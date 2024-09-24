Воображение, исторические источники и отлично сохранившиеся «декорации» позволят нам переместиться на 100 лет назад и в деталях проследить разворачивающийся сюжет революции. Мы пройдём секретным ходами, посетим Петропавловскую крепость и увидим крейсер «Аврора». А дневники рабочих и работниц, студентов, солдат, художников и политиков позволят увидеть события глазами очевидцев, как будто мы — одни из них.

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Описание экскурсии

Студенты, поэты, солдаты: история в лицах

Мы воссоздадим картину происходящего в начале прошлого века, опираясь на записи в дневниках реальных людей того времени. Студента математического факультета, матери петроградского семейства, лидеров партий, полицейских и террористов, революционных солдат, художников и поэтов. Их взгляды и позиции были совершенно разными, но для всех оглушительно грянули потрясения 1917 года.

От Японии до большевиков

На экскурсии мы проследим путь от «маленькой победоносной войны» с Японией и Кровавого воскресенья до отречения Николая II и последующей борьбы за власть и/или свободу. Вспомним декабристов, Достоевского, Гапона, Распутина, Троцкого, семьи Ульяновых-Лениных и многих-многих, о ком вспоминают куда реже.

Маршрут прогулки

Нас ждут секретные проходы, места Кровавого воскресенья, казематы Петропавловской крепости, последний путь перед казнью, особняк Кшесинской с кабинетом Ленина и крейсер «Аврора» и Зимний дворец в миниатюре.

Организационные детали

Одевайтесь по погоде и возьмите с собой зонт на всякий случай.