Обсудим её историю и принципы академизма, а ещё — почему в 19 веке она стала утрачивать своё влияние.
Поговорим, как к художникам пришла мысль о передвижных выставках и почему с их показами часто были связаны скандалы. Вы узнаете всё (или почти всё) о передвижниках и их роли в искусстве.
Описание экскурсии
В залах Крамского поговорим об Академии художеств и о том, как возникло Товарищество передвижных художественных выставок.
Рассмотрим самые запоминающиеся образы Перова, среди которых — «Охотники на привале» и «Трапеза».
Увидим варианты работ Саврасова «Грачи прилетели» и Поленова «Московский дворик» и сравним их с грандиозными полотнами «Фрина на празднике Посейдона» Семирадского и «Христос и грешница» того же Поленова.
В залах Репина обсудим, как получилось, что он умудрялся выставляться и с академистами, и с передвижниками, и было ли это редкостью.
У картин Сурикова вы узнаете, почему он выбрал Академию, но после первого же государственного заказа пришёл к идее независимости.
А ещё посетим залы Верещагина, Ге, Шишкина и Васнецова — и в них вы тоже услышите много интересного.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы — билеты в музей (нужно купить заранее для всех участников, в том числе и для гида):
- Будние дни: взрослый — 450 ₽, льготный — 350 ₽, дети до 14 лет — 200 ₽
- Выходные дни: взрослый — 550 ₽, льготный — 400 ₽, дети до 14 лет — 250 ₽
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 5. Доплата — 1000 ₽ за каждого дополнительного гостя