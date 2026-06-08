Если вы только знакомитесь с Северной столицей или ищете необычный водный маршрут, эта поездка отлично подойдёт.
Всего за 40 минут вы увидите Аптекарский остров с нового ракурса, полюбуетесь уютными набережными Петроградской стороны и насладитесь особой атмосферой старого Петербурга.
Всего за 40 минут вы увидите Аптекарский остров с нового ракурса, полюбуетесь уютными набережными Петроградской стороны и насладитесь особой атмосферой старого Петербурга.
Описание экскурсии
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
- Причал на реке Карповке — один из самых живописных уголков Петроградской стороны
- Ботанический сад Петра Великого — старейший в России. Вы увидите зелёное сердце Аптекарского острова и услышите о его истории
- Большая Невка. Перед вами откроются панорамные виды на Петроградскую сторону, старинные особняки и набережные
- Малая Невка и жемчужины острова. По пути вы увидите Каменноостровский дворец, Дом на воде, Лопухинский сад и исторические особняки и дачи
Организационные детали
- Прогулка проходит на комфортабельном теплоходе с открытой палубой и закрытым панорамным салоном
- На борту транслируется аудиогид на русском языке
- После бронирования вы получите номер заказа. Вам нужно будет показать его при посадке — за 10–15 мин до отправления
- Остаток стоимости можно оплатить наличными, картой или по QR-коду
- При отмене менее чем за 48 часов предоплата не возвращается, так как билеты выкупаются заранее
Обратите внимание
- В высокий сезон возможны незначительные задержки отправления из-за интенсивного движения на воде
- Со своей едой и напитками на борт нельзя
- Животных мы не сможем взять с собой
- Пассажиры в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на борт не допускаются
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский до 12 лет
|680 ₽
|Стандартный
|760 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На наб. Карповки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 2600 туристов
Мы с командой уже много лет открываем для своих гостей Петербург в самых ярких красках. Одно из самых интересных направлений в городе — это экскурсии и прогулки, которые раскрывают виды Северной Венеции с воды. Добро пожаловать на удивительные, необычные и запоминающиеся прогулки!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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