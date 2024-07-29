9.5 часов
Групповая
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы + обед
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Расписание: по четвергам и субботам в 10:00
17 авг в 09:30
21 авг в 09:30
4 300₽ за человека
6 часов
Групповая
Ораниенбаум: Меншиковский дворец и павильон Катальной горки
Начало: Ул. Думская, д. 2
Расписание: По понедельникам, четвергам и субботам в 12:00.
3 окт в 12:00
5 окт в 12:00
5 050₽ за человека
7 часов
Групповая
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы
Начало: Ул. Думская, д. 2
Расписание: По четвергам и субботам в 12:00.
10 авг в 12:00
15 авг в 12:00
5 250₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга29 июля 2024Обед был в жарком помещении, девочка 14 лет не ела ничего. Очень хорошо работала гид. Чётко, с юмором и терпением.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Китайский дворец»
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