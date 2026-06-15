Немного впечатляющей математики: площадь парка Петергофа — 120 га. Его украшают более 150 фонтанов и каскадов.
Крупнейшее фонтанное сооружение в мире и визитная карточка Петергофа — Большой каскад, а это 3 водопадные лестницы, 64 фонтана, 255 скульптур и барельефов на античные темы. И всё это великолепие — перед вами!
Крупнейшее фонтанное сооружение в мире и визитная карточка Петергофа — Большой каскад, а это 3 водопадные лестницы, 64 фонтана, 255 скульптур и барельефов на античные темы. И всё это великолепие — перед вами!
Описание экскурсии
Экскурсия начнётся сразу после отправления из центра Петербурга. Мы расскажем вам историю Петергофа, построенного по образу и подобию Версаля — загородной резиденции французского короля Людовика XIV.
В Петергофе вы осмотрите парк и фонтаны, а мы поделимся удивительными фактами и легендами. А также вспомним людей, которые создавали эту красоту, и исторических персон, которые прогуливались по дорожкам парка.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, входные билеты в Нижний парк
- Путевую экскурсию проведёт гид из нашей команды. Экскурсию в парке — сотрудник музея
ежедневно в 11:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3550 ₽
|Дети до 15 лет
|3100 ₽
|Пенсионеры
|3250 ₽
|Студенты
|3250 ₽
|Дети от 2 до 6
|1550 ₽
|Иностранец
|5650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 14528 туристов
Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Нам очень повезло попался опытный грамотный гид Ирина все прошло без всяких задержек и очень интересно сразу видно что Ирина любит свою работу и делает это с удовольствием у нее
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Хочу оставить восторженный отзыв об экскурсии в Петергоф — это было невероятное путешествие в мир фонтанов, парков и дворцового великолепия. Поездка организована отлично: комфортабельный автобус, чёткое время сбора, гид сопровождал нас от самого выезда, поэтому дорога пролетела незаметно и познавательно.
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ю
Экскурсия отличная! После неё сразу захотелось вернуться и ещё подольше погулять по Петергофу. Большое спасибо!
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И
В целом, экскурсия понравилась, но гиду работавшему в самом парке конечно нужно работать в микрофон. Это единственный недостаток.
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Ю
Всё понравилось. Сопровождение отличное. Гид профессионал своего дела. Экскурсию рекомендую.
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