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От Павла I до наших дней: частная жизнь Романовых

Погрузитесь в увлекательную историю Романовых, раскрывая их личные драмы и достижения. Узнайте, как они повлияли на облик Санкт-Петербурга
Экскурсия предлагает уникальную возможность узнать о жизни династии Романовых, их влиянии на Санкт-Петербург и всей России.

Участники увидят архитектурные шедевры, где проживали представители династии, и узнают о личных драмах, интригах и достижениях императорской семьи.

Эта экскурсия на автомобиле Audi станет настоящим путешествием в прошлое, где каждый сможет почувствовать себя частью истории
4.6
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальные исторические факты
  • 🏰 Посещение знаковых мест
  • 🚗 Комфортное передвижение
  • 🕵️ Интригующие истории
  • 👑 Погружение в жизнь Романовых

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Экскурсия по Санкт-Петербургу будет интересна в тёплые месяцы, когда комфортно передвигаться по городу и наслаждаться его архитектурой. В это время года прогулки по улицам и площадям становятся особенно приятными, что делает посещение исторических мест более запоминающимся.
Сейчас август — это идеальное время.
От Павла I до наших дней: частная жизнь Романовых
От Павла I до наших дней: частная жизнь Романовых
От Павла I до наших дней: частная жизнь Романовых

Что можно увидеть

  • Михайловский замок
  • Аничков дворец
  • Исаакиевская площадь

Описание экскурсии

Главные места действий

Мы увидим архитектурные шедевры Петербурга, где проживали представители рода Романовых в разное время: Михайловский замок, Аничков дворец, Исаакиевскую площадь с её знаменитыми особняками и ещё множество резиденций, о количестве которых договоримся перед экскурсией. Я покажу архивные фото интерьеров и фотографии современного состояния дворцов, многие из которых закрыты для посещения.

Интриги, сплетни, расследования

Обсудим членов семьи Романовых и близких к ним особ, принимавших активное участие в царских судьбах. Я помогу вам не запутаться в высокородных связях и поясню, кто есть кто и чем он знаменит. Начнём наш разговор с Павла I как общего предка всех современных правящих монархов Европы.

И дальше выясним:

  • как искали супругов для Романовых, что было принципиально важным;
  • подробности развода, из-за которого переругались самые авторитетные Романовы, а Лев Толстой поменял отношение к браку;
  • как Александр I использовал дамский талант к интригам в международной политике;
  • кто из Романовых обладал выдающимся умением зарабатывать и тратить деньги. Коснёмся криминальных и коррупционных тем;
  • кем был единственный Романов, брошенный своей женой;
  • чем церемониальная охрана императорской семьи отличалась от настоящей и насколько эффективны были российские спецслужбы;
  • кем был более удачливый плейбой, чем Николай I;
  • почему Романовы стали законодателями мод в европейских ювелирных украшениях;
  • откуда взялись русские предки у знаменитых английских династий:
  • есть ли Романовы, помнящие Империю и дожившие до Путина
  • и многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на комфортабельном автомобиле Audi. Если вы живёте в центре, могу за вами заехать, а потом отвезти домой.
  • Начало в 20:00, окончание — не ранее 23:00 и не позднее 01:00 часов
  • Общая тема встречи рассчитана на долгие часы, поэтому перед началом мы с вами согласуем объекты посещения
  • Экскурсия обзорная, без посещения интерьеров

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 456 туристов
Петербуржец. Образование высшее техническое. Хобби с детства — история Европы и России, мировая военная история.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Элина
Всем рекомендую экскурсии Дмитрия. Человек буквально "пропитан" историей. Мне кажется, если бы не ограниченное время - гид наш мог бы вещать без перерыва несколько суток. И это не простое перечисление
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фактов и дат, это действительно погружение в эпоху, в жизнь реальных людей. Цари, цесаревичи, их дядья и дети - семья Романовых большая, есть о ком рассказать и даже не запутаться. В общем, Дмитрий самородок в экскурсионном мире и мне кажется его рассказы раз от раза становятся все интереснее и глубже. Спасибо большое!
Да, кроме того, встреча наша проходила вечером, это удобно с точки зрения логистики и какого-то несуетного времени - нет пробок, улицы в центре пустынны и обзор даже из машины замечательный

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М
07.02.24 мы встретили самого замечательного человека с энцеклопедическими знаниями, широким кругозором и невероятно увлечённого историей и историей Санкт-Петербурга и рода Романовых. Эти почти 5 часов пролетели на одном дыхании, Дмитрий
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помог нам разобраться в родственных связях семьи Романовых, рассказал о важных (но иногда далеко неочевидных) событиях в истории, о судьбах людей и их связи с историей!
Дмитрий поведал нам об архитектуре города на Неве, рассказал о связи зарубежной архитектуры и главном ансамбле города, открыл нам мельчайшие детали и секреты.
Если вы хотите действительно проникнуться историей города и историей императорской семьи и страны в целом, если вы хотите не банальные сухие факты, а увлекательную и захватывающую экскурсию, то вам нужно обратиться к Дмитрию.
Мы всей семьёй ещё раз говорим Вам огромное спасибо и надеемся ещё вернуться и встретиться с вами!

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Е
Благодарю Дмитрия за очень интересную и содержательную экскурсию.
Я была с сыном, 16 лет, он увлекается историей России, особенно ему интересно все о Романовых. Он в восторге от этой экскурсии и
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говорит что узнал много интересных фактов о частной жизни Романовых. Дмитрий умело сочетал рассказы и показы красивейших дворцов семьи Романовых и не только. Много историй о любви, а это завораживало меня. Несмотря на оговоренный тайминг в 3 часа, экскурсия была почти 5 часов,за что отдельная благодарность. На все вопросы Дмитрий ответил в полном объеме и более. Однозначно рекомендую экскурсию!

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И
Полный восторг!!!!! Прекрасная экскурсия, необычно, легко, интересно и очень информативно. Дмитрий очень приятный в общении, чувствуется, что человек очень образованный, с правильной речью и хорошим чувством юмора. Экскурсия пролетела на одном дыхании. При большой насыщенности информацией, нет ощущения перегруженности фактами, датами и т. п. Дмитрий, спасибо большое за то, что сделали мой вечер интересным и запоминающимся! Надеюсь на новые встречи.
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В
Очень качественная проработанная экскурсия, хорошо подан материал, много получаешь знаний, как энциклопедического, так и обывательского толка, просто и понятно становится разобраться в семье Романовых и их ближайших приближенных. Очень много архитектурных фактов о зданиях, поразили сведения о Малевиче, экскурсия прошла на одном дыхании! очень рекомендую к посещению!
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Т
Очень познавательная экскурсия! Особенно хочется отметить Знания Дмитрия! Глубокое изучение им истории семьи Романовых, их быта и судеб. Мы получили ответы на возникшие вопросы и спокойную реакцию на наличие иных мнений о тех или иных событий, что указвает на большой профессионализм экскурсовода. Обязательно посетим другие экскурсии, подготовленные Дмитрием.
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