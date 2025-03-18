Петербург Анны Ахматовой

Прогуляться по местам, связанным с именем поэтессы, и выяснить, была ли она пророчицей
Определённую часть Петербурга можно назвать городом Анны Ахматовой. С этими местами связаны удивительные события её жизни и многие страницы творчества. Мы побываем возле Фонтанного дома, увидим тень «Привала комедиантов» и «писательский недоскрёб». Поговорим о пророческом даре Ахматовой и главном её творении — «Поэме без героя».
Петербург Анны Ахматовой
Петербург Анны Ахматовой
Петербург Анны Ахматовой
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание водной прогулки

Сад Фонтанного дома. В самом Фонтанном доме, одном из дворцов графа Шереметьева, Ахматова прожила почти 30 лет. Это место также связано с именами Прасковьи Жемчуговой (Шереметевой), Пушкина, Вяземского, Шумана, Павла I.

Здание Литейного театра, в котором в начале 20 века ставили творческие эксперименты Мейерхольд, Евреинов, Фокин. Здесь же танцевала подруга Ахматовой — Ольга Глебова-Судейкина.

Дом Адамини на углу Мойки и Марсова поля, где находилось знаменитое кабаре «Привал комедиантов» и располагалось художественное бюро Добычиной, устраивавшее выставки и впервые показавшее публике «Чёрный квадрат» Малевича. В этом же доме происходит центральное событие «Поэмы без героя».

«Писательский недоскрёб» на канале Грибоедова, в котором жили многие советские писатели и где Анна Ахматова последний раз виделась с Осипом Мандельштамом.

И ещё несколько мест, связанных с жизнью и творчеством поэтессы.

Во время прогулки:

  • Поговорим, как события личной жизни Ахматовой и близких ей людей в преломленном виде отразились в её поэзии
  • Выясним, отчего поэтесса не уехала в эмиграцию и почему главное творение её жизни называется «Поэма без героя»
  • Анну Андреевну современники считали пророчицей. Разберёмся, действительно ли она могла предвидеть будущее и чувствовать, что происходит за тысячи километров от неё
  • Обсудим один визит, который повлёк за собой целую цепь событий и в конечном итоге, как считала Ахматова, стал причиной Холодной войны между СССР и странами Запада
  • Выясним, почему гибель молодого гусара и поэта Всеволода Князева Ахматова сочла знаковым событием
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Литейном проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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