Однажды лучшие выпускники Императорской Академии художеств устроили бунт, не получив разрешение писать работы на свободную тему. Они удалились из аудитории и впоследствии создали сообщество художников-передвижников.
На экскурсии вы не только вдохновитесь шедевральными картинами, но и узнаете много интересных деталей о судьбах их творцов.
На экскурсии вы не только вдохновитесь шедевральными картинами, но и узнаете много интересных деталей о судьбах их творцов.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
На что посмотрим:
- «Бурлаки на Волге» И. Репина.
- «Охотники на привале» В. Перова.
- «Лунная ночь над Днепром» А. Куинджи.
- «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем» В. Сурикова.
- «Озеро» И. Левитана.
- и многие другие картины.
О чём поговорим:
- Обсудим, почему Крамской и гениальные из самых гениальных — Шишкин, Суриков, Репин, Ге, Поленов, Куинджи, Серов, Левитан, братья Маковские и Васнецовы — отправили свои шедевры в путешествие по провинции, и что же такое «Бунт четырнадцати».
- Вы осмыслите исторические неточности в картинах «Покорение Сибири Ермаком» и «Переход Суворова через Альпы».
- Узнаете, от какого известия упал в обморок Куинджи и от кого из Артели художников сбежал Бунин.
- Выясните, как Толстой был связан с передвижниками и кого сделал прототипом художника Михайлова в романе «Анна Каренина».
- Поймёте, почему картина Левитана «Озеро» так и не была закончена, и какую работу Ге запретила цензура, но выкупил Александр II.
Организационные детали
- Билеты в музей не включены в стоимость. Приобрести их необходимо заранее для себя и гида.
- Экскурсию рекомендуем для взрослых и детей от 9 лет.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Русского музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 9226 туристов
Меня зовут Тася. С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. НашаЗадать вопрос
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