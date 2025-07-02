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поделиться с вами:) Уже пять лет вместе с командой единомышленников мы организуем незабываемые экскурсии, фотосессии и свидания на крышах Петербурга. За это время мы нашли интересные места с потрясающими видами, которые вы сможете посмотреть вместе с нами. Приходите, и мы откроем для вас Петербург с новой стороны.