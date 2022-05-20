Что вас ожидает

Парк 300-летия Санкт-Петербурга: вы прогуляетесь по парку и пешеходному Яхтенному мосту, подойдете к стадиону «Газпром Арена» на Крестовском острове. И конечно, увидите высочайшее здание Европы, небоскреб Лахта-центр, и узнаете об особенностях свежеиспеченного символа города.

Новая Голландия — эпицентр современной городской культуры и по совместительству модное парковое пространство. Вы сможете расположиться на шезлонгах рядом с цветущей лавандой, заглянуть в кафе, узнать о проходящих здесь выставках и концертах и просто приятно провести время.

Севкабель Порт — еще один культурный центр Петербурга: площадка для выставок, спектаклей и концертов. Вы узнаете о прошлом и настоящем этого пространства, пройдете по пешеходной набережной, оцените панораму Финского залива и сделаете стильные снимки.

Музей Эрарта — самый крупный частный музей современного искусства в России. Вы узнаете об истории и миссии этого проекта, а затем сможете сами посетить Эрарту. В экспозициях музея представлены сотни работ современных художников из разных регионов России и не только: от живописи и графики — до интерактивных инсталляций.

Организационные детали