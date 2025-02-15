Очарование старинной Коломны (в мини-группе)

Погулять по одному из самых интересных районов Петербурга и раскрыть его самобытный характер
«Тут все непохоже на другие части Петербурга, тут не столица и не провинция — здесь все тишина и отставка», — писал о Коломне Гоголь в повести «Портрет».

Я расскажу, с чего начиналась история этих мест, как застраивался район, с чем связано его название и чем знаменита Коломна сегодня.
Очарование старинной Коломны (в мини-группе)
Очарование старинной Коломны (в мини-группе)
Очарование старинной Коломны (в мини-группе)
Ближайшие даты:
15
фев22
фев1
мар8
мар15
мар22
мар29
мар
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Путешествие во времени

Гуляя по старинной Коломне, вы увидите Мариинский театр, величественный Никольский собор и Большую хоральную синагогу. Узнаете, где в XIX веке находилась «биржа труда» и в какие бани ходили петербуржцы 150 лет назад. Побываете в месте, где жила героиня шуточной поэмы «Домик в Коломне» Пушкина, и загадаете желание на перекрестке каналов с видом на семь мостов: Красногвардейский, Ново-Никольский, Старо-Никольский, Смежный, Могилевский, Кашин и Торговый.

Коломна и знаменитые люди

Коломна во все времена притягивала торговых и творческих людей. Вы услышите о Глинке, Есенине, Чайковском и других ярких художниках, архитекторах, ученых, литераторах и театральных деятелях. Кроме того, я поделюсь историями о связанных с Коломной военных, государственных служащих, декабристах и революционерах.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

в субботу в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Садовая
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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