Церемония Полуденного выстрела — давняя петербургская традиция, берущая начало со времён Петра I. Каждый день ровно в полдень с бастиона Петропавловской крепости звучит артиллерийский залп.
Вы увидите это событие с борта теплохода — оказавшись в парадной акватории Невы, у самых стен крепости. И даже сможете сверить часы по выстрелу.
Вы увидите это событие с борта теплохода — оказавшись в парадной акватории Невы, у самых стен крепости. И даже сможете сверить часы по выстрелу.
Описание экскурсии
Маршрут: Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Зимняя канавка — Нева — Фонтанка
Теплоход пройдёт мимо главных достопримечательностей Петербурга, среди которых:
- Мариинский театр
- стрелка Васильевского острова
- Петропавловская крепость
- Эрмитаж
- Кунсткамера
- Адмиралтейство
- Летний сад
- Михайловский замок и Чижик-Пыжик
- Аничков мост
- Большой драматический театр имени Товстоногова
Во время путешествия на борту теплохода будет звучать аудиогид, который дополнит нашу прогулку важной информацией о Петербурге.
Организационные детали
- Прогулка проходит на однопалубном комфортабельном теплоходе с открытой палубой и крытым панорамным салоном
- Маршрут сопровождает аудиогид на русском языке — без наушников. На закрытой палубе качество звука значительно выше
- За штурвалом будет один из опытных капитанов нашей команды
Важно
- Посадка на борт начинается обычно за 10–15 мин до отправления
- В высокий сезон возможна небольшая задержка рейса из-за интенсивного движения на воде
- Рекомендуем одеваться по погоде: пледы не выдаются
- Перед отплытием проводится инструктаж по технике безопасности
- Для каждого пассажира предусмотрен спасжилет
- За штурвалом будет один из опытных капитанов нашей команды
ежедневно в 11:00
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1105 ₽
|Дети до 12 лет
|808 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|935 ₽
|Школьники
|935 ₽
|Студенты
|935 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 150 туристов
Я профессиональный гид из Санкт-Петербурга. Работа моей команды — организовывать увлекательные водные экскурсии по рекам и каналам нашего прекрасного города. С любовью и вниманием мы рассказываем гостям Петербурга и местным жителям истории о его богатом прошлом, оживляя для них архитектурные шедевры и раскрывая тайны невских вод.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «По каналам центра Петербурга - к Полуденному выстрелу»
Аудиогид
Северная Венеция - по малым рекам и каналам Петербурга
Комфортная прогулка по главным водным артериям города с аудиогидом
Начало: На набережной р. Фонтанки, 104
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
По рекам и каналам Петербурга на персональном катере с гидом
Увидеть Северную столицу с воды и погрузиться в её историю
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
13 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная прогулка на катере с полуденным выстрелом
Полюбоваться архитектурными шедеврами с лучшего ракурса, который только может предложить Петербург
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Аудиогид
Северная Венеция: на теплоходе по рекам и каналам Петербурга
Отправьтесь в водное путешествие по каналам Петербурга и насладитесь видами на Исаакиевский собор, Летний сад и другие достопримечательности
Начало: На набережной реки Мойки
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1300 ₽ за человека
-15%
до 31 мая
1105 ₽ за человека