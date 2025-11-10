Мои заказы

Пешком по Царскому Селу: Екатерининский и Александровский парки

Пешком по Царскому Селу
Мы приглашаем вас прогуляться по роскошному Екатерининскому парку и полюбоваться Екатерининским дворцом, выполненным в стиле пышного барокко.

Окунуться в историю, прикоснуться к изяществу Александровского парка и посетить красивейший Федоровский собор, выстроенный в старорусском стиле.
Пешком по Царскому Селу: Екатерининский и Александровский парки
Пешком по Царскому Селу: Екатерининский и Александровский парки
Пешком по Царскому Селу: Екатерининский и Александровский парки
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Пешком по Царскому Селу • Приглашаем вас посетить одну из самых знаменитых загородных резиденций российских императоров – Царское Село (город Пушкин), где вы насладитесь умиротворяющей и в то же время торжественной атмосферой императорской резиденции.
  • Это то место, в котором, пожалуй, хотя бы раз в жизни должен побывать каждый. Прогуляться по роскошному Екатерининскому парку и полюбоваться Екатерининским Дворцом, выполненным в стиле пышного барокко. Окунуться в историю, прикоснуться к изяществу Александровского парка. Важная информация:.
  • Экскурсия для путешественников, которые хотят добраться до Царского Села самостоятельно, но трансфер тоже возможен.
  • Не забудьте об удобной обуви и зонтиках.
  • В день посещения при себе необходимо иметь документы для подтверждения льготы.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Екатерининский парк
  • Екатерининский дворец
  • Александровский парк
  • Федоровский собор
Что включено
  • Услуги профессионального экскурсовода
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Билеты во дворцы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Пушкин, Екатерининский дворец
Завершение: По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Экскурсия для путешественников, которые хотят добраться до Царского Села самостоятельно, но трансфер тоже возможен
  • Не забудьте об удобной обуви и зонтиках
  • В день посещения при себе необходимо иметь документы для подтверждения льготы
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
На автобусе
5.5 часов
-
10%
11974 отзыва
Групповая
Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
2790 ₽3100 ₽ за человека
Царское Село: Екатерининский дворец, парк и Феодоровский собор
На автобусе
6 часов
-
15%
36 отзывов
Групповая
Царское Село: Екатерининский дворец, парк и Феодоровский собор
Начало: Лиговский проспект, 10/118
Расписание: Каждый день (кроме вторника) в 11:00
Завтра в 11:00
12 ноя в 11:00
2380 ₽2800 ₽ за человека
Поиск клада в Царском Селе
Пешая
1.5 часа
44 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Поиск клада в Царском Селе
Царское Село ждёт вас с увлекательными заданиями и историческими загадками. Присоединяйтесь к поиску клада и узнайте больше о жизни императоров
Начало: Лицейский садик
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
6250 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге