Немного впечатляющей математики: площадь парка Петергофа — 120 га. Его украшают более 150 фонтанов и каскадов. Крупнейшее фонтанное сооружение в мире и визитная карточка Петергофа — Большой каскад, а это 3 водопадные лестницы, 64 фонтана, 255 скульптур и барельефов на античные темы. И всё это великолепие — перед вами!

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Описание экскурсии

Экскурсия начнётся сразу после отправления из центра Петербурга. Мы расскажем вам историю Петергофа, построенного по образу и подобию Версаля — загородной резиденции французского короля Людовика XIV.

В Петергофе вы осмотрите парк и фонтаны, а мы поделимся удивительными фактами и легендами. А также вспомним людей, которые создавали эту красоту, и исторических персон, которые прогуливались по дорожкам парка.

Организационные детали