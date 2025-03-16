Что передвинули передвижники: экскурсия в Русском музее

В стенах Михайловского дворца поговорить о творчестве академистов и передвижников
Мы расскажем об Академии художеств — важной институции в художественном мире.

Обсудим её историю и принципы академизма, а ещё — почему в 19 веке она стала утрачивать своё влияние.

Поговорим, как к художникам пришла мысль о передвижных выставках и почему с их показами часто были связаны скандалы. Вы узнаете всё (или почти всё) о передвижниках и их роли в искусстве.
Что передвинули передвижники: экскурсия в Русском музее
Что передвинули передвижники: экскурсия в Русском музее
Что передвинули передвижники: экскурсия в Русском музее
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

В залах Крамского поговорим об Академии художеств и о том, как возникло Товарищество передвижных художественных выставок.

Рассмотрим самые запоминающиеся образы Перова, среди которых — «Охотники на привале» и «Трапеза».

Увидим варианты работ Саврасова «Грачи прилетели» и Поленова «Московский дворик» и сравним их с грандиозными полотнами «Фрина на празднике Посейдона» Семирадского и «Христос и грешница» того же Поленова.

В залах Репина обсудим, как получилось, что он умудрялся выставляться и с академистами, и с передвижниками, и было ли это редкостью.

У картин Сурикова вы узнаете, почему он выбрал Академию, но после первого же государственного заказа пришёл к идее независимости.

А ещё посетим залы Верещагина, Ге, Шишкина и Васнецова — и в них вы тоже услышите много интересного.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы — билеты в музей (нужно купить заранее для всех участников, в том числе и для гида):

  • Будние дни: взрослый — 450 ₽, льготный — 350 ₽, дети до 14 лет — 200 ₽
  • Выходные дни: взрослый — 550 ₽, льготный — 400 ₽, дети до 14 лет — 250 ₽
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 5. Доплата — 1000 ₽ за каждого дополнительного гостя
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Михайловского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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