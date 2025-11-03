Вы увидите Екатерининский дворец в Царском селе и парк Петергофа, где играют струями фонтаны и сияет золотом «Самсон». И конечно, узнаете, как создавались две главные загородные резиденции, чем же так примечательна Янтарная комната и почему даже французы признают, что фонтаны Нижнего парка затмили Версаль.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

В поездке до Пушкина мы поговорим о судьбе государственных музеев-заповедников в годы войны — о подвиге хранителей, об уничтожении культурных ценностей, о восстановлении дворцов из пепла.

В Екатерининском дворце вы пройдёте парадной анфиладой: увидите золотую бесконечность, Янтарную комнату и парадные интерьеры, где давали обеды и балы и принимали гостей члены династии Романовых.

По пути в Петергоф вспомним о французских королях и Петре I, обсудим Ропшу и Стрельну. И то, как преображалось побережье Финского залива в 18 веке.

Доберёмся до Нижнего парка и насладимся его красотой — струями воды и золотом скульптур, фонтанами-аллегориями и фонтанами-шутихами. И сами, возможно, испытаем на себе чувство юмора Петра Великого.

А ещё расскажем:

что случилось с Янтарной комнатой в конце войны

для кого создавалась кавалерская столовая

что общего у декоративной калины с вазами-ароматницами

как ели артишоки и почему «петербургский ананас» — не оксюморон

почему на фасаде Екатерининского дворца почти не осталось позолоты, а одну из башен Петергофа венчает трёхглавый орёл

кого убивает Самсон, а кого — Тритон

что делает мочильная дорога и как фашисты не докопались до Евы

Организационные детали

Поездка пройдет на Exeed LX (2024) или других комфортабельных автомобилях, по запросу предоставим бустер или детское кресло

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы