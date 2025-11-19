Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Вы уже познакомились с парадным Петербургом, его дворцами и парками? Тогда отправляйтесь на большую архитектурно-историческую прогулку вдали от популярных туристических троп! Достопримечательностей здесь ничуть не меньше (а то и больше), но о них мало кто знает.



Узкие переулки, рынки, доходные дома с проходными дворами… Уверены: вы сделаете для себя много открытий!