Обзорная экскурсия по парку Ораниенбаума Ораниенбаум планировался его создателями как прекрасная приветственная картина, встречающая всех прибывающих в Санкт-Петербург по морю. Летний дворец самого влиятельного человека России после царя должен был стать одним из символов победы в Северной войне. Дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаума хранит в себе дух прошлых веков и манит своей подлинностью, он не был разрушен в годы Великой Отечественной Войны. Как настоящие свидетели истории, сохранившиеся дворцы и павильоны позволяют понять личность каждого из владельцев. Атмосфера исторического прошлого Вы погрузитесь в атмосферу дворцовой жизни 18-19 веков, услышите захватывающие истории взлётов и падений, любви и безразличия, высоких стремлений и воплощённых в жизнь идей. Перед вами чередой пройдут личности, сыгравшие важные роли в развитии России: князь Меншиков, Пётр III, Екатерина II, великая княгиня Елена Павловна. Мы погуляем по красивому и уютному парку, где обычно намного меньше путешественников, чем в других пригородных резиденциях. Вы познакомитесь с прекрасным образцом ландшафтного искусства, узнаете историю создания парка, рассмотрите статуи и павильоны. И сможете вообразить, как столетия назад здесь прогуливалась петербургская знать. Важная информация:

Обязательно обувайте удобную обувь (ходить будем в совокупности около 3 км) и надевайте одежду по сезону.