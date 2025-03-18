Прогуляться по местам, связанным с именем поэтессы, и выяснить, была ли она пророчицей
Определённую часть Петербурга можно назвать городом Анны Ахматовой. С этими местами связаны удивительные события её жизни и многие страницы творчества. Мы побываем возле Фонтанного дома, увидим тень «Привала комедиантов» и «писательский недоскрёб». Поговорим о пророческом даре Ахматовой и главном её творении — «Поэме без героя».
Сад Фонтанного дома. В самом Фонтанном доме, одном из дворцов графа Шереметьева, Ахматова прожила почти 30 лет. Это место также связано с именами Прасковьи Жемчуговой (Шереметевой), Пушкина, Вяземского, Шумана, Павла I.
Здание Литейного театра, в котором в начале 20 века ставили творческие эксперименты Мейерхольд, Евреинов, Фокин. Здесь же танцевала подруга Ахматовой — Ольга Глебова-Судейкина.
Дом Адамини на углу Мойки и Марсова поля, где находилось знаменитое кабаре «Привал комедиантов» и располагалось художественное бюро Добычиной, устраивавшее выставки и впервые показавшее публике «Чёрный квадрат» Малевича. В этом же доме происходит центральное событие «Поэмы без героя».
«Писательский недоскрёб» на канале Грибоедова, в котором жили многие советские писатели и где Анна Ахматова последний раз виделась с Осипом Мандельштамом.
И ещё несколько мест, связанных с жизнью и творчеством поэтессы.
Во время прогулки:
Поговорим, как события личной жизни Ахматовой и близких ей людей в преломленном виде отразились в её поэзии
Выясним, отчего поэтесса не уехала в эмиграцию и почему главное творение её жизни называется «Поэма без героя»
Анну Андреевну современники считали пророчицей. Разберёмся, действительно ли она могла предвидеть будущее и чувствовать, что происходит за тысячи километров от неё
Обсудим один визит, который повлёк за собой целую цепь событий и в конечном итоге, как считала Ахматова, стал причиной Холодной войны между СССР и странами Запада
Выясним, почему гибель молодого гусара и поэта Всеволода Князева Ахматова сочла знаковым событием
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 884 туристов
Я коренной петербуржец, влюблённый в родной город. Историк и писатель, автор нескольких краеведческих книг и множества статей в периодике. Меня всегда завораживала не только история, но и архитектура города на читать дальше
Неве. Гуляя по его улицам, я всё время что-то записывал, читал, а потом рассказывал родным, друзьям и ученикам, ведь я долгое время работал учителем литературы в школе. Со временем ко мне стали обращаться и незнакомые люди за услугами гида. Вот так естественным образом я превратил любимое увлечение в интересную работу.