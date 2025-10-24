Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Отправляйтесь в увлекательное путешествие по морским пригородам Петербурга! Вас ждут прогулки вдоль Финского залива, знакомство с дачной культурой Серебряного века, усадьбами Ахматовой и Репина, а также современными символами города — Лахта Центром и Газпром Ареной. Атмосфера моря, история и живописная природа! Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

Руслан Ваш гид в Санкт-Петербурге Групповая экскурсия Длитель­ность 6 часов На чём проводится На автобусе Когда По вторникам и пятницам в 12:00 1800 ₽ за человека

Описание экскурсии Приглашаем в незабываемое путешествие по морским пригородам Петербурга! Вас ждёт уникальное сочетание морского колорита, архитектурного наследия и военной истории. Вас ожидает • Прогулка вдоль Финского залива с потрясающими видами • Знакомство с дачами Серебряного века • Увидите современные символы города — Лахта Центр и Газпром Арену • Осмотр уникальных оборонительных сооружений • Знакомство с местами творчества великих деятелей искусства Что вы узнаете •Историю загородной жизни дворян и купцов XIX–XX веков •Эволюцию Сестрорецка от военной крепости до курорта •Развитие подводного флота России •Влияние творческой интеллигенции на развитие региона Важная информация: В случае приобретения льготных билетов при себе нужно иметь подтверждающие льготу документы.

По вторникам и пятницам в 12:00 Выбрать дату

Что включено Услуги гида Трансфер

Что не входит в цену Личные расходы Вход в музей и на аттракционы

Где начинаем и завершаем? Начало: Лиговский проспект, 10/118 Завершение: СТ.М. пл. Восстания, Лиговский пр. дом. 10 Когда и сколько длится? Когда: По вторникам и пятницам в 12:00 Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек. Важная информация В случае приобретения льготных билетов при себе нужно иметь подтверждающие льготу документы