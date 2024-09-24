Воссоздать Петербург тех времен и пройти по следам жителей и борцов за власть на авторской прогулке
Воображение, исторические источники и отлично сохранившиеся «декорации» позволят нам переместиться на 100 лет назад и в деталях проследить разворачивающийся сюжет революции. Мы пройдём секретным ходами, посетим Петропавловскую крепость и увидим крейсер «Аврора».
А дневники рабочих и работниц, студентов, солдат, художников и политиков позволят увидеть события глазами очевидцев, как будто мы — одни из них.
Мы воссоздадим картину происходящего в начале прошлого века, опираясь на записи в дневниках реальных людей того времени. Студента математического факультета, матери петроградского семейства, лидеров партий, полицейских и террористов, революционных солдат, художников и поэтов. Их взгляды и позиции были совершенно разными, но для всех оглушительно грянули потрясения 1917 года.
От Японии до большевиков
На экскурсии мы проследим путь от «маленькой победоносной войны» с Японией и Кровавого воскресенья до отречения Николая II и последующей борьбы за власть и/или свободу. Вспомним декабристов, Достоевского, Гапона, Распутина, Троцкого, семьи Ульяновых-Лениных и многих-многих, о ком вспоминают куда реже.
Маршрут прогулки
Нас ждут секретные проходы, места Кровавого воскресенья, казематы Петропавловской крепости, последний путь перед казнью, особняк Кшесинской с кабинетом Ленина и крейсер «Аврора» и Зимний дворец в миниатюре.
Организационные детали
Одевайтесь по погоде и возьмите с собой зонт на всякий случай.
в воскресенье в 18:00
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
1334 ₽
Дети до 16 лет
800 ₽
Дети до 6 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Горьковская
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 6381 туриста
С 2011 года вожу экскурсии по Санкт-Петербургу: истории Революции и Блокады, Достоевский, Васильевский остров, Петроградская сторона и др. Маршруты — по любимым районам города, и не только в центре.
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мои экскурсии были прежде всего городскими прогулками, чтобы было живо, поэтому показываю и дворцы, и дворы. Все рассказы достоверные. На подготовку таких программ уходит много работы с источниками, но реальность часто оказывается изобретательнее воображения.
Приходите на экскурсии — и интересных прогулок!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
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3
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2
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1
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Анна
Александр, примите четырёхкратную благодарность от всей нашей компании за историческую прогулку по любимому городу! Очень интересный рассказ, сопровождаемый фотографиями и карточками, не перегруженный деталями. Посмотрели на Петербург с другой, новой читать дальшеуменьшить
стороны, а в Петропавловке особенно живо почувствовали себя частью революционных событий, глядя на казармы, откуда всё начиналось в 1917. Разумеется, посмотрели на балкон особняка Матильды Кшесинской, откуда вещал товарищ Ленин. Отдельная благодарность за дополнительные статьи, которые Вы прислали после экскурсии. Мы с девочками прочитали и обменялись мнениями:)
+1
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Ю
Юлия
Замечательная экскурсия, было очень интересно и мне и детям 11 лет. Узнали много интересных фактов о городе и его истории. Была возможность задать интересующие меня вопросы, за что отдельное спасибо Александру! Теперь для нас многие факты из истории революций в России имеют привязку к конкретным местам в городе и воспринимаются совсем иначе!
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А
Анна
Александр провёл захватывающе интересную экскурсию! Слушали на одном дыхании, Александр потрясающе эрудирован, отвечал на все вопросы. Революционные события предстали последовательно, стала понятна внутренняя логика. С нами были дети 7 и читать дальшеуменьшить
9 лет и Александру удалось их заинтересовать и увлечь. Это была лучшая экскурсия из 3-х в это посещение Питера, и единственная, которая понравилась детям. Рекомендую и взрослым группам, и семьям с детьми.
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Юлия
Спасибо за увлекательную и познавательную экскурсию! Александр отличный рассказчик, прекрасно знающий материал, узнали много нового. Маршрут отлично спланирован, 2,5 часа прошли незаметно. Отдельное спасибо Александру за присланный доп. материал. До новых прогулок😊
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Марина
Спасибо Александру. Он приятен в общени, интересная подача информации. Немного сумбурно, но очень позитивно и с юмором. Рекомендую👍
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О
Ольга
Посетили три экскурсионных маршрута с Александром, все очень интересные, дети многое запомнили и сказали, что это лучшие из всех ранее пройденных экскурсий. Подача материал подходит и детям (у нас подростки) и взрослым, многое запомнили и потом обсуждали. После экскурсии получили от организатора ссылки на материалы, относящиеся к теме экскурсии. Планируем посетить все возможные экскурсии с Александром.
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