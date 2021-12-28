Что вы можете увидеть 🤩

В эту экскурсию мы заберем Вас от гостиницы и с нашим водителем и экскурсоводом на комфортном транспорте Вы получите максимум впечатлений от зрелища ночного города, наполненного яркими огнями. Вы узнаете интересные нюансы из рассказа Гида-экскурсовода и сделаете эффектные снимки.

Наша вечерняя экскурсия по Санкт-Петербургу на минивене пройдет по всем знаковым местам центра города и не только. Вы увидите отблески очарования города в ночной Неве, ощутите загадочное притяжение набережных, сфинксов. Мы не забудем показать вам уникальную вечернюю панораму Стрелки Васильевского острова и, уверяем вас, что в ночное время дворцы, соборы, площади, крепости выглядят совсем иначе - их облик преображается под уникальной подсветкой

Мы покажем Город, воспетый поэтами и писателями. Вы увидите самые красивые мосты через реки и каналы, побываете в романтических местах, не входящих в другие экскурсии. Вы увидите крейсер Аврора, таинственные

маньчжурские существа Ши-Дза охраняющие в ночи Домик Петра. Величественный вид ночного Санкт-Петербурга открывается со стрелки Васильевского острова как призрак былого величия Российской империи

Даже если Вас только двое, мы все равно проведем экскурсию на минивэне - микроавтобусе на 7-8 мест, где с легкостью можно разместить все Ваши вещи и отправиться в незабываемое путешествие в повышенном комфорте!