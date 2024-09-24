Мои заказы

Петербург в революционных дневниках: 1917 г

Воссоздать Петербург тех времен и пройти по следам жителей и борцов за власть на авторской прогулке
Воображение, исторические источники и отлично сохранившиеся «декорации» позволят нам переместиться на 100 лет назад и в деталях проследить разворачивающийся сюжет революции. Мы пройдём секретным ходами, посетим Петропавловскую крепость и увидим крейсер «Аврора».

А дневники рабочих и работниц, студентов, солдат, художников и политиков позволят увидеть события глазами очевидцев, как будто мы — одни из них.
5
39 отзывов
Петербург в революционных дневниках: 1917 г
Петербург в революционных дневниках: 1917 г
Петербург в революционных дневниках: 1917 г

Описание экскурсии

Студенты, поэты, солдаты: история в лицах

Мы воссоздадим картину происходящего в начале прошлого века, опираясь на записи в дневниках реальных людей того времени. Студента математического факультета, матери петроградского семейства, лидеров партий, полицейских и террористов, революционных солдат, художников и поэтов. Их взгляды и позиции были совершенно разными, но для всех оглушительно грянули потрясения 1917 года.

От Японии до большевиков

На экскурсии мы проследим путь от «маленькой победоносной войны» с Японией и Кровавого воскресенья до отречения Николая II и последующей борьбы за власть и/или свободу. Вспомним декабристов, Достоевского, Гапона, Распутина, Троцкого, семьи Ульяновых-Лениных и многих-многих, о ком вспоминают куда реже.

Маршрут прогулки

Нас ждут секретные проходы, места Кровавого воскресенья, казематы Петропавловской крепости, последний путь перед казнью, особняк Кшесинской с кабинетом Ленина и крейсер «Аврора» и Зимний дворец в миниатюре.

Организационные детали

Одевайтесь по погоде и возьмите с собой зонт на всякий случай.

в воскресенье в 18:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1334 ₽
Дети до 16 лет800 ₽
Дети до 6 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Горьковская
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 6381 туриста
С 2011 года вожу экскурсии по Санкт-Петербургу: истории Революции и Блокады, Достоевский, Васильевский остров, Петроградская сторона и др. Маршруты — по любимым районам города, и не только в центре. Хочется, чтобы
читать дальшеуменьшить

мои экскурсии были прежде всего городскими прогулками, чтобы было живо, поэтому показываю и дворцы, и дворы. Все рассказы достоверные. На подготовку таких программ уходит много работы с источниками, но реальность часто оказывается изобретательнее воображения. Приходите на экскурсии — и интересных прогулок!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
3
2
1
Анна
Александр, примите четырёхкратную благодарность от всей нашей компании за историческую прогулку по любимому городу! Очень интересный рассказ, сопровождаемый фотографиями и карточками, не перегруженный деталями. Посмотрели на Петербург с другой, новой
читать дальшеуменьшить

стороны, а в Петропавловке особенно живо почувствовали себя частью революционных событий, глядя на казармы, откуда всё начиналось в 1917. Разумеется, посмотрели на балкон особняка Матильды Кшесинской, откуда вещал товарищ Ленин.
Отдельная благодарность за дополнительные статьи, которые Вы прислали после экскурсии. Мы с девочками прочитали и обменялись мнениями:)

