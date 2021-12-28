Индивидуальная экскурсия по вечернему Петербургу на микроавтобусе

Поездка по ночному Петербургу

5
7 отзывов
Индивидуально
для 7 чел.
Поездка по ночному Петербургу.

Индивидуальный формат, небольшая группа, полное транспортное сопровождение от вокзала или отеля.

Вы увидите в свете ночных огней Исаакиевский собор, Петропавловскую крепость, Дворцовую площадь и другие важные памятники.

Прогуляетесь по набережным каналов, мостам через Неву и другим красивым местам.

Узнаете увлекательные факты из истории Петербурга и его символов, а также сделаете красивые фотографии.
Индивидуальная экскурсия по вечернему Петербургу на микроавтобусе
Индивидуальная экскурсия по вечернему Петербургу на микроавтобусе
Индивидуальная экскурсия по вечернему Петербургу на микроавтобусе
Индивидуальная экскурсия по вечернему Петербургу на микроавтобусе
Индивидуальная экскурсия по вечернему Петербургу на микроавтобусе
Индивидуальная экскурсия по вечернему Петербургу на микроавтобусе

Что вы можете увидеть 🤩

  • Набережные
  • Сфинксы
  • Стрелка Васильевского острова
  • Петропавловская крепость
  • Эрмитаж
  • Крейсер Аврора
  • Домик Петра
  • Статуи Ши-Дза
  • и др.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
В эту экскурсию мы заберем Вас от гостиницы и с нашим водителем и экскурсоводом на комфортном транспорте Вы получите максимум впечатлений от зрелища ночного города, наполненного яркими огнями. Вы узнаете интересные нюансы из рассказа Гида-экскурсовода и сделаете эффектные снимки.
Наша вечерняя экскурсия по Санкт-Петербургу на минивене пройдет по всем знаковым местам центра города и не только. Вы увидите отблески очарования города в ночной Неве, ощутите загадочное притяжение набережных, сфинксов. Мы не забудем показать вам уникальную вечернюю панораму Стрелки Васильевского острова и, уверяем вас, что в ночное время дворцы, соборы, площади, крепости выглядят совсем иначе - их облик преображается под уникальной подсветкой
Мы покажем Город, воспетый поэтами и писателями. Вы увидите самые красивые мосты через реки и каналы, побываете в романтических местах, не входящих в другие экскурсии. Вы увидите крейсер Аврора, таинственные
маньчжурские существа Ши-Дза охраняющие в ночи Домик Петра. Величественный вид ночного Санкт-Петербурга открывается со стрелки Васильевского острова как призрак былого величия Российской империи
Даже если Вас только двое, мы все равно проведем экскурсию на минивэне - микроавтобусе на 7-8 мест, где с легкостью можно разместить все Ваши вещи и отправиться в незабываемое путешествие в повышенном комфорте!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Персональный гид-экскурсовод
  • Частный транспорт
Что не входит
  • Личные расходы (еда и др.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель или по договоренности
Завершение: В удобное для вас время и месте
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в удобное для вас время
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Почему мы:
  • Все экскурсии в индивидуальном формате ТОЛЬКО ДЛЯ ВАШЕЙ ГРУППЫ
  • В удобное вам время и в удобном вам месте
  • Только профессиональные экскурсоводы и своевременный контроль качества
  • Всегда новый транспорт (минивэны-микроавтобусы) и полная страховка пассажиров
  • 5-6 остановок на фото сессии в каждой экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в удобное для вас время

Отзывы от туристов

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