Экскурсия предлагает уникальную возможность узнать о жизни династии Романовых, их влиянии на Санкт-Петербург и всей России.
Участники увидят архитектурные шедевры, где проживали представители династии, и узнают о личных драмах, интригах и достижениях императорской семьи.
Эта экскурсия на автомобиле Audi станет настоящим путешествием в прошлое, где каждый сможет почувствовать себя частью истории
Участники увидят архитектурные шедевры, где проживали представители династии, и узнают о личных драмах, интригах и достижениях императорской семьи.
Эта экскурсия на автомобиле Audi станет настоящим путешествием в прошлое, где каждый сможет почувствовать себя частью истории
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальные исторические факты
- 🏰 Посещение знаковых мест
- 🚗 Комфортное передвижение
- 🕵️ Интригующие истории
- 👑 Погружение в жизнь Романовых
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Экскурсия по Санкт-Петербургу будет интересна в тёплые месяцы, когда комфортно передвигаться по городу и наслаждаться его архитектурой. В это время года прогулки по улицам и площадям становятся особенно приятными, что делает посещение исторических мест более запоминающимся.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Михайловский замок
- Аничков дворец
- Исаакиевская площадь
Описание экскурсии
Главные места действий
Мы увидим архитектурные шедевры Петербурга, где проживали представители рода Романовых в разное время: Михайловский замок, Аничков дворец, Исаакиевскую площадь с её знаменитыми особняками и ещё множество резиденций, о количестве которых договоримся перед экскурсией. Я покажу архивные фото интерьеров и фотографии современного состояния дворцов, многие из которых закрыты для посещения.
Интриги, сплетни, расследования
Обсудим членов семьи Романовых и близких к ним особ, принимавших активное участие в царских судьбах. Я помогу вам не запутаться в высокородных связях и поясню, кто есть кто и чем он знаменит. Начнём наш разговор с Павла I как общего предка всех современных правящих монархов Европы.
И дальше выясним:
- как искали супругов для Романовых, что было принципиально важным;
- подробности развода, из-за которого переругались самые авторитетные Романовы, а Лев Толстой поменял отношение к браку;
- как Александр I использовал дамский талант к интригам в международной политике;
- кто из Романовых обладал выдающимся умением зарабатывать и тратить деньги. Коснёмся криминальных и коррупционных тем;
- кем был единственный Романов, брошенный своей женой;
- чем церемониальная охрана императорской семьи отличалась от настоящей и насколько эффективны были российские спецслужбы;
- кем был более удачливый плейбой, чем Николай I;
- почему Романовы стали законодателями мод в европейских ювелирных украшениях;
- откуда взялись русские предки у знаменитых английских династий:
- есть ли Романовы, помнящие Империю и дожившие до Путина
- и многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на комфортабельном автомобиле Audi. Если вы живёте в центре, могу за вами заехать, а потом отвезти домой.
- Начало в 20:00, окончание — не ранее 23:00 и не позднее 01:00 часов
- Общая тема встречи рассчитана на долгие часы, поэтому перед началом мы с вами согласуем объекты посещения
- Экскурсия обзорная, без посещения интерьеров
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 456 туристов
Петербуржец. Образование высшее техническое. Хобби с детства — история Европы и России, мировая военная история.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Всем рекомендую экскурсии Дмитрия. Человек буквально "пропитан" историей. Мне кажется, если бы не ограниченное время - гид наш мог бы вещать без перерыва несколько суток. И это не простое перечисление
Вам был полезен этот отзыв?
М
07.02.24 мы встретили самого замечательного человека с энцеклопедическими знаниями, широким кругозором и невероятно увлечённого историей и историей Санкт-Петербурга и рода Романовых. Эти почти 5 часов пролетели на одном дыхании, Дмитрий
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Благодарю Дмитрия за очень интересную и содержательную экскурсию.
Я была с сыном, 16 лет, он увлекается историей России, особенно ему интересно все о Романовых. Он в восторге от этой экскурсии и
Я была с сыном, 16 лет, он увлекается историей России, особенно ему интересно все о Романовых. Он в восторге от этой экскурсии и
Вам был полезен этот отзыв?
И
Полный восторг!!!!! Прекрасная экскурсия, необычно, легко, интересно и очень информативно. Дмитрий очень приятный в общении, чувствуется, что человек очень образованный, с правильной речью и хорошим чувством юмора. Экскурсия пролетела на одном дыхании. При большой насыщенности информацией, нет ощущения перегруженности фактами, датами и т. п. Дмитрий, спасибо большое за то, что сделали мой вечер интересным и запоминающимся! Надеюсь на новые встречи.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Очень качественная проработанная экскурсия, хорошо подан материал, много получаешь знаний, как энциклопедического, так и обывательского толка, просто и понятно становится разобраться в семье Романовых и их ближайших приближенных. Очень много архитектурных фактов о зданиях, поразили сведения о Малевиче, экскурсия прошла на одном дыхании! очень рекомендую к посещению!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Очень познавательная экскурсия! Особенно хочется отметить Знания Дмитрия! Глубокое изучение им истории семьи Романовых, их быта и судеб. Мы получили ответы на возникшие вопросы и спокойную реакцию на наличие иных мнений о тех или иных событий, что указвает на большой профессионализм экскурсовода. Обязательно посетим другие экскурсии, подготовленные Дмитрием.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «От Павла I до наших дней: частная жизнь Романовых»
Групповая
до 20 чел.
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
Увидеть здания-шедевры, узнать о жизни аристократии и открыть тайны истории на автобусной экскурсии
Начало: Дворцовая Площадь
Завтра в 11:00
9 авг в 11:00
3600 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Зимнего дворца: сплетни, балы и романы
Прогуляться не по дворцу-музею, а по дворцу-дому и узнать, как здесь жили люди
Начало: Внутри Эрмитажа
12 авг в 14:00
14 авг в 11:30
от 5700 ₽
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Билеты
Закулисье императорского быта в Зимнем дворце: парадные залы и царские покои
Пройти по залам дворца и прикоснуться к истории Романовых
Начало: У Зимнего дворца
Завтра в 11:00
9 авг в 12:00
3200 ₽ за билет
Индивидуальная
до 10 чел.
Дворцы и особняки Литейной части
Погрузиться в историю знаменитых домов Петербурга и посетить уникальную резиденцию
Начало: На Преображенской площади
15 авг в 11:00
16 авг в 11:00
от 14 500 ₽ за всё до 10 чел.
от 8000 ₽ за экскурсию