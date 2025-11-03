Вы увидите Екатерининский дворец в Царском селе и парк Петергофа, где играют струями фонтаны и сияет золотом «Самсон».
И конечно, узнаете, как создавались две главные загородные резиденции, чем же так примечательна Янтарная комната и почему даже французы признают, что фонтаны Нижнего парка затмили Версаль.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
В поездке до Пушкина мы поговорим о судьбе государственных музеев-заповедников в годы войны — о подвиге хранителей, об уничтожении культурных ценностей, о восстановлении дворцов из пепла.
В Екатерининском дворце вы пройдёте парадной анфиладой: увидите золотую бесконечность, Янтарную комнату и парадные интерьеры, где давали обеды и балы и принимали гостей члены династии Романовых.
По пути в Петергоф вспомним о французских королях и Петре I, обсудим Ропшу и Стрельну. И то, как преображалось побережье Финского залива в 18 веке.
Доберёмся до Нижнего парка и насладимся его красотой — струями воды и золотом скульптур, фонтанами-аллегориями и фонтанами-шутихами. И сами, возможно, испытаем на себе чувство юмора Петра Великого.
А ещё расскажем:
- что случилось с Янтарной комнатой в конце войны
- для кого создавалась кавалерская столовая
- что общего у декоративной калины с вазами-ароматницами
- как ели артишоки и почему «петербургский ананас» — не оксюморон
- почему на фасаде Екатерининского дворца почти не осталось позолоты, а одну из башен Петергофа венчает трёхглавый орёл
- кого убивает Самсон, а кого — Тритон
- что делает мочильная дорога и как фашисты не докопались до Евы
Организационные детали
- Поездка пройдет на Exeed LX (2024) или других комфортабельных автомобилях, по запросу предоставим бустер или детское кресло
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход в Нижний парк (в том числе и для гида): взрослые — 600 ₽, учащиеся от 14 до 18 лет — 450 ₽, дети до 14 бесплатно
- Вход в Екатерининский дворец и парк (посещение дворца в составе группы со штатным экскурсоводом): взрослые — 1500 ₽, пенсионеры и дети старше 14 лет — 900 ₽, дети до 14 лет — 400 ₽, дети до 7 бесплатно. Вы также оплачиваете входной билет в парк для гида — 400 ₽
- Возможно продление экскурсии — 2500 ₽ за час
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По указанию путешественника
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос.
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2440 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 23 отзывах
Фотографии от путешественников
Максим
3 ноя 2025
Изумительная экскурсия с потрясающим гидом Юлией, которая своими обширными знаниями просто очаровала нас. Мы замечательно провели время в ее компании, узнали много всякой дополнительной информации и о Екатерининском дворце, и о парке Петергофа и о других достопримечательностях, попадавшхися на нашем пути. Рекомендую данную экскурсию с Юлий и хочу еще раз сказать ей - большое спасибо!
Л
Любовь
20 сен 2025
Нам все очень понравилось. Очень грамотный экскурсовод Юлия. Комфортно провели с ней время, обогатились знаниями и получили удовольствие!
L
Lilia
20 сен 2025
Экскурсия понравилась! Гид был замечательный, не первый раз в Санкт-Петербурге, но с Юлей узнала много нового! Было душевно и комфортно! Спасибо!
Галина
8 сен 2025
Экскурсия оставила приятное впечатление. Маршрут хорошо продуман, а машина весьма комфортабельная.
И если Янтарную комнату приходится смотреть в темпе общего движения групп (там действительно очень много посетителей, но съездить однозначно стоит!), то погулять по Петергофу получилось весьма неспешно, познавательно и в свое удовольствие.
Благодарю нашего гида Елизавету за отличную экскурсию!
О
Ольга
28 авг 2025
Экскурсию бронировала для мамы, она тот еще путешественник со стажем. Что можно сказать (с ее слов). Ожидание и реальность наконец-то встретились на этой невероятной экскурсии. Гид Юлия, просто потрясающая, есть
Ю
Юлия
19 авг 2025
Хочу выразить огромную благодарность Юлии за потрясающую экскурсию в Янтарную комнату и Петергоф! Было видно, что Юлия — настоящий профессионал с глубокими знаниями истории, архитектуры и культуры Петербурга. Её рассказ
К
Константин
11 авг 2025
Сопровождала нас двоих взрослых гид Елизавета. Скучнейшая из экскурсий за 3 дня (опыт вообще в индивидуальных экскурсиях достаточный). Такое ощущение, что гид "устала". Экскурсия во дворце, в т. ч. обзор
Ольга
Ответ организатора:
Здравствуйте, Константин!
Не будем скрывать: Ваш отзыв стал и для гида, и для нашей команды полной неожиданностью. Лиза сотрудничает с нами
Екатерина
3 авг 2025
Нашим экскурсоводом была Елизавета. Приятная, тактичная, знающая. Экскурсия прошла на удобном, чистом автомобиле. Люблю когда получение новых знаний сочетаются с комфортом и чистотой. Нам очень понравилось. Рекомендую.
Илья
2 авг 2025
Прекрасная экскурсия с гидом - Юлией. Много информации, очень интересно и доступно:) Многочасовая экскурсия пролетела - даже не заметили.
Н
Наталья
1 авг 2025
Прекрасно провели время с Юлией. Узнали много нового, обязательно вернемся к вам еще.
Н
Наталья
25 июл 2025
Огромное спасибо за экскурсию! Было очень интересно! По продолжительности экскурсия на весь день, но время пролетело незаметно в процессе нашего общения и увлекательного рассказа Любы.
Татьяна
10 июл 2025
Рекомендуем гида- Елизавету. Спасибо за увлекательное путешествие и рассказы о достопримечательностях. Очень были к нам внимательны,водитель Игорь помогал выйти из машины,предоставили зонты,по дороге рассказывал и показывал что-то дополнительно,мы ни на
Ковальченко
9 июл 2025
Все было просто великолепно, а Елизавета просто великолепный рассказчик. Нам очень понравился проведенный день. Спасибо огромное за прекрасные экскурсии!!!
Надежда
5 июл 2025
Не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. Самим за один день посетить Петродворец и Екатерининский дворец на мой взгляд не реально.
Нашим гидом была Любовь, которая забрала нас от места нашего
И
Ирина
20 июн 2025
Нам ОЧЕНЬ повезло с гидом, Вера гид с огромным опытом, энциклопедическими знаниями, деликатно и бережно вела нас по маршруту, терпеливо делала остановки на фото, сама фотографировала нас, отвечала на вопросы, вовлекала сына в диалог))
в Петергофе и в Царском селе очень разные парки, контраст четко виден, дворцы сказочные))
