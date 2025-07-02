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Петербург глазами Достоевского

Погулять по любимым местам писателя и узнать о значении города в его жизни
Приглашаем шаг за шагом раскрыть Петербург Достоевского. Вы узнаете, как город повлиял на его философские взгляды и размышления о людях.

Как складывалась личная жизнь писателя, каковы были его политические взгляды и с какими сложностями ему пришлось столкнуться. Пройдёте по значимым для него местам и увидите дома, куда он «поместил» своих персонажей.
Петербург глазами Достоевского
Петербург глазами Достоевского
Петербург глазами Достоевского
Ближайшие даты:
2
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Время начала: 19:00

Описание экскурсии

На экскурсии вы:

  • Пройдёте по старинным улочкам и каналам, которые любил Достоевский
  • Заглянете в переулки и проходные дворы, передающие атмосферу 19 века
  • Увидите дом старухи-процентщицы из «Преступления и наказания»
  • Посмотрите на самый знаменитый из домов, где жил Достоевский
  • Погуляете по местам, которые он посещал

А также узнаете:

  • Когда и с какой целью Достоевский переехал из Москвы в Петербург
  • Чем он увлекался в первые годы жизни здесь и где впервые столкнулся с мистическим
  • За что его приговорили к гражданской казни и как она проходила
  • Как лудомания и долги способствовали написанию романа всего за 26 дней
  • Действительно ли Достоевский верил в существование своих персонажей

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 19:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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