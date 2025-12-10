Дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаума хранит дух 18-19 веков и манит своей подлинностью.
На экскурсии вы погрузитесь в атмосферу дворцовой жизни 18-19 веков, услышите захватывающие истории взлётов и падений, любви и безразличия, высоких стремлений и воплощённых в жизнь идей.
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по парку Ораниенбаума Ораниенбаум планировался его создателями как прекрасная приветственная картина, встречающая всех прибывающих в Санкт-Петербург по морю. Летний дворец самого влиятельного человека России после царя должен был стать одним из символов победы в Северной войне. Дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаума хранит в себе дух прошлых веков и манит своей подлинностью, он не был разрушен в годы Великой Отечественной Войны. Как настоящие свидетели истории, сохранившиеся дворцы и павильоны позволяют понять личность каждого из владельцев. Атмосфера исторического прошлого Вы погрузитесь в атмосферу дворцовой жизни 18-19 веков, услышите захватывающие истории взлётов и падений, любви и безразличия, высоких стремлений и воплощённых в жизнь идей. Перед вами чередой пройдут личности, сыгравшие важные роли в развитии России: князь Меншиков, Пётр III, Екатерина II, великая княгиня Елена Павловна. Мы погуляем по красивому и уютному парку, где обычно намного меньше путешественников, чем в других пригородных резиденциях. Вы познакомитесь с прекрасным образцом ландшафтного искусства, узнаете историю создания парка, рассмотрите статуи и павильоны. И сможете вообразить, как столетия назад здесь прогуливалась петербургская знать. Важная информация:
Обязательно обувайте удобную обувь (ходить будем в совокупности около 3 км) и надевайте одежду по сезону.
По четвергам в 11:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Ораниенбаума
- Меншиковский дворец
- Петровский мост
- Дворец Петра III
- Китайский дворец
- Дача Екатерины II
- Павильон Катальной горы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в парк и дворцы (оплачиваются отдельно)
Место начала и завершения?
Нижний парк Ораниенбаума
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам в 11:30.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Обязательно обувайте удобную обувь (ходить будем в совокупности около 3 км) и надевайте одежду по сезону
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
