Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Сап-сёрфинг и Питер созданы друг для друга! Приключение на доске и с веслом откроет город с абсолютно нового ракурса, отвлечет от повседневной суеты и станет бодрой утренней зарядкой. Мы научим вас кататься на сапе, обеспечим безопасность и с радостью пофотографируем на фоне главных мест центра.

Описание экскурсии

Приключение с комфортом

Прежде чем отправиться в плавание, вы получите от нас все необходимые инструкции по тому, как держать весло и стоять на сап, а также каски и спасательные жилеты. На протяжении прогулки с вами все время будут два профессионала — я и Константин, также увлеченный сап-сёрфер. Мы поможем быстро привыкнуть к доске, чтобы вы вдоволь насладились необычным знакомством с Петербургом.

Просыпающийся Питер и фото на GoPro

Самый центр города откроется вам с другой стороны — даже не с борта кораблика, а почти что с поверхности воды. Орудуя веслом, вы проплывете по Лебяжьей и Зимней канавкам, по каналу Грибоедова, под несколькими мостами. И даже выйдете на Большую Неву. По пути мы будем вас фотографировать: получатся отличные кадры с Чижиком-пыжиком и храмом Спаса на Крови, с виднеющимися вдалеке Эрмитажем, Ростральными колоннами и Петропавловской крепостью.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам старше 14 лет. Опыт не важен — даже если вы никогда не стояли на сапе, вам понравится!

Организационные детали