Алексей П. проводит ещё 6 экскурсий

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Питейная культура Санкт-Петербурга: экскурсия по барам

Алексей П.
Алексей П. – Гид из Санкт-Петербурга
Питейная культура Санкт-Петербурга: экскурсия по барам
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • 1 290 ₽ за человека

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Питейная культура Санкт-Петербурга: экскурсия по барам
Питейная культура Санкт-Петербурга: экскурсия по барам
Санкт-Петербург город 🏙️ разводных мостов и музеев. А вот Питер это уже нечто другое.
Чем отличаются трактир от рюмочной? Почему беленькая лучше красненькой? Как правильно закусывать квашеной капустой. И почему от ананасов в шампанском Северянина мы перешли на портвейн с Довлатовым. Наш гид проведет вас по самым нетривиальным и популярным местам города, где вы сможете не только попробовать классические питерские коктейли и настойки, но и узнаете каковы на вкус произведения известных русских писателей и художников!

Вы узнаете:

  • Историю питейных дореволюционных заведений.
  • Как не грустить в период сухого закона и найти подпольный бар 🍹 в Питере так приятно пить.
  • Как улица Рубинштейна стала главной питейной и затмила Думскую?
  • Что такое авторский коктейль и с чем его едят.
  • А также сможете вдоволь попеть в караоке, потанцевать 💃, расширить свой запас бородатых анекдотов и при этом изучить историю 📖 города больше чем за 200 лет!
  • Во время экскурсии 🧭 мы побываем в 7 барах, каждый из которых отличается от предыдущего своей историей, атмосферой и конечно же, разнообразием коктейльного ассортимента в меню.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Стоимость напитков не включена в цену билета.
Начало
🚩 Марата, 35
Место завершения
🏁 ул. Рубинштейна, 1/43
Питейная культура Санкт-Петербурга: экскурсия по барам
Питейная культура Санкт-Петербурга: экскурсия по барам
Питейная культура Санкт-Петербурга: экскурсия по барам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей П.
Алексей П.
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