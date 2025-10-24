Отправляйтесь в увлекательное путешествие по морским пригородам Петербурга! Вас ждут прогулки вдоль Финского залива, знакомство с дачной культурой Серебряного века, усадьбами Ахматовой и Репина, а также современными символами города — Лахта Центром и Газпром Ареной. Атмосфера моря, история и живописная природа!
Описание экскурсииПриглашаем в незабываемое путешествие по морским пригородам Петербурга! Вас ждёт уникальное сочетание морского колорита, архитектурного наследия и военной истории. Вас ожидает • Прогулка вдоль Финского залива с потрясающими видами • Знакомство с дачами Серебряного века • Увидите современные символы города — Лахта Центр и Газпром Арену • Осмотр уникальных оборонительных сооружений • Знакомство с местами творчества великих деятелей искусства Что вы узнаете •Историю загородной жизни дворян и купцов XIX–XX веков •Эволюцию Сестрорецка от военной крепости до курорта •Развитие подводного флота России •Влияние творческой интеллигенции на развитие региона Важная информация: В случае приобретения льготных билетов при себе нужно иметь подтверждающие льготу документы.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Вход в музей и на аттракционы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский проспект, 10/118
Завершение: СТ.М. пл. Восстания, Лиговский пр. дом. 10
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам и пятницам в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- В случае приобретения льготных билетов при себе нужно иметь подтверждающие льготу документы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алькимович
24 окт 2025
Экскурсия понравилась, был только один небольшой минус -- не включили время на перекус.
Ю
Юлианна
17 окт 2025
Замечательная экскурсия по побережью Финского залива.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
