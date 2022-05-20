Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта»

Лахта-центр, Севкабель Порт, Новая Голландия и мир концептуального искусства на автобусной экскурсии

Групповая
Когда вы уже познакомились с блистательным прошлым Петербурга, самое время заглянуть в его захватывающее будущее! В группе до 45 человек вы проедете по новым местам притяжения города на Неве: увидите высотный Лахта-центр, отдохнете в Новой Голландии и осмотрите пространство Севкабель Порта.

А после отправитесь знакомиться с современным искусством в музее Эрарта.
Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта»
Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта»
Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта»
Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта»
Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта»
Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта»
Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта»
Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта»
Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта»
Новый Петербург: современные символы города + посещение музея «Эрарта»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Парк 300-летия Санкт-Петербурга: вы прогуляетесь по парку и пешеходному Яхтенному мосту, подойдете к стадиону «Газпром Арена» на Крестовском острове. И конечно, увидите высочайшее здание Европы, небоскреб Лахта-центр, и узнаете об особенностях свежеиспеченного символа города.

Новая Голландия — эпицентр современной городской культуры и по совместительству модное парковое пространство. Вы сможете расположиться на шезлонгах рядом с цветущей лавандой, заглянуть в кафе, узнать о проходящих здесь выставках и концертах и просто приятно провести время.

Севкабель Порт — еще один культурный центр Петербурга: площадка для выставок, спектаклей и концертов. Вы узнаете о прошлом и настоящем этого пространства, пройдете по пешеходной набережной, оцените панораму Финского залива и сделаете стильные снимки.

Музей Эрарта — самый крупный частный музей современного искусства в России. Вы узнаете об истории и миссии этого проекта, а затем сможете сами посетить Эрарту. В экспозициях музея представлены сотни работ современных художников из разных регионов России и не только: от живописи и графики — до интерактивных инсталляций.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе в группе до 45 человек
  • Экскурсионные остановки: Парк 300-летия Петербурга, Новая Голландия, Севкабель Порт, Эрарта (остановки могут меняться местами в зависимости от дорожной ситуации)
  • В стоимость входят билеты в музей Эрарта, который вы сможете посетить самостоятельно после экскурсии
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у гостиницы «Октябрьская»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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