Алексей П. проводит ещё 6 экскурсий

Санкт-Петербург город 🏙️ разводных мостов и музеев. А вот Питер это уже нечто другое.
Чем отличаются трактир от рюмочной? Почему беленькая лучше красненькой? Как правильно закусывать квашеной капустой. И почему от ананасов в шампанском Северянина мы перешли на портвейн с Довлатовым. Наш гид проведет вас по самым нетривиальным и популярным местам города, где вы сможете не только попробовать классические питерские коктейли и настойки, но и узнаете каковы на вкус произведения известных русских писателей и художников!
Вы узнаете:
Историю питейных дореволюционных заведений.
Как не грустить в период сухого закона и найти подпольный бар 🍹 в Питере так приятно пить.
Как улица Рубинштейна стала главной питейной и затмила Думскую?
Что такое авторский коктейль и с чем его едят.
А также сможете вдоволь попеть в караоке, потанцевать 💃, расширить свой запас бородатых анекдотов и при этом изучить историю 📖 города больше чем за 200 лет!
Во время экскурсии 🧭 мы побываем в 7 барах, каждый из которых отличается от предыдущего своей историей, атмосферой и конечно же, разнообразием коктейльного ассортимента в меню.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Стоимость напитков не включена в цену билета.
Начало
🚩 Марата, 35
Место завершения
🏁 ул. Рубинштейна, 1/43
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 7 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.