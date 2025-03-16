Мы расскажем об Академии художеств — важной институции в художественном мире. Обсудим её историю и принципы академизма, а ещё — почему в 19 веке она стала утрачивать своё влияние. Поговорим, как к художникам пришла мысль о передвижных выставках и почему с их показами часто были связаны скандалы. Вы узнаете всё (или почти всё) о передвижниках и их роли в искусстве.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

В залах Крамского поговорим об Академии художеств и о том, как возникло Товарищество передвижных художественных выставок.

Рассмотрим самые запоминающиеся образы Перова, среди которых — «Охотники на привале» и «Трапеза».

Увидим варианты работ Саврасова «Грачи прилетели» и Поленова «Московский дворик» и сравним их с грандиозными полотнами «Фрина на празднике Посейдона» Семирадского и «Христос и грешница» того же Поленова.

В залах Репина обсудим, как получилось, что он умудрялся выставляться и с академистами, и с передвижниками, и было ли это редкостью.

У картин Сурикова вы узнаете, почему он выбрал Академию, но после первого же государственного заказа пришёл к идее независимости.

А ещё посетим залы Верещагина, Ге, Шишкина и Васнецова — и в них вы тоже услышите много интересного.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы — билеты в музей (нужно купить заранее для всех участников, в том числе и для гида):