Алексей П. проводит ещё 6 экскурсий

Санкт-Петербург город 🏙️ разводных мостов и музеев. А вот Питер это уже нечто другое.

Чем отличаются трактир от рюмочной? Почему беленькая лучше красненькой? Как правильно закусывать квашеной капустой. И почему от ананасов в шампанском Северянина мы перешли на портвейн с Довлатовым. Наш гид проведет вас по самым нетривиальным и популярным местам города, где вы сможете не только попробовать классические питерские коктейли и настойки, но и узнаете каковы на вкус произведения известных русских писателей и художников!

Вы узнаете: