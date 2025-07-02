Приглашаем шаг за шагом раскрыть Петербург Достоевского. Вы узнаете, как город повлиял на его философские взгляды и размышления о людях.
Как складывалась личная жизнь писателя, каковы были его политические взгляды и с какими сложностями ему пришлось столкнуться. Пройдёте по значимым для него местам и увидите дома, куда он «поместил» своих персонажей.
Как складывалась личная жизнь писателя, каковы были его политические взгляды и с какими сложностями ему пришлось столкнуться. Пройдёте по значимым для него местам и увидите дома, куда он «поместил» своих персонажей.
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- Пройдёте по старинным улочкам и каналам, которые любил Достоевский
- Заглянете в переулки и проходные дворы, передающие атмосферу 19 века
- Увидите дом старухи-процентщицы из «Преступления и наказания»
- Посмотрите на самый знаменитый из домов, где жил Достоевский
- Погуляете по местам, которые он посещал
А также узнаете:
- Когда и с какой целью Достоевский переехал из Москвы в Петербург
- Чем он увлекался в первые годы жизни здесь и где впервые столкнулся с мистическим
- За что его приговорили к гражданской казни и как она проходила
- Как лудомания и долги способствовали написанию романа всего за 26 дней
- Действительно ли Достоевский верил в существование своих персонажей
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 19:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 25742 туристов
С раннего детства я интересовался всем, что связано с моим родным городом, и полюбил Петербург всем сердцем! После лицея окончил исторический факультет СПбГУ, приобрел много новых знаний, которыми буду радЗадать вопрос
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