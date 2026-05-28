Мы откроем Петербург сверху — через крыши, соборы и виды.
Поднимемся на лучшие смотровые площадки, преодолев сотни ступеней, и полюбуется панорамами исторического центра, Лахта-центром, шпилями Адмиралтейства и Петропавловского собора.
Поговорим о том, как зарождался и менялся Петербург, почему он получил такую строгую геометрию и как идеи императоров повлияли на архитектуру города.
Описание экскурсии
Смотровая площадка Исаакиевского собора
Вы увидите исторический центр Петербурга с высоты и узнаете, как формировался облик города.
Колокольня Владимирского собора
Рассмотрите старые кварталы и услышите о геометрии петербургских улиц и проспектов.
Смотровая Смольного собора
Мы расскажем, почему Смольный стал одним из главных долгостроев своего времени и какой грандиозный проект так и не был реализован.
Лофт-проект «Этажи»
Вы взглянете на современный Петербург и сравните его с историческим центром.
А ещё узнаете:
- как Петербург стал первым городом России с заранее продуманной планировкой
- что такое «Невский трезубец» и как он формировал центр города
- зачем Пётр I хотел заменить улицы каналами и оставить город без мостов
- как разрастался Петербург от Петропавловской крепости в течение трёх веков
- почему в городе долго запрещали строить здания выше Зимнего дворца
- что Павел I приказал доделать из самых дешёвых материалов
Организационные детали
- Едем на Chery Tiggo 7 Pro
- Для подъёмов на смотровые нужна хорошая физическая подготовка
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы — билеты на смотровые
- Исаакиевский собор — 400 ₽ за чел.
- Смольный собор — 300 ₽ за чел.
- Владимирский собор — 300 ₽ за чел.
- Лофт-проект «Этажи» — 400 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 237 туристов
Я лицензированный и аккредитованный гид с высшим педагогическим образованием. С радостью покажу вам Санкт-Петербург и его пригороды, учту ваши пожелания и познакомлю со знаковыми местами. А крымские красоты откроет для вас моя коллега. Наш дуэт увлечённых и позитивных гидов приглашает на экскурсии и будет рад сделать ваше путешествие интересным и комфортным.
