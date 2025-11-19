Вы уже познакомились с парадным Петербургом, его дворцами и парками? Тогда отправляйтесь на большую архитектурно-историческую прогулку вдали от популярных туристических троп! Достопримечательностей здесь ничуть не меньше (а то и больше), но о них мало кто знает.
Узкие переулки, рынки, доходные дома с проходными дворами… Уверены: вы сделаете для себя много открытий!
Описание экскурсии
- Казанский кафедральный собор, построенный силами русских мастеров из отечественных материалов. Внутри храма находится могила фельдмаршала Кутузова.
- Банковский мост — один из символов Петербурга. Вы увидите знаменитых крылатых львов, известных далеко за его пределами.
- Общественное пространство SENO — масштабный креативный проект в бывших производственных зданиях. По легенде, здесь когда-то был тот самый трактир из романа Достоевского «Преступление и наказание», в котором встретились Свидригайлов и Раскольников.
- Легендарная ротонда с интересным акустическим эффектом — круглая лестница, которую никогда не увидишь снаружи. Входит в маршрут «Мистический Петербург».
- Дом кирпичника Захарова — «разодетая модница» с признаками различных архитектурных стилей. После войны в нём жила актриса Татьяна Доронина.
- Большие Казачьи бани — «дом народного здравия». Расскажем, почему за этот проект архитектор Сюзор получил особую премию на Всемирной выставке.
- Уютные улочки и закоулки, знакомые даже не всем местным жителям. Они «расскажут» истории об архитекторах и скульпторах, инженерах и купцах, а фасады домов откроют свои секреты.
Во время экскурсии вы:
- Увидите бывшие торговые места и доходные дома, познакомитесь с будничной стороной жизни дореволюционного Петербурга.
- Окажетесь за границей города 18 века и побываете в переулке без домов.
- Познакомитесь с творчеством «санитарного архитектора», узнаете, кто и зачем жил в банях.
- Научитесь «читать» фасады зданий, обращать внимание на неочевидные детали, видеть то, что скрыто от невнимательных глаз.
- Окунётесь в историю другого, «невидимого», города, в котором жили большинство его жителей.
Организационные детали
- Вам предстоит путь длиной в 3 км. и длительностью в 2,5 часа. Поэтому в холодное время года одевайтесь теплее, чем обычно.
- Программа подойдёт взрослым и детям с 14 лет.
- Достопримечательности осматриваем снаружи. Внутрь заходим только в ротонду — это бесплатно (но есть вероятность, что смотрителя не будет на месте, и войти не получится).
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 36 туристов
Я Ольга, профессиональный гид и краевед. Точно знаю: чтобы лучше узнать Петербург, его нужно не проехать, а пройти. Приглашаю вас в путешествие по самому прекрасному городу. Я и моя команда
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
