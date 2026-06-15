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Парк и фонтаны Петергофа (всё включено)

Отправиться из Петербурга в пригород, не уступающий по красоте Версалю
Немного впечатляющей математики: площадь парка Петергофа — 120 га. Его украшают более 150 фонтанов и каскадов.

Крупнейшее фонтанное сооружение в мире и визитная карточка Петергофа — Большой каскад, а это 3 водопадные лестницы, 64 фонтана, 255 скульптур и барельефов на античные темы. И всё это великолепие — перед вами!
5
5 отзывов
Парк и фонтаны Петергофа (всё включено)
Парк и фонтаны Петергофа (всё включено)
Парк и фонтаны Петергофа (всё включено)

Описание экскурсии

Экскурсия начнётся сразу после отправления из центра Петербурга. Мы расскажем вам историю Петергофа, построенного по образу и подобию Версаля — загородной резиденции французского короля Людовика XIV.

В Петергофе вы осмотрите парк и фонтаны, а мы поделимся удивительными фактами и легендами. А также вспомним людей, которые создавали эту красоту, и исторических персон, которые прогуливались по дорожкам парка.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, входные билеты в Нижний парк
  • Путевую экскурсию проведёт гид из нашей команды. Экскурсию в парке — сотрудник музея

ежедневно в 11:30

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 10 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3550 ₽
Дети до 15 лет3100 ₽
Пенсионеры3250 ₽
Студенты3250 ₽
Дети от 2 до 61550 ₽
Иностранец5650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 14528 туристов
Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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М
Нам очень повезло попался опытный грамотный гид Ирина все прошло без всяких задержек и очень интересно сразу видно что Ирина любит свою работу и делает это с удовольствием у нее
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поставленная речь, во время экскурсии она постоянно что-то рассказывала очень интересно и познавательно нам очень понравилось есть с чем сравнивать я рекомендую эту фирму и желаю процветания и удачи в бизнесе! В следующий раз только к ним

Нам очень повезло попался опытный грамотный гид Ирина все прошло без всяких задержек и очень интересно
Нам очень повезло попался опытный грамотный гид Ирина все прошло без всяких задержек и очень интересно
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Юлия
Хочу оставить восторженный отзыв об экскурсии в Петергоф — это было невероятное путешествие в мир фонтанов, парков и дворцового великолепия. Поездка организована отлично: комфортабельный автобус, чёткое время сбора, гид сопровождал нас от самого выезда, поэтому дорога пролетела незаметно и познавательно.
Хочу оставить восторженный отзыв об экскурсии в Петергоф — это было невероятное путешествие в мир фонтанов,
Хочу оставить восторженный отзыв об экскурсии в Петергоф — это было невероятное путешествие в мир фонтанов,
Хочу оставить восторженный отзыв об экскурсии в Петергоф — это было невероятное путешествие в мир фонтанов,
Хочу оставить восторженный отзыв об экскурсии в Петергоф — это было невероятное путешествие в мир фонтанов,
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ю
Экскурсия отличная! После неё сразу захотелось вернуться и ещё подольше погулять по Петергофу. Большое спасибо!
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И
В целом, экскурсия понравилась, но гиду работавшему в самом парке конечно нужно работать в микрофон. Это единственный недостаток.
В целом, экскурсия понравилась, но гиду работавшему в самом парке конечно нужно работать в микрофон. Это единственный недостаток.
В целом, экскурсия понравилась, но гиду работавшему в самом парке конечно нужно работать в микрофон. Это единственный недостаток.
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Ю
Всё понравилось. Сопровождение отличное. Гид профессионал своего дела. Экскурсию рекомендую.
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