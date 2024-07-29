Китайский дворец – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Китайский дворец» в Санкт-Петербурге, цены от 4 300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы + обед
На автобусе
122 отзыва
9.5 часов
Групповая
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы + обед
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Расписание: по четвергам и субботам в 10:00
17 авг в 09:30
21 авг в 09:30
4 300 за человека
Ораниенбаум: Меншиковский дворец и павильон Катальной горки
На автобусе
6 часов
Групповая
Ораниенбаум: Меншиковский дворец и павильон Катальной горки
Начало: Ул. Думская, д. 2
Расписание: По понедельникам, четвергам и субботам в 12:00.
3 окт в 12:00
5 окт в 12:00
5 050 за человека
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы
На автобусе
7 часов
Групповая
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы
Начало: Ул. Думская, д. 2
Расписание: По четвергам и субботам в 12:00.
10 авг в 12:00
15 авг в 12:00
5 250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Китайский дворец»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы + обед
  2. Ораниенбаум: Меншиковский дворец и павильон Катальной горки
  3. Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Исаакиевский собор
  9. Петропавловская крепость
  10. Зимний дворец
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Китайский дворец" можно забронировать 3 экскурсии от 4 300 до 5 250. Туристы уже оставили гидам 122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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