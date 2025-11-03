Мои заказы

Золотая классика: Янтарная комната и фонтаны Петергофа

Посетить главные достопримечательности пригородов Петербурга за один день
Вы увидите Екатерининский дворец в Царском селе и парк Петергофа, где играют струями фонтаны и сияет золотом «Самсон».

И конечно, узнаете, как создавались две главные загородные резиденции, чем же так примечательна Янтарная комната и почему даже французы признают, что фонтаны Нижнего парка затмили Версаль.
4.9
23 отзыва
Золотая классика: Янтарная комната и фонтаны Петергофа© Ольга
Золотая классика: Янтарная комната и фонтаны Петергофа© Ольга
Золотая классика: Янтарная комната и фонтаны Петергофа© Ольга
Ближайшие даты:
10
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

В поездке до Пушкина мы поговорим о судьбе государственных музеев-заповедников в годы войны — о подвиге хранителей, об уничтожении культурных ценностей, о восстановлении дворцов из пепла.

В Екатерининском дворце вы пройдёте парадной анфиладой: увидите золотую бесконечность, Янтарную комнату и парадные интерьеры, где давали обеды и балы и принимали гостей члены династии Романовых.

По пути в Петергоф вспомним о французских королях и Петре I, обсудим Ропшу и Стрельну. И то, как преображалось побережье Финского залива в 18 веке.

Доберёмся до Нижнего парка и насладимся его красотой — струями воды и золотом скульптур, фонтанами-аллегориями и фонтанами-шутихами. И сами, возможно, испытаем на себе чувство юмора Петра Великого.

А ещё расскажем:

  • что случилось с Янтарной комнатой в конце войны
  • для кого создавалась кавалерская столовая
  • что общего у декоративной калины с вазами-ароматницами
  • как ели артишоки и почему «петербургский ананас» — не оксюморон
  • почему на фасаде Екатерининского дворца почти не осталось позолоты, а одну из башен Петергофа венчает трёхглавый орёл
  • кого убивает Самсон, а кого — Тритон
  • что делает мочильная дорога и как фашисты не докопались до Евы

Организационные детали

  • Поездка пройдет на Exeed LX (2024) или других комфортабельных автомобилях, по запросу предоставим бустер или детское кресло
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход в Нижний парк (в том числе и для гида): взрослые — 600 ₽, учащиеся от 14 до 18 лет — 450 ₽, дети до 14 бесплатно
  • Вход в Екатерининский дворец и парк (посещение дворца в составе группы со штатным экскурсоводом): взрослые — 1500 ₽, пенсионеры и дети старше 14 лет — 900 ₽, дети до 14 лет — 400 ₽, дети до 7 бесплатно. Вы также оплачиваете входной билет в парк для гида — 400 ₽
  • Возможно продление экскурсии — 2500 ₽ за час

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По указанию путешественника
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2440 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

