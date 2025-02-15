«Тут все непохоже на другие части Петербурга, тут не столица и не провинция — здесь все тишина и отставка», — писал о Коломне Гоголь в повести «Портрет». Я расскажу, с чего начиналась история этих мест, как застраивался район, с чем связано его название и чем знаменита Коломна сегодня.

Описание экскурсии

Путешествие во времени

Гуляя по старинной Коломне, вы увидите Мариинский театр, величественный Никольский собор и Большую хоральную синагогу. Узнаете, где в XIX веке находилась «биржа труда» и в какие бани ходили петербуржцы 150 лет назад. Побываете в месте, где жила героиня шуточной поэмы «Домик в Коломне» Пушкина, и загадаете желание на перекрестке каналов с видом на семь мостов: Красногвардейский, Ново-Никольский, Старо-Никольский, Смежный, Могилевский, Кашин и Торговый.

Коломна и знаменитые люди

Коломна во все времена притягивала торговых и творческих людей. Вы услышите о Глинке, Есенине, Чайковском и других ярких художниках, архитекторах, ученых, литераторах и театральных деятелях. Кроме того, я поделюсь историями о связанных с Коломной военных, государственных служащих, декабристах и революционерах.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.