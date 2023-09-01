Блистательное обаяние Санкт-Петербурга неразрывно связано с русской императорской династией — Романовыми. Именно они 200 лет определяли внешний вид Северной столицы. Однако на её моральный, культурный и военный облик сильно влияли отношения Романовых с их родственниками, любовниками и друзьями. О частной жизни ярких особ царской семьи мы и поговорим.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Главные места действий

Мы увидим архитектурные шедевры Петербурга, где проживали представители рода Романовых в разное время: Михайловский замок, Аничков дворец, Исаакиевскую площадь с её знаменитыми особняками и ещё множество резиденций, о количестве которых договоримся перед экскурсией. Я покажу архивные фото интерьеров и фотографии современного состояния дворцов, многие из которых закрыты для посещения.

Интриги, сплетни, расследования

Обсудим членов семьи Романовых и близких к ним особ, принимавших активное участие в царских судьбах. Я помогу вам не запутаться в высокородных связях и поясню, кто есть кто и чем он знаменит. Начнём наш разговор с Павла I как общего предка всех современных правящих монархов Европы.

И дальше выясним:

как искали супругов для Романовых, что было принципиально важным;

подробности развода, из-за которого переругались самые авторитетные Романовы, а Лев Толстой поменял отношение к браку;

как Александр I использовал дамский талант к интригам в международной политике;

кто из Романовых обладал выдающимся умением зарабатывать и тратить деньги. Коснёмся криминальных и коррупционных тем;

кем был единственный Романов, брошенный своей женой;

чем церемониальная охрана императорской семьи отличалась от настоящей и насколько эффективны были российские спецслужбы;

кем был более удачливый плейбой, чем Николай I;

почему Романовы стали законодателями мод в европейских ювелирных украшениях;

откуда взялись русские предки у знаменитых английских династий:

есть ли Романовы, помнящие Империю и дожившие до Путина

и многое другое!

Организационные детали