Александр, примите четырёхкратную благодарность от всей нашей компании за историческую прогулку по любимому городу! Очень интересный
Александр, примите четырёхкратную благодарность от всей нашей компании за историческую прогулку по любимому городу! Очень интересный
Александр, примите четырёхкратную благодарность от всей нашей компании за историческую прогулку по любимому городу! Очень интересный
Александр, примите четырёхкратную благодарность от всей нашей компании за историческую прогулку по любимому городу! Очень интересный
Александр, примите четырёхкратную благодарность от всей нашей компании за историческую прогулку по любимому городу! Очень интересный
Александр, примите четырёхкратную благодарность от всей нашей компании за историческую прогулку по любимому городу! Очень интересный
Александр, примите четырёхкратную благодарность от всей нашей компании за историческую прогулку по любимому городу! Очень интересный
Александр, примите четырёхкратную благодарность от всей нашей компании за историческую прогулку по любимому городу! Очень интересный+1
Александр, примите четырёхкратную благодарность от всей нашей компании за историческую прогулку по любимому городу! Очень интересный
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Замечательная экскурсия, было очень интересно и мне и детям 11 лет. Узнали много интересных фактов о городе и его истории. Была возможность задать интересующие меня вопросы, за что отдельное спасибо Александру! Теперь для нас многие факты из истории революций в России имеют привязку к конкретным местам в городе и воспринимаются совсем иначе!
Замечательная экскурсия, было очень интересно и мне и детям 11 лет. Узнали много интересных фактов о
Замечательная экскурсия, было очень интересно и мне и детям 11 лет. Узнали много интересных фактов о
Замечательная экскурсия, было очень интересно и мне и детям 11 лет. Узнали много интересных фактов о
Замечательная экскурсия, было очень интересно и мне и детям 11 лет. Узнали много интересных фактов о
Замечательная экскурсия, было очень интересно и мне и детям 11 лет. Узнали много интересных фактов о
Замечательная экскурсия, было очень интересно и мне и детям 11 лет. Узнали много интересных фактов о
Замечательная экскурсия, было очень интересно и мне и детям 11 лет. Узнали много интересных фактов о
Вам был полезен этот отзыв?
А
Александр провёл захватывающе интересную экскурсию! Слушали на одном дыхании, Александр потрясающе эрудирован, отвечал на все вопросы. Революционные события предстали последовательно, стала понятна внутренняя логика. С нами были дети 7 и
читать дальшеуменьшить

9 лет и Александру удалось их заинтересовать и увлечь. Это была лучшая экскурсия из 3-х в это посещение Питера, и единственная, которая понравилась детям. Рекомендую и взрослым группам, и семьям с детьми.

Александр провёл захватывающе интересную экскурсию! Слушали на одном дыхании, Александр потрясающе эрудирован, отвечал на все вопросы.
Александр провёл захватывающе интересную экскурсию! Слушали на одном дыхании, Александр потрясающе эрудирован, отвечал на все вопросы.
Александр провёл захватывающе интересную экскурсию! Слушали на одном дыхании, Александр потрясающе эрудирован, отвечал на все вопросы.
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Спасибо за увлекательную и познавательную экскурсию! Александр отличный рассказчик, прекрасно знающий материал, узнали много нового. Маршрут отлично спланирован, 2,5 часа прошли незаметно. Отдельное спасибо Александру за присланный доп. материал. До новых прогулок😊
Спасибо за увлекательную и познавательную экскурсию! Александр отличный рассказчик, прекрасно знающий материал, узнали много нового. Маршрут
Спасибо за увлекательную и познавательную экскурсию! Александр отличный рассказчик, прекрасно знающий материал, узнали много нового. Маршрут
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Спасибо Александру. Он приятен в общени, интересная подача информации. Немного сумбурно, но очень позитивно и с юмором. Рекомендую👍
Спасибо Александру. Он приятен в общени, интересная подача информации. Немного сумбурно, но очень позитивно и с юмором. Рекомендую👍
Вам был полезен этот отзыв?
О
Посетили три экскурсионных маршрута с Александром, все очень интересные, дети многое запомнили и сказали, что это лучшие из всех ранее пройденных экскурсий. Подача материал подходит и детям (у нас подростки) и взрослым, многое запомнили и потом обсуждали. После экскурсии получили от организатора ссылки на материалы, относящиеся к теме экскурсии. Планируем посетить все возможные экскурсии с Александром.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Петербург в революционных дневниках: 1917 г»

Квест «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
Пешая
4 часа
1387 отзывов
Квест
до 6 чел.
Квест «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
Сыграть в игру, исследовать изнанку города и перейти с Петербургом «на ты»
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Живые рассказы о Петербурге - на минивэне с панорамной крышей
На машине
На микроавтобусе
2.5 часа
158 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Живые рассказы о Петербурге - на минивэне с панорамной крышей
Откройте для себя Санкт-Петербург через увлекательные истории и легенды, рассказанные коренным жителем
Начало: В центре города
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
10 680 ₽ за всё до 4 чел.
Петербург глазами местных жителей
Пешая
2.5 часа
86 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Петербург глазами местных жителей
Откройте для себя Петербург, каким его видят местные жители. Прогулка по дворам, историческим зданиям и скрытым уголкам города
Завтра в 11:00
27 июн в 11:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Свидание с Санкт-Петербургом каждый день
Пешая
2 часа
3 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Санкт-Петербургом каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: У Триумфальной арки
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
27 июн в 15:15
1500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
1334 ₽ за человека