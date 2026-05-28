Мы откроем Петербург сверху — через крыши, соборы и виды. Поднимемся на лучшие смотровые площадки, преодолев сотни ступеней, и полюбуется панорамами исторического центра, Лахта-центром, шпилями Адмиралтейства и Петропавловского собора. Поговорим о том, как зарождался и менялся Петербург, почему он получил такую строгую геометрию и как идеи императоров повлияли на архитектуру города.

Описание экскурсии

Смотровая площадка Исаакиевского собора

Вы увидите исторический центр Петербурга с высоты и узнаете, как формировался облик города.

Колокольня Владимирского собора

Рассмотрите старые кварталы и услышите о геометрии петербургских улиц и проспектов.

Смотровая Смольного собора

Мы расскажем, почему Смольный стал одним из главных долгостроев своего времени и какой грандиозный проект так и не был реализован.

Лофт-проект «Этажи»

Вы взглянете на современный Петербург и сравните его с историческим центром.

А ещё узнаете:

как Петербург стал первым городом России с заранее продуманной планировкой

что такое «Невский трезубец» и как он формировал центр города

зачем Пётр I хотел заменить улицы каналами и оставить город без мостов

как разрастался Петербург от Петропавловской крепости в течение трёх веков

почему в городе долго запрещали строить здания выше Зимнего дворца

что Павел I приказал доделать из самых дешёвых материалов

Организационные детали

Едем на Chery Tiggo 7 Pro

Для подъёмов на смотровые нужна хорошая физическая подготовка

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы — билеты на смотровые