут два профессионала — я и Константин, также увлеченный сап-сёрфер. Мы поможем быстро привыкнуть к доске, чтобы вы вдоволь насладились необычным знакомством с Петербургом.
Просыпающийся Питер и фото на GoPro
Самый центр города откроется вам с другой стороны — даже не с борта кораблика, а почти что с поверхности воды. Орудуя веслом, вы проплывете по Лебяжьей и Зимней канавкам, по каналу Грибоедова, под несколькими мостами. И даже выйдете на Большую Неву. По пути мы будем вас фотографировать: получатся отличные кадры с Чижиком-пыжиком и храмом Спаса на Крови, с виднеющимися вдалеке Эрмитажем, Ростральными колоннами и Петропавловской крепостью.
Кому подойдет прогулка
Путешественникам старше 14 лет. Опыт не важен — даже если вы никогда не стояли на сапе, вам понравится!
Организационные детали
Все снаряжение и фотографии включены в стоимость
Фото мы отправим после прогулки удобным вам способом
в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 05:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
3375 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Марсова поля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 05:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провели экскурсии для 381 туриста
Мы, Ольга и Константин, семейная пара из Владивостока, живем в Санкт-Петербурге уже 7 лет, участвуем в сап-гонках и проводим прогулки для всех желающих на сапах уже более 5 лет! Хотим показать красоту этого города каждому, а также подарить вам бурю положительных эмоций и красивых фото!)) И конечно, помочь освоить сапборд!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
Вераника
Я очень люблю Санкт-Петербург, но с такого ракурса я его раньше не видела. Даже во время прогулок на корабликах. Трудно передать словами ощущение, когда выходишь в Большую Неву - огромный читать дальшеуменьшить
водный простор, обрамленный архитектурной красотой. Ну а проходы под мостами это отдельное удовольствие:)
Что очень важно и нужно отметить: группа у нас была разная по опыту хождения на сапах, и было много новичков. Константин в самом начале провел очень грамотный инструктаж, всю прогулку предупреждал о местах и моментах, где надо быть повнимательнее. Никто из группы не упал.
Погода накануне прогулки была переменчивая, с дождями, прохладой, как водится в Петербурге, у нас даже были мысли отказаться, но мы пошли и получили огромное удовольствие! Однозначно рекомендую! Константин и Ольга, благодарю за новые ощущения, позитивные эмоции и заботу:)
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Д
Диана
супер позитивный опыт. ездили компанией, было очень весело. с нами была 75 мама, которую посадили на большую доску и катали вместе с нами сидя. отличные виды, на воде теплее, чем на воздухе.
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Н
Наталья
Огромное спасибо Константину за незабываемые эмоции и фотографии! Потрясающая прогулка! Отличная организация. Выдали сапожки и чехол для телефона, предложили тёплый костюм. Это лучшее впечатление от поездки в Петербург! Однозначно рекомендую!
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К
Кристина
Спасибо большое Ольге и Константину 🙌 Хорошая организация, все понятно, душевно, интересно! Не смотря на ранний подъем, остались в полном восторге 🤗 Ps: выход на «большую воду» и фото 🔥
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Маргарита
Отличная поездка получилась, гиды заботливые, много нас фоткали.
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А
Анна
Незабываемый опыт! Атмосферная прогулка по каналам в последнее воскресенье лета. Заботливые сопровождающие, шикарные фото!
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