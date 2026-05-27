В Северной столице эстетика есть во всём: в сером небе и гранитных набережных, в пышных дворцах и зелёных оазисах, в элегантных шляпках и пушистых котах.
А как разнообразна культурная жизнь Петербурга! На прогулке по центру вы увидите знаковые места и узнаете, как архитектура, литература и повседневная жизнь складываются в особую атмосферу Города на Неве.
Описание экскурсии
Дворцовая площадь
Начнём с главного пространства города — поговорим о его ансамбле и роли в культурной жизни Петербурга.
Казанский собор
Конечно, не обойдём стороной один из самых узнаваемых храмов города и обсудим, почему его называют «русским Ватиканом».
Спас на Крови
Разберёмся, как появился этот храм-памятник и какое место он занимает в истории и искусстве Петербурга.
Культурный Петербург
По пути обсудим, что такое «петербургский текст», чем отличается местный стиль от московского и как книжные стали новыми клубами.
Организационные детали
- Вы получите радиогарнитуры, чтобы хорошо слышать гида
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 360 туристов
Я категорически против скучных экскурсий! Собрал команду профессионалов — двухметровую команду. Каждый из нас любит наш регион, знает много подробностей о его истории, о судьбах людей, живших здесь, о природе и красивых местах. Мы стараемся подходить к работе неформально. Поэтому наши экскурсии не скучные и занудные, а очень тёплые и душевные. А ещё у нас всех образование экскурсоводов!
