Определённую часть Петербурга можно назвать городом Анны Ахматовой. С этими местами связаны удивительные события её жизни и многие страницы творчества. Мы побываем возле Фонтанного дома, увидим тень «Привала комедиантов» и «писательский недоскрёб». Поговорим о пророческом даре Ахматовой и главном её творении — «Поэме без героя».

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Описание водной прогулки

Сад Фонтанного дома. В самом Фонтанном доме, одном из дворцов графа Шереметьева, Ахматова прожила почти 30 лет. Это место также связано с именами Прасковьи Жемчуговой (Шереметевой), Пушкина, Вяземского, Шумана, Павла I.

Здание Литейного театра, в котором в начале 20 века ставили творческие эксперименты Мейерхольд, Евреинов, Фокин. Здесь же танцевала подруга Ахматовой — Ольга Глебова-Судейкина.

Дом Адамини на углу Мойки и Марсова поля, где находилось знаменитое кабаре «Привал комедиантов» и располагалось художественное бюро Добычиной, устраивавшее выставки и впервые показавшее публике «Чёрный квадрат» Малевича. В этом же доме происходит центральное событие «Поэмы без героя».

«Писательский недоскрёб» на канале Грибоедова, в котором жили многие советские писатели и где Анна Ахматова последний раз виделась с Осипом Мандельштамом.

И ещё несколько мест, связанных с жизнью и творчеством поэтессы.

Во время прогулки: