Мы приглашаем вас прогуляться по роскошному Екатерининскому парку и полюбоваться Екатерининским дворцом, выполненным в стиле пышного барокко.
Окунуться в историю, прикоснуться к изяществу Александровского парка и посетить красивейший Федоровский собор, выстроенный в старорусском стиле.
Окунуться в историю, прикоснуться к изяществу Александровского парка и посетить красивейший Федоровский собор, выстроенный в старорусском стиле.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииПешком по Царскому Селу • Приглашаем вас посетить одну из самых знаменитых загородных резиденций российских императоров – Царское Село (город Пушкин), где вы насладитесь умиротворяющей и в то же время торжественной атмосферой императорской резиденции.
- Это то место, в котором, пожалуй, хотя бы раз в жизни должен побывать каждый. Прогуляться по роскошному Екатерининскому парку и полюбоваться Екатерининским Дворцом, выполненным в стиле пышного барокко. Окунуться в историю, прикоснуться к изяществу Александровского парка. Важная информация:.
- Экскурсия для путешественников, которые хотят добраться до Царского Села самостоятельно, но трансфер тоже возможен.
- Не забудьте об удобной обуви и зонтиках.
- В день посещения при себе необходимо иметь документы для подтверждения льготы.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Екатерининский парк
- Екатерининский дворец
- Александровский парк
- Федоровский собор
Что включено
- Услуги профессионального экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Билеты во дворцы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Пушкин, Екатерининский дворец
Завершение: По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Экскурсия для путешественников, которые хотят добраться до Царского Села самостоятельно, но трансфер тоже возможен
- Не забудьте об удобной обуви и зонтиках
- В день посещения при себе необходимо иметь документы для подтверждения льготы
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
10%
Групповая
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
2790 ₽
3100 ₽ за человека
-
15%
Групповая
Царское Село: Екатерининский дворец, парк и Феодоровский собор
Начало: Лиговский проспект, 10/118
Расписание: Каждый день (кроме вторника) в 11:00
Завтра в 11:00
12 ноя в 11:00
2380 ₽
2800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Поиск клада в Царском Селе
Царское Село ждёт вас с увлекательными заданиями и историческими загадками. Присоединяйтесь к поиску клада и узнайте больше о жизни императоров
Начало: Лицейский садик
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
6250 ₽ за всё до 6 чел.