Золотая классика: Янтарная комната и фонтаны Петергофа (Галина)Золотая классика: Янтарная комната и фонтаны Петергофа (Галина)Золотая классика: Янтарная комната и фонтаны Петергофа (Галина)Золотая классика: Янтарная комната и фонтаны Петергофа (Галина)Золотая классика: Янтарная комната и фонтаны Петергофа (Галина)Золотая классика: Янтарная комната и фонтаны Петергофа (Галина)Золотая классика: Янтарная комната и фонтаны Петергофа (Ольга)Золотая классика: Янтарная комната и фонтаны Петергофа (Ольга)Золотая классика: Янтарная комната и фонтаны Петергофа (Ольга)Золотая классика: Янтарная комната и фонтаны Петергофа (Ольга)Золотая классика: Янтарная комната и фонтаны Петергофа (Ольга)Золотая классика: Янтарная комната и фонтаны Петергофа (Юлия)Золотая классика: Янтарная комната и фонтаны Петергофа (Юлия)Золотая классика: Янтарная комната и фонтаны Петергофа (Юлия)Золотая классика: Янтарная комната и фонтаны Петергофа (Юлия)Золотая классика: Янтарная комната и фонтаны Петергофа (Юлия)Золотая классика: Янтарная комната и фонтаны Петергофа (Юлия)Золотая классика: Янтарная комната и фонтаны Петергофа (Юлия)Золотая классика: Янтарная комната и фонтаны Петергофа (Юлия)Золотая классика: Янтарная комната и фонтаны Петергофа (Юлия)Золотая классика: Янтарная комната и фонтаны Петергофа (Юлия)Золотая классика: Янтарная комната и фонтаны Петергофа (Екатерина)Золотая классика: Янтарная комната и фонтаны Петергофа (Екатерина)Золотая классика: Янтарная комната и фонтаны Петергофа (Екатерина)Золотая классика: Янтарная комната и фонтаны Петергофа (Екатерина)Золотая классика: Янтарная комната и фонтаны Петергофа (Татьяна)Золотая классика: Янтарная комната и фонтаны Петергофа (Татьяна)Золотая классика: Янтарная комната и фонтаны Петергофа (Татьяна)Золотая классика: Янтарная комната и фонтаны Петергофа (Татьяна)Золотая классика: Янтарная комната и фонтаны Петергофа (Татьяна)
Максим
Максим
3 ноя 2025
Изумительная экскурсия с потрясающим гидом Юлией, которая своими обширными знаниями просто очаровала нас. Мы замечательно провели время в ее компании, узнали много всякой дополнительной информации и о Екатерининском дворце, и о парке Петергофа и о других достопримечательностях, попадавшхися на нашем пути. Рекомендую данную экскурсию с Юлий и хочу еще раз сказать ей - большое спасибо!
Л
Любовь
20 сен 2025
Нам все очень понравилось. Очень грамотный экскурсовод Юлия. Комфортно провели с ней время, обогатились знаниями и получили удовольствие!
L
Lilia
20 сен 2025
Экскурсия понравилась! Гид был замечательный, не первый раз в Санкт-Петербурге, но с Юлей узнала много нового! Было душевно и комфортно! Спасибо!
Галина
Галина
8 сен 2025
Экскурсия оставила приятное впечатление. Маршрут хорошо продуман, а машина весьма комфортабельная.
И если Янтарную комнату приходится смотреть в темпе общего движения групп (там действительно очень много посетителей, но съездить однозначно стоит!), то погулять по Петергофу получилось весьма неспешно, познавательно и в свое удовольствие.
Благодарю нашего гида Елизавету за отличную экскурсию!
Экскурсия оставила приятное впечатление. Маршрут хорошо продуман, а машина весьма комфортабельная.Экскурсия оставила приятное впечатление. Маршрут хорошо продуман, а машина весьма комфортабельная.Экскурсия оставила приятное впечатление. Маршрут хорошо продуман, а машина весьма комфортабельная.Экскурсия оставила приятное впечатление. Маршрут хорошо продуман, а машина весьма комфортабельная.Экскурсия оставила приятное впечатление. Маршрут хорошо продуман, а машина весьма комфортабельная.Экскурсия оставила приятное впечатление. Маршрут хорошо продуман, а машина весьма комфортабельная.
О
Ольга
28 авг 2025
Экскурсию бронировала для мамы, она тот еще путешественник со стажем. Что можно сказать (с ее слов). Ожидание и реальность наконец-то встретились на этой невероятной экскурсии. Гид Юлия, просто потрясающая, есть
читать дальше

с чем сравнить. Прекрасная речь, тактична, интеллигентна, но что самое важное - в ней горит любовь к этим местам и к тому, что она делает. Это не просто сухая экскурсия с кучей дат, имен и информации - это погружение в ту эпоху, будто сам являешься частью той жизни.
Настолько было интересно, что часы проведенные - пролетели.
Да, немного тяжеловато за 1 день посетить целых 2 достопримечательности, в таком масштабе. Но что поделать, время в Питере ограниченно.
Однозначно рекомендую эту экскурсию с Юлией, слова благодарности - да и только.

Экскурсию бронировала для мамы, она тот еще путешественник со стажем. Что можно сказать (с ее слов).Экскурсию бронировала для мамы, она тот еще путешественник со стажем. Что можно сказать (с ее слов).Экскурсию бронировала для мамы, она тот еще путешественник со стажем. Что можно сказать (с ее слов).Экскурсию бронировала для мамы, она тот еще путешественник со стажем. Что можно сказать (с ее слов).Экскурсию бронировала для мамы, она тот еще путешественник со стажем. Что можно сказать (с ее слов).
Ю
Юлия
19 авг 2025
Хочу выразить огромную благодарность Юлии за потрясающую экскурсию в Янтарную комнату и Петергоф! Было видно, что Юлия — настоящий профессионал с глубокими знаниями истории, архитектуры и культуры Петербурга. Её рассказ
читать дальше

был настолько живым, увлекательным и эмоциональным, что время пролетело незаметно.

Особенно впечатлила экскурсия в Янтарной комнате — Юлия не просто пересказывала факты, а раскрывала тайны, легенды и драматическую историю воссоздания этого уникального шедевра. А в Петергофе её комментарии к фонтанам, парку и Большому дворцу добавили глубины восприятию — всё стало не просто красиво, а осмысленно.

Юлия отлично чувствует аудиторию, отвечает на вопросы с терпением и юмором, создаёт тёплую, дружескую атмосферу. Благодаря ей поездка стала не просто обзорной, а настоящим погружением в эпоху Петра Великого и русских императоров.

Очень рекомендую Юлию как экскурсовода — это редкое сочетание эрудиции, харизмы и искренней любви к своему делу. Спасибо за незабываемые впечатления!

Хочу выразить огромную благодарность Юлии за потрясающую экскурсию в Янтарную комнату и Петергоф! Было видно, чтоХочу выразить огромную благодарность Юлии за потрясающую экскурсию в Янтарную комнату и Петергоф! Было видно, чтоХочу выразить огромную благодарность Юлии за потрясающую экскурсию в Янтарную комнату и Петергоф! Было видно, чтоХочу выразить огромную благодарность Юлии за потрясающую экскурсию в Янтарную комнату и Петергоф! Было видно, чтоХочу выразить огромную благодарность Юлии за потрясающую экскурсию в Янтарную комнату и Петергоф! Было видно, чтоХочу выразить огромную благодарность Юлии за потрясающую экскурсию в Янтарную комнату и Петергоф! Было видно, чтоХочу выразить огромную благодарность Юлии за потрясающую экскурсию в Янтарную комнату и Петергоф! Было видно, чтоХочу выразить огромную благодарность Юлии за потрясающую экскурсию в Янтарную комнату и Петергоф! Было видно, чтоХочу выразить огромную благодарность Юлии за потрясающую экскурсию в Янтарную комнату и Петергоф! Было видно, чтоХочу выразить огромную благодарность Юлии за потрясающую экскурсию в Янтарную комнату и Петергоф! Было видно, что
К
Константин
11 авг 2025
Сопровождала нас двоих взрослых гид Елизавета. Скучнейшая из экскурсий за 3 дня (опыт вообще в индивидуальных экскурсиях достаточный). Такое ощущение, что гид "устала". Экскурсия во дворце, в т. ч. обзор
читать дальше

Янтарной комнаты, в составе группы за дополнительную плату. Весь материал всю экскурсию подавался как для группы, сухо, без индивидуального подхода, хотя экскурсия индивидуальная и стоит не так уж мало. Никаких интересных фактов, монотонно, тихо. Весь путь постоянно "влезал" водитель, видимо второй гид по совместительству. Часть дороги вслух обсуждал темы абсолютно не связанные с историческими событиями. Отсутствие воды, салфеток в дороге (минимум сервиса). По итогу, советую скачать аудиогида, распечатать карты, купить через сайты билеты (всего минут 30 займёт) и пользоваться Яндекс такси(Комфорт+), будет точно в 2 раза дешевле, но полезнее. Крайне не советую 👎

Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Здравствуйте, Константин!

Не будем скрывать: Ваш отзыв стал и для гида, и для нашей команды полной неожиданностью. Лиза сотрудничает с нами
читать дальше

первый сезон, но за это время получила более 20 прекрасных отзывов. Гости отмечают теплую атмосферу, которая царит на туре, и обширные знания, поэтому искренне жаль, что тур в ее исполнении Вам не понравился.

Как правило, наши гиды сами сидят за рулем своих авто: Вам же был предоставлен просторный 7-местный минивен с водителем без каких-либо доплат с Вашей стороны, гид мог вести экскурсию, не отвлекаясь на дорожную ситуацию, а водитель подвозил Вас максимально близко к посещаемым объектам.

Также в базовых условиях тура указано, что посещение Екатерининского дворца возможно лишь в составе группы со штатным экскурсоводом музея (иное является нарушением правил самого музея). Ни о какой дополнительной плате за это речи не идет: тур со штатником входит в стоимость билетов, которые Вы покупаете.

Таким образом, гид выполнил программу в полном объеме. Офис отвечал оперативно и четко. Оценку 2 считаем несправедливо заниженной.

Желаем Вам хороших экскурсий и приятных впечатлений!

Екатерина
Екатерина
3 авг 2025
Нашим экскурсоводом была Елизавета. Приятная, тактичная, знающая. Экскурсия прошла на удобном, чистом автомобиле. Люблю когда получение новых знаний сочетаются с комфортом и чистотой. Нам очень понравилось. Рекомендую.
Нашим экскурсоводом была Елизавета. Приятная, тактичная, знающая. Экскурсия прошла на удобном, чистом автомобиле. Люблю когда получениеНашим экскурсоводом была Елизавета. Приятная, тактичная, знающая. Экскурсия прошла на удобном, чистом автомобиле. Люблю когда получениеНашим экскурсоводом была Елизавета. Приятная, тактичная, знающая. Экскурсия прошла на удобном, чистом автомобиле. Люблю когда получениеНашим экскурсоводом была Елизавета. Приятная, тактичная, знающая. Экскурсия прошла на удобном, чистом автомобиле. Люблю когда получение
Илья
Илья
2 авг 2025
Прекрасная экскурсия с гидом - Юлией. Много информации, очень интересно и доступно:) Многочасовая экскурсия пролетела - даже не заметили.
Н
Наталья
1 авг 2025
Прекрасно провели время с Юлией. Узнали много нового, обязательно вернемся к вам еще.
Н
Наталья
25 июл 2025
Огромное спасибо за экскурсию! Было очень интересно! По продолжительности экскурсия на весь день, но время пролетело незаметно в процессе нашего общения и увлекательного рассказа Любы.
Татьяна
Татьяна
10 июл 2025
Рекомендуем гида- Елизавету. Спасибо за увлекательное путешествие и рассказы о достопримечательностях. Очень были к нам внимательны,водитель Игорь помогал выйти из машины,предоставили зонты,по дороге рассказывал и показывал что-то дополнительно,мы ни на
читать дальше

минуту не заскучали. Было все во время и ненавязчиво.
Отдельное спасибо организатору Ольге за понимание и помощь с билетами!
Обращаясь к Ольге или Елизавете,вы можете быть уверенными,что не останетесь без внимания,они постараются сделать ваш отдых максимально комфортным!

Рекомендуем гида- Елизавету. Спасибо за увлекательное путешествие и рассказы о достопримечательностях. Очень были к нам внимательны,водительРекомендуем гида- Елизавету. Спасибо за увлекательное путешествие и рассказы о достопримечательностях. Очень были к нам внимательны,водительРекомендуем гида- Елизавету. Спасибо за увлекательное путешествие и рассказы о достопримечательностях. Очень были к нам внимательны,водительРекомендуем гида- Елизавету. Спасибо за увлекательное путешествие и рассказы о достопримечательностях. Очень были к нам внимательны,водительРекомендуем гида- Елизавету. Спасибо за увлекательное путешествие и рассказы о достопримечательностях. Очень были к нам внимательны,водительРекомендуем гида- Елизавету. Спасибо за увлекательное путешествие и рассказы о достопримечательностях. Очень были к нам внимательны,водительРекомендуем гида- Елизавету. Спасибо за увлекательное путешествие и рассказы о достопримечательностях. Очень были к нам внимательны,водительРекомендуем гида- Елизавету. Спасибо за увлекательное путешествие и рассказы о достопримечательностях. Очень были к нам внимательны,водитель
Ковальченко
Ковальченко
9 июл 2025
Все было просто великолепно, а Елизавета просто великолепный рассказчик. Нам очень понравился проведенный день. Спасибо огромное за прекрасные экскурсии!!!
Все было просто великолепно, а Елизавета просто великолепный рассказчик. Нам очень понравился проведенный день. Спасибо огромноеВсе было просто великолепно, а Елизавета просто великолепный рассказчик. Нам очень понравился проведенный день. Спасибо огромноеВсе было просто великолепно, а Елизавета просто великолепный рассказчик. Нам очень понравился проведенный день. Спасибо огромноеВсе было просто великолепно, а Елизавета просто великолепный рассказчик. Нам очень понравился проведенный день. Спасибо огромноеВсе было просто великолепно, а Елизавета просто великолепный рассказчик. Нам очень понравился проведенный день. Спасибо огромноеВсе было просто великолепно, а Елизавета просто великолепный рассказчик. Нам очень понравился проведенный день. Спасибо огромноеВсе было просто великолепно, а Елизавета просто великолепный рассказчик. Нам очень понравился проведенный день. Спасибо огромноеВсе было просто великолепно, а Елизавета просто великолепный рассказчик. Нам очень понравился проведенный день. Спасибо огромноеВсе было просто великолепно, а Елизавета просто великолепный рассказчик. Нам очень понравился проведенный день. Спасибо огромноеВсе было просто великолепно, а Елизавета просто великолепный рассказчик. Нам очень понравился проведенный день. Спасибо огромное
Надежда
Надежда
5 июл 2025
Не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. Самим за один день посетить Петродворец и Екатерининский дворец на мой взгляд не реально.
Нашим гидом была Любовь, которая забрала нас от места нашего
читать дальше

проживания на комфортабельном авто, и мы отправились в Екатерининский дворец. По пути следования Любовь постоянно рассказывала о достопримечательностях и исторических фактах, было очень интересно, и приятно слушать голос Любови.
В Екатерининском дворце, с местом входа на нужный маршрут, мы бы без гида не разобрались. Любовь помогла пройти, все три контроля, объяснила куда идти и рассказала как будет проходить экскурсия.
Во время прогулки по парку, мы узнали много нового, затем мы отправились в Петродворец, где увидели самые великолепный фонтаны и Финский залив.
Конечно, к окончанию экскурсии ноги гудели, и все очень устали. В нашей компании была бабушка 73 лет, двое подростков 16 и 14 лет, и я:-) женщина 49 лет. И о боже, какое счастье было сесть в комфортный автомобиль, и отправиться домой.
Мне было очень интересно, бабушке тоже, а вот мнения подростков были противоположными:-). Но я надеюсь, они оба, все равно будут вспоминать, это наше путешествие:-)
Еще раз спасибо нашему гиду Любови, не переставала удивляться с какой легкостью она ведëт автомобиль и одновременно столько всего нам рассказывает.
С удовольствием, еще раз воспользуемся вашими услугами, при следующем посещении Санкт-Петербургу

Не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. Самим за один день посетить Петродворец и Екатерининский дворец на мой взгляд не реально.Не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. Самим за один день посетить Петродворец и Екатерининский дворец на мой взгляд не реально.Не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. Самим за один день посетить Петродворец и Екатерининский дворец на мой взгляд не реально.Не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. Самим за один день посетить Петродворец и Екатерининский дворец на мой взгляд не реально.Не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. Самим за один день посетить Петродворец и Екатерининский дворец на мой взгляд не реально.Не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. Самим за один день посетить Петродворец и Екатерининский дворец на мой взгляд не реально.
И
Ирина
20 июн 2025
Нам ОЧЕНЬ повезло с гидом, Вера гид с огромным опытом, энциклопедическими знаниями, деликатно и бережно вела нас по маршруту, терпеливо делала остановки на фото, сама фотографировала нас, отвечала на вопросы, вовлекала сына в диалог))
в Петергофе и в Царском селе очень разные парки, контраст четко виден, дворцы сказочные))
Нам ОЧЕНЬ повезло с гидом, Вера гид с огромным опытом, энциклопедическими знаниями, деликатно и бережно велаНам ОЧЕНЬ повезло с гидом, Вера гид с огромным опытом, энциклопедическими знаниями, деликатно и бережно велаНам ОЧЕНЬ повезло с гидом, Вера гид с огромным опытом, энциклопедическими знаниями, деликатно и бережно велаНам ОЧЕНЬ повезло с гидом, Вера гид с огромным опытом, энциклопедическими знаниями, деликатно и бережно велаНам ОЧЕНЬ повезло с гидом, Вера гид с огромным опытом, энциклопедическими знаниями, деликатно и бережно велаНам ОЧЕНЬ повезло с гидом, Вера гид с огромным опытом, энциклопедическими знаниями, деликатно и бережно велаНам ОЧЕНЬ повезло с гидом, Вера гид с огромным опытом, энциклопедическими знаниями, деликатно и бережно велаНам ОЧЕНЬ повезло с гидом, Вера гид с огромным опытом, энциклопедическими знаниями, деликатно и бережно велаНам ОЧЕНЬ повезло с гидом, Вера гид с огромным опытом, энциклопедическими знаниями, деликатно и бережно велаНам ОЧЕНЬ повезло с гидом, Вера гид с огромным опытом, энциклопедическими знаниями, деликатно и бережно вела

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Екатерининский дворец и Янтарная комната: автобусная экскурсия в Царское Село
На автобусе
5.5 часов
-
20%
347 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Екатерининский дворец и Янтарная комната: автобусная экскурсия в Царское Село
История и архитектура летней царской резиденции в одном из самых красивых пригородов Петербурга
Начало: От Казанского собора
15 ноя в 09:30
22 ноя в 09:30
1588 ₽1985 ₽ за человека
Не фонтаны: прогулка по непарадному Петергофу
Пешая
2 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Не фонтаны: прогулка по непарадному Петергофу
Петергоф - это не только фонтаны. Откройте для себя город с богатой историей и скрытыми сокровищами, которые не увидишь на обычной экскурсии
Начало: На вокзале «Новый Петергоф»
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
6670 ₽ за всё до 6 чел.
Царское Село: дворец с Янтарной комнатой, Екатерининский парк и лицей
На машине
5.5 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Царское Село: дворец с Янтарной комнатой, Екатерининский парк и лицей
Отправиться из Петербурга в «золотой век» Екатерины II и школьные годы Пушкина
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
18 670 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге