Узнать, что было скрыто за фасадами дворцов и светской жизни императорских особ
Блистательное обаяние Санкт-Петербурга неразрывно связано с русской императорской династией — Романовыми. Именно они 200 лет определяли внешний вид Северной столицы.
Однако на её моральный, культурный и военный облик сильно влияли отношения Романовых с их родственниками, любовниками и друзьями. О частной жизни ярких особ царской семьи мы и поговорим.
Однако на её моральный, культурный и военный облик сильно влияли отношения Романовых с их родственниками, любовниками и друзьями. О частной жизни ярких особ царской семьи мы и поговорим.
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Описание
Что вас ожидает
Главные места действий
Мы увидим архитектурные шедевры Петербурга, где проживали представители рода Романовых в разное время: Михайловский замок, Аничков дворец, Исаакиевскую площадь с её знаменитыми особняками и ещё множество резиденций, о количестве которых договоримся перед экскурсией. Я покажу архивные фото интерьеров и фотографии современного состояния дворцов, многие из которых закрыты для посещения.
Интриги, сплетни, расследования
Обсудим членов семьи Романовых и близких к ним особ, принимавших активное участие в царских судьбах. Я помогу вам не запутаться в высокородных связях и поясню, кто есть кто и чем он знаменит. Начнём наш разговор с Павла I как общего предка всех современных правящих монархов Европы.
И дальше выясним:
- как искали супругов для Романовых, что было принципиально важным;
- подробности развода, из-за которого переругались самые авторитетные Романовы, а Лев Толстой поменял отношение к браку;
- как Александр I использовал дамский талант к интригам в международной политике;
- кто из Романовых обладал выдающимся умением зарабатывать и тратить деньги. Коснёмся криминальных и коррупционных тем;
- кем был единственный Романов, брошенный своей женой;
- чем церемониальная охрана императорской семьи отличалась от настоящей и насколько эффективны были российские спецслужбы;
- кем был более удачливый плейбой, чем Николай I;
- почему Романовы стали законодателями мод в европейских ювелирных украшениях;
- откуда взялись русские предки у знаменитых английских династий:
- есть ли Романовы, помнящие Империю и дожившие до Путина
- и многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на комфортабельном автомобиле Audi. Если вы живёте в центре, могу за вами заехать, а потом отвезти домой.
- Начало в 20:00, окончание — не ранее 23:00 и не позднее 01:00 часов
- Общая тема встречи рассчитана на долгие часы, поэтому перед началом мы с вами согласуем объекты посещения
- Экскурсия обзорная, без посещения интерьеров
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 88 туристов
Петербуржец, 54 года. Образование высшее техническое. Хобби с детства история Европы и России, мировая военная история.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кирилл
1 сен 2023
Очень познавательно, но нужно планировать 5-6 часов на эту экскурсию, Дмитрий быстро не отпустит Вас)))
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