Экскурсия предлагает уникальную возможность узнать о жизни династии Романовых, их влиянии на Санкт-Петербург и всей России.



Участники увидят архитектурные шедевры, где проживали представители династии, и узнают о личных драмах, интригах и достижениях императорской семьи.



Эта экскурсия на автомобиле Audi станет настоящим путешествием в прошлое, где каждый сможет почувствовать себя частью истории

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Экскурсия по Санкт-Петербургу будет интересна в тёплые месяцы, когда комфортно передвигаться по городу и наслаждаться его архитектурой. В это время года прогулки по улицам и площадям становятся особенно приятными, что делает посещение исторических мест более запоминающимся.

Сейчас август — это идеальное